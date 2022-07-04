«Шанхай Порт» сыграет на своем поле против «Хэбей» в рамках восьмого тура чемпионата Китая. Матч пройдет 4 июля, начало — в 12:30 мск. «Шанхай Порт» — «Хэбей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шанхай Порт»

«Шанхай Порт» занимает девятое место в таблице китайской Суперлиги после семи сыгранных матчей, в которых набрал 10 очков.

В прошлом туре команда Ивана Леко сыграла вничью с «Шанхай Шеньхуа» — 1:1. Достойный результат в матче с одним из лидеров.

А перед этим «Шанхай Порт» одержал гостевую победу над «Ухань Янцзы Ривер» (2:1).

В пяти предыдущих матчах у «Шанхай Порт» лишь одно поражение.

При этом интересно, что «Шанхай Порт» еще ни разу в этом сезоне не забивал больше одного мяча на своем поле.

«Хэбей»

«Хэбей» тем временем находится на предпоследней строчке, набрав в семи матчах лишь три очка.

Как раз в прошлом туре команда Кима Джонг-бу выиграла на своем поле у «Ухань Янцзы Ривер» (2:1).

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А перед этим было шесть поражений подряд, в которых «Хэбей» пропустил 17 мячей.

«Хэбей» проиграл три предыдущих матча на выезде с общим счетом 1:8.

Прогноз и ставка

На «Шанхай Порт» в этом матче можно поставить за 1.11, ничью букмекеры предлагают за 8.30, а победу «Хэбей» — за 28.00.

В прошлом месяце «Шанхай Порт» выиграл у «Хэбей» в гостевом матче со счетом 2:0.

И скорее всего, в предстоящей игре хозяева снова забьют как минимум парочку мячей. Сопернику пока очень тяжело в элитном дивизионе.

Ставка — победа «Шанхай Порт» + тотал матча больше 2,5 за 1.87.