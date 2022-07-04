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    «Шанхай Порт» снова обыграет «Хэбей»?

    «Шанхай Порт» — «Хэбей». Прогноз (к. 1.87) и ставки на чемпионат Китая 4 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай Порт» — «Хэбей»
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    «Шанхай Порт» еще ни разу в этом сезоне не забивал больше одного мяча на своем поле
    «Шанхай Порт» сыграет на своем поле против «Хэбей» в рамках восьмого тура чемпионата Китая. Матч пройдет 4 июля, начало — в 12:30 мск. «Шанхай Порт» — «Хэбей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 04 Июля 2022 года
    Шанхай Порт
  • Китай. Суперлига
    •  Шанхай Порт 12:30 Хэбей Хэбей
  • Китай. Суперлига
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    «Шанхай Порт»

    «Шанхай Порт» занимает девятое место в таблице китайской Суперлиги после семи сыгранных матчей, в которых набрал 10 очков.

    В прошлом туре команда Ивана Леко сыграла вничью с «Шанхай Шеньхуа» — 1:1. Достойный результат в матче с одним из лидеров.

    А перед этим «Шанхай Порт» одержал гостевую победу над «Ухань Янцзы Ривер» (2:1).

    В пяти предыдущих матчах у «Шанхай Порт» лишь одно поражение.

    При этом интересно, что «Шанхай Порт» еще ни разу в этом сезоне не забивал больше одного мяча на своем поле.

    «Хэбей»

    «Хэбей» тем временем находится на предпоследней строчке, набрав в семи матчах лишь три очка.

    Как раз в прошлом туре команда Кима Джонг-бу выиграла на своем поле у «Ухань Янцзы Ривер» (2:1).

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    А перед этим было шесть поражений подряд, в которых «Хэбей» пропустил 17 мячей.
    «Хэбей» проиграл три предыдущих матча на выезде с общим счетом 1:8.

    Прогноз и ставка

    На «Шанхай Порт» в этом матче можно поставить за 1.11, ничью букмекеры предлагают за 8.30, а победу «Хэбей» — за 28.00.

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    В прошлом месяце «Шанхай Порт» выиграл у «Хэбей» в гостевом матче со счетом 2:0.

    И скорее всего, в предстоящей игре хозяева снова забьют как минимум парочку мячей. Сопернику пока очень тяжело в элитном дивизионе.

    Ставка — победа «Шанхай Порт» + тотал матча больше 2,5 за 1.87.

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    «Шанхай Порт» — «Хэбей»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 04.07.2022. Прогнозы на футбол. «Шанхай Порт» снова обыграет «Хэбей»?
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