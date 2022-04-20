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    «Интер» получил заряд уверенности и рвется к дублю

    Реакция на матч «Интер» — «Милан»

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    «Интер» вышел в финал Кубка Италии
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    «Интер» вышел в финал Кубка Италии
    В ответном поединке Кубка Италии «Интер» разгромил «Милан» (3:0) и вышел в финал. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Милан» не заслуживал крупного поражения

    «Лаутаро Мартинес решил исход матча — лучший нападающий на поле. "Милан" не заслужил такого поражения, ведь забил гол, который мог вернуть интригу, но его несправедливо отменили. В том смысле, что Калюлю загораживал обзор не больше, чем вся толпа игроков, которая была перед Хандановичем, но нельзя быть в офсайде на глазах у вратаря соперника», — пишет на страницах Corriere della Sera Марио Сконцерти.

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    • «Для полноты картины мы придаем большее значение тем, кто не пропускает голов, и, как и все, это также имеет большое значение в матчах. Но всегда побеждает тот, кто забьет как минимум на один мяч больше. У "Интера" есть большая легкость в решении исхода поединка, тогда как "Милану" нужно, чтобы все шло по плану[, чего не было в этот раз]».

    «Интер» взял качеством и опытом

    «В то время как у "нерадзурри" есть качество и опыт, "россонери" — не команда. Победа "Интера" заслуженна, но наказание для "Милана" было слишком сильным. В первые 45 минут между командами была слишком большая разница: временами это походило на матч между холостяками и женатыми мужчинами», — рассказал в интервью Gazzetta dello Sport Арриго Сакки.

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    «После второго гола Мартинеса "Интер" скорее отбивался, но "Милан" был слишком невнимателен. Результат не повлияет на чемпионскую гонку: "россонери" столь молоды, что побои пройдут быстро. Помимо Лаутаро, меня впечатлил Брозович за то, как он управляет игрой, а Перишич за то, насколько быстр. У Леау отличная техника, но его подводит самоотверженность, тогда как на Жиру недостаточно играли».

    «Интер» получил важный психологический перевес

    «"Милан" может опережать "Интер" на два очка в турнирной таблице Серии А за пять туров до конца чемпионата, но это поражение от своих яростных соперников может оказаться решающим в преддверии последних матчей первенства», — считает в материале Eurosport Джеймс Патрик.

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    • «"Интер" доминировал, а защита "Милана" была шаткой, сталкиваясь с двойной угрозой Мартинеса и Корреа. Также стоит помнить, что у "нерадзурри" есть матч в запасе, благодаря которой они могут обойти "Милан" и занять первое место. Психологически "россонери" захотят быстро отойти от этой игры и убедиться, что уверенность не уйдет в решающие последние недели сезона».

    Мартинес поставил «Интер» перед дилеммой

    «"Интер" столкнулся с серьезной дилеммой по поводу будущего Мартинеса, который прошлой ночью сделал дубль против "Милана", но не всегда был стабилен в этом сезоне. Несмотря на свои 19 голов в 42 матчах (в среднем один каждые 143 минуты), аргентинец забил свой первый гол в 2022 году всего месяц назад в победном поединке против "Салернитаны"", — отмечает в блоге Football Italia Лоренцо Беттони.

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    • 'Недавно он подписал новый контракт с нерадзурри до 2026 года, но его будущее повисло в воздухе. В договоре форварда больше не включена оговорка об отступных в размере 111 млн евро, но, согласно сообщениям из Италии, Интер летом примет предложение в размере 70-80 млн евро за своего нападающего. Клубу, возможно, придется продать еще одну из своих звезд летом, чтобы сбалансировать бюджет, и Мартинес, похоже, является одним из кандидатов'.

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