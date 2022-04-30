«Ланс» сыграет на своем поле с «Нантом» в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 18:00 мск. «Ланс» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

«Ланс» в нынешнем сезоне борется за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице.

Молодой форвард Арно Муинга настрелял уже 10 мячей в чемпионате. Да и вообще, «Ланс» смотрится очень даже симпатично.

В предыдущем туре чемпионата «Ланс» дал бой ПСЖ. На выезде команда добилась почетного для себя паритета (1:1).

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Матчи против «Нанта» складываются для команды довольно успешно. Из пяти последних поединков «Ланс» выиграл дважды при одной неудаче.

«Нант»

Эта команда окопалась в районе экватора турнирной таблицы. Текущее 10 место еще дает теоретические шансы на выход в еврокубки, однако отрыв от 5 места составляет 7 очков.

«Нант» нынешней весной не балует стабильностью. «Канарейки» чередуют качественные поединки с посредственными, и это уже стало наглядной тенденцией.

В предыдущем туре «Нант» добыл три пункта. В перестрелке с «Бордо» команда вышла победительницей (5:3).

К слову, в том поединке дубль оформил Калифа Кулибали. Похоже, к концу сезона малиец вспомнил, что пора начинать забивать.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ланс» за 1.69, на ничью за 4.18, а на «Нант» — за 5.40.

«Ланс» по игре смотрится сильнее «канареек» .

«Нант» нестабилен в весеннем цикле.

Фактор своего поля и неплохая линия атаки помогут «Лансу» победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Ланса» в 1 тайме с коэффициентом 2.21.