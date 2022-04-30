ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лейпциг» — «Рейнджерс»Перебодали. «Лейпциг» с трудом, но вскрыл шотландский «автобус» Мохамед Салах и Садио МанеТоп-10 лучших атакующих команд сезона Манчестер Юнайтед«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Онлайн
  • 23:54
    • «Вест Хэм» уступил «Айнтрахту» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
  • 23:51
    • «Лейпциг» вырвал победу у «Рейнджерс» в первом полуфинале ЛЕ
  • 23:42
    • Гол Роналду позволил МЮ избежать очередного поражения в АПЛ
  • 21:32
    • ЦСКА обыграл «Металлург» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    Удержится ли «Наполи» на третьем месте?

    «Наполи» — «Сассуоло». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Италии, 30 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Наполи Прогнозы на Сассуоло Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Сассуоло»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Наполи» не знает побед три матча кряду
    «Наполи» на своём поле сыграет против «Сассуоло» в рамках 35-го тура Серии А. Матч состоится 30 апреля, начало — 16:00 (мск). «Наполи» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 30 Апреля 2022 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 16:00 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
    •

    «Наполи»

    «Голубые» уже вряд ли поборются за чемпионство в этом сезоне и на данный момент расположились на 3-м месте с 67 очками. Отрыв от «Интера» — семь очков, от «Милана» — пять.

    За последние 11 игр во всех турнирах «Наполи» 3 раза играл вничью, 4 раза проигрывал и 4 раза смог порадовать болельщиков победами.

    Коэффициенты матча Наполи — Сассуоло

  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 6.30
  • Ставка
    •

    Неаполитанцы не смогли победить в трех последних матчах кряду в Серии А, проиграв «Эмполи» (2:3) на выезде.

    Все прогнозы на Серию А

    А до этого была домашняя ничья против «Ромы» (1:1) и результативный поединок против «Фиорентины», в котором «адзурри» проиграл со счётом 2:3.

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» уже ни за что не сражается. Ни вылет, ни еврокубковые места команде уже не грозят.

    Между тем, середняк Серии А довольно силен в плане реализации. В 34 матчах забито 59 мячей. Правда, и в свои ворота пропускается немало (55 голов).

  • «Интер» получил заряд уверенности и рвется к дублю
  • Реакция прессы на матч «Интер» — «Милан»
  • 20/04/2022

    • В предыдущем туре чемпионата «Сассуоло» потерпел поражение. На своем поле команда с минимальной разницей уступила «Ювентусу» (1:2).

    В последних четырех поединках коллектив потерпел три поражения (два — в последних двух) при одной победе.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан Пеликанс — Финикс Санз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Миннесота — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Колорадо — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Юта Джаз — Даллас Маверикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ванкувер — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Бондар — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кецманович — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Стивенс — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Соррибес-Тормо — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Руд
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Потапова — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Карабах — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Руне — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Наполи» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Наполи» на третьем месте?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры