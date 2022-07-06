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    «Чанчунь Ятай» — «Шаньдунь Тайшань». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Китая, 6 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Чанчунь Ятай» — «Шаньдунь Тайшань»
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    «Чанчунь Ятай»
    «Чанчунь Ятай» сыграет на своем поле с «Шаньдунь Тайшань» в рамках 9-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 6 июля, начало — в 14:30 мск. «Чанчунь Ятай» — «Шаньдунь Тайшань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 06 Июля 2022 года
    Чанчунь Ятай
  • Чанчунь
    •  Чанчунь Ятай 14:30 Шаньдун Тайшань Шаньдун Тайшань
  • Китай. Суперлига
    •

    «Чанчунь Ятай»

    Эта команда обитает в районе экватора турнирной таблицы. «Чанчунь Ятай» оккупировал скромное, как для себя, 9 место.

    А вот с реализацией у команды имеются проблемы. В 8 матчах игроки «Чанчунь Ятай» забили только 11 мячей.

    В минувшем туре «Чанчунь Ятай» вновь не смог победить. На выезде команда расписала мировую с «Далянь Про» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против «Шаньдунь Тайшань» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Чанчунь Ятай» добыл лишь одну ничью при четырех коллизиях.

    «Шаньдунь Тайшань»

    Эта команда сейчас занимает 2 место в таблице. Отставание от лидера лиги составляет всего 4 очка.

    «Шаньдунь Тайшань» забивает с некоторой натугой: 14 мячей в 8 матчах. А вот оборона надежна — всего 6 пропущенных мячей.

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    • В минувшем туре «Шаньдунь Тайшань» добыл важнейшую викторию. Дома команда не оставила никаких шансов «Гуанчжоу Сити» (2:0).

    Наверняка в этом поединке гости будут действовать с позиции силы. Да и вообще, команда борется за самые высокие места.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шаньдунь Тайшань» за 1.72, на ничью за 3.50, а на «Чанчунь Ятай» — за 4.33.

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    Хозяева не лучшим образом действуют в обороне.

    «Шаньдунь Тайшань» борется за лидерство, стало быть, намерен атаковать с первых минут матча.

    Гости наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.00.

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    «Чанчунь Ятай» — «Шаньдунь Тайшань»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 06.07.2022. Прогнозы на футбол. Голепад в Хайкоу заказывали?!
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