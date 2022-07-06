«Чанчунь Ятай»
Эта команда обитает в районе экватора турнирной таблицы. «Чанчунь Ятай» оккупировал скромное, как для себя, 9 место.
А вот с реализацией у команды имеются проблемы. В 8 матчах игроки «Чанчунь Ятай» забили только 11 мячей.
В минувшем туре «Чанчунь Ятай» вновь не смог победить. На выезде команда расписала мировую с «Далянь Про» (2:2).
Матчи против «Шаньдунь Тайшань» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Чанчунь Ятай» добыл лишь одну ничью при четырех коллизиях.
«Шаньдунь Тайшань»
Эта команда сейчас занимает 2 место в таблице. Отставание от лидера лиги составляет всего 4 очка.
«Шаньдунь Тайшань» забивает с некоторой натугой: 14 мячей в 8 матчах. А вот оборона надежна — всего 6 пропущенных мячей.
В минувшем туре «Шаньдунь Тайшань» добыл важнейшую викторию. Дома команда не оставила никаких шансов «Гуанчжоу Сити» (2:0).
Наверняка в этом поединке гости будут действовать с позиции силы. Да и вообще, команда борется за самые высокие места.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шаньдунь Тайшань» за 1.72, на ничью за 3.50, а на «Чанчунь Ятай» — за 4.33.
Хозяева
«Шаньдунь Тайшань» борется за лидерство, стало быть, намерен атаковать с первых минут матча.
Гости наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.00.