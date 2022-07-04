В 15-м туре бразильской Серии А «Куритиба» на своем поле примет «Форталезу». Встреча пройдет в ночь на 4 июля и начнется в 00:00 по мск. «Куритиба» — «Форталеза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куритиба»

«Куритиба» по итогам прошлого сезона смогла подняться из Серии Б, финишировав там на третьей позиции, совсем немного опередив пятую строку.

В элите бразильского футбола коллектив из штата Парана после 14 туров имеет в своей копилке 15 баллов, с которыми находится на 16 строке, опережая зону вылета лишь по дополнительным показателям.

У коллектива сейчас очень непростой период, ведь он не может победить на протяжении последних шести игр. Начал клуб эту неудачную серию двумя ничьими подряд, а продолжил четырьмя фиаско.

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В прошлом туре «Куритиба» уступила в гостях 0:3 «Интернасионалю». У себя дома она не побеждает в трех последних матчах — ничья и два поражения. Перед этим команда выиграла четыре подряд домашних поединка.

«Форталеза»

«Форталеза» на высоком уровне провела прошлый чемпионата Бразилии, заняв четвертое место, правда, очень сильно отстав от первой тройки.

В этом же розыгрыше Серии А «львы» выступают слабо, замыкая после 14 туров турнирную таблицу, имея на своем счету лишь десять баллов. От безопасной строки они отстают на пять пунктов.

«Трехцветные» за всю турнирную дистанцию добыли лишь две виктории. Еще в этом первенстве они четыре раза сыграли вничью и восемь встреч проиграли, в том числе и в прошлом туре в гостях «Атлетико Минейро» 2:3.

На чужом поле «Форталеза» уступала в 10 из 11 предыдущих матчей, победив только один раз. В пяти встречах на этом отрезке ей не удавалось забить ни одного гола.

Ни в одном из девяти предыдущих матчей этого противостояния не победила команда, игравшая на чужом поле. В восьми случаях побеждали хозяева и раз была ничья. Причем большинство игр были довольно-таки результативными.

Прогноз и ставка на «Куритиба» — «Форталеза»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Куритибы» предлагают — 2.47.

На викторию «Форталезы» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.24.

Большую часть очных встреч эти клубы провели весьма результативно, забивая на двоих два и более гола. Вот и от этой игры ожидаем хотя бы пару результативных действий.