«Наполи» на своём поле сыграет против «Сассуоло» в рамках 35-го тура Серии А. Матч состоится 30 апреля, начало — 16:00 (мск). «Наполи» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Голубые» уже вряд ли поборются за чемпионство в этом сезоне и на данный момент расположились на 3-м месте с 67 очками. Отрыв от «Интера» — семь очков, от «Милана» — пять.

За последние 11 игр во всех турнирах «Наполи» 3 раза играл вничью, 4 раза проигрывал и 4 раза смог порадовать болельщиков победами.

Коэффициенты матча Наполи — Сассуоло 1 1.45 X 4.80 2 6.30 Ставка

Неаполитанцы не смогли победить в трех последних матчах кряду в Серии А, проиграв «Эмполи» (2:3) на выезде.

Все прогнозы на Серию А

А до этого была домашняя ничья против «Ромы» (1:1) и результативный поединок против «Фиорентины», в котором «адзурри» проиграл со счётом 2:3.

«Сассуоло»

«Сассуоло» уже ни за что не сражается. Ни вылет, ни еврокубковые места команде уже не грозят.

Между тем, середняк Серии А довольно силен в плане реализации. В 34 матчах забито 59 мячей. Правда, и в свои ворота пропускается немало (55 голов).

В предыдущем туре чемпионата «Сассуоло» потерпел поражение. На своем поле команда с минимальной разницей уступила «Ювентусу» (1:2).

В последних четырех поединках коллектив потерпел три поражения (два — в последних двух) при одной победе.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,10.