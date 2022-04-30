«Наполи»
«Голубые» уже вряд ли поборются за чемпионство в этом сезоне и на данный момент расположились на 3-м месте с 67 очками. Отрыв от «Интера» — семь очков, от «Милана» — пять.
За последние 11 игр во всех турнирах «Наполи» 3 раза играл вничью, 4 раза проигрывал и 4 раза смог порадовать болельщиков победами.
Коэффициенты матча Наполи — Сассуоло
Неаполитанцы не смогли победить в трех последних матчах кряду в Серии А, проиграв «Эмполи» (2:3) на выезде.
А до этого была домашняя ничья против «Ромы» (1:1) и результативный поединок против «Фиорентины», в котором «адзурри» проиграл со счётом 2:3.
«Сассуоло»
«Сассуоло» уже ни за что не сражается. Ни вылет, ни еврокубковые места команде уже не грозят.
Между тем, середняк Серии А довольно силен в плане реализации. В 34 матчах забито 59 мячей. Правда, и в свои ворота пропускается немало (55 голов).
В предыдущем туре чемпионата «Сассуоло» потерпел поражение. На своем поле команда с минимальной разницей уступила «Ювентусу» (1:2).
В последних четырех поединках коллектив потерпел три поражения (два — в последних двух) при одной победе.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.
Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,60.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,10.