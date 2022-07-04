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    «Куритиба» — «Форталеза». Прогноз (к. 1.79), ставки на футбол, чемпионат Бразилии, 4 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Куритиба» — «Форталеза»
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    «Форталеза»
    В 15-м туре бразильской Серии А «Куритиба» на своем поле примет «Форталезу». Встреча пройдет в ночь на 4 июля и начнется в 00:00 по мск. «Куритиба» — «Форталеза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 04 Июля 2022 года
    Куритиба
  • Бразилия. Серия А
    •  Куритиба 00:00 Форталеза Форталеза
  • Бразилия. Серия А
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    «Куритиба»

    «Куритиба» по итогам прошлого сезона смогла подняться из Серии Б, финишировав там на третьей позиции, совсем немного опередив пятую строку.

    В элите бразильского футбола коллектив из штата Парана после 14 туров имеет в своей копилке 15 баллов, с которыми находится на 16 строке, опережая зону вылета лишь по дополнительным показателям.

    У коллектива сейчас очень непростой период, ведь он не может победить на протяжении последних шести игр. Начал клуб эту неудачную серию двумя ничьими подряд, а продолжил четырьмя фиаско.

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    В прошлом туре «Куритиба» уступила в гостях 0:3 «Интернасионалю». У себя дома она не побеждает в трех последних матчах — ничья и два поражения. Перед этим команда выиграла четыре подряд домашних поединка.

    «Форталеза»

    «Форталеза» на высоком уровне провела прошлый чемпионата Бразилии, заняв четвертое место, правда, очень сильно отстав от первой тройки.

    В этом же розыгрыше Серии А «львы» выступают слабо, замыкая после 14 туров турнирную таблицу, имея на своем счету лишь десять баллов. От безопасной строки они отстают на пять пунктов.

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    • «Трехцветные» за всю турнирную дистанцию добыли лишь две виктории. Еще в этом первенстве они четыре раза сыграли вничью и восемь встреч проиграли, в том числе и в прошлом туре в гостях «Атлетико Минейро» 2:3.

    На чужом поле «Форталеза» уступала в 10 из 11 предыдущих матчей, победив только один раз. В пяти встречах на этом отрезке ей не удавалось забить ни одного гола.

    Ни в одном из девяти предыдущих матчей этого противостояния не победила команда, игравшая на чужом поле. В восьми случаях побеждали хозяева и раз была ничья. Причем большинство игр были довольно-таки результативными.

    Прогноз и ставка на «Куритиба» — «Форталеза»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Куритибы» предлагают — 2.47.

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    На викторию «Форталезы» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.24.

    Большую часть очных встреч эти клубы провели весьма результативно, забивая на двоих два и более гола. Вот и от этой игры ожидаем хотя бы пару результативных действий.

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    «Куритиба» — «Форталеза»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 04.07.2022. Прогнозы на футбол. Без забитых мячей этот матч не пройдет
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