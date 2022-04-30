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    «Ланс» — «Нант». Прогноз, ставка (к. 2.21) на футбол, Лига 1, 30 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Нант»
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    Флориан Сотока
    «Ланс» сыграет на своем поле с «Нантом» в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 18:00 мск. «Ланс» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 30 Апреля 2022 года
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    «Ланс»

    «Ланс» в нынешнем сезоне борется за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице.

    Молодой форвард Арно Муинга настрелял уже 10 мячей в чемпионате. Да и вообще, «Ланс» смотрится очень даже симпатично.

    В предыдущем туре чемпионата «Ланс» дал бой ПСЖ. На выезде команда добилась почетного для себя паритета (1:1).

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    Матчи против «Нанта» складываются для команды довольно успешно. Из пяти последних поединков «Ланс» выиграл дважды при одной неудаче.

    «Нант»

    Эта команда окопалась в районе экватора турнирной таблицы. Текущее 10 место еще дает теоретические шансы на выход в еврокубки, однако отрыв от 5 места составляет 7 очков.

    «Нант» нынешней весной не балует стабильностью. «Канарейки» чередуют качественные поединки с посредственными, и это уже стало наглядной тенденцией.

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    • В предыдущем туре «Нант» добыл три пункта. В перестрелке с «Бордо» команда вышла победительницей (5:3).

    К слову, в том поединке дубль оформил Калифа Кулибали. Похоже, к концу сезона малиец вспомнил, что пора начинать забивать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ланс» за 1.69, на ничью за 4.18, а на «Нант» — за 5.40.

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    «Ланс» по игре смотрится сильнее «канареек».

    «Нант» нестабилен в весеннем цикле.

    Фактор своего поля и неплохая линия атаки помогут «Лансу» победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Ланса» в 1 тайме с коэффициентом 2.21.

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