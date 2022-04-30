«Лидс» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 19:30 мск. «Лидс» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Лидс» за 5 туров до финиша чемпионата еще не обеспечил себе спокойную жизнь. 16 место и только 5 очков отрыва от опасной зоны заставляют задуматься.

Правда, в весеннем цикле команда выглядит выгодно. Например, в двух последних матчах «Лидс» не пропускал.

Коэффициенты матча Лидс — Манчестер Сити 1 9.50 X 5.80 2 1.30 Ставка

В предыдущем туре «Лидс» добыл один зачетный балл. На выезде команда не дала себя обыграть «Кристал Пэлас» (0:0).

Все прогнозы на АПЛ

Из пяти последних очных поединков с манкунианцами «Лидс» выиграл дважды при двух неудачах. Да и мотивация на этот матч у команды будет зашкаливать: в первом круге «Лидс» был разгромлен (7:0).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» сражается за чемпионский титул. Команда Хосепа Гвардиолы опережает «Ливерпуль» на один пункт.

Манкунианцы — хозяева положения в чемпионской гонке. Им банально нужно пройти оставшийся игровой цикл без потерь, и они останутся наверху.

В минувшем туре АПЛ «Манчестер Сити» вновь победил. Дома команда Гвардиолы разнесла в щепки «Уотфорд» (5:1).

После того манкунианцы добыли еще одну важную викторию. В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов подопечные Гвардиолы одолели мадридский «Реал» (2:0).

Ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.34, на ничью за 6.00, а на «Лидс» — за 9.50.

«Лидс» довольно продуктивно проводит последние матчи.

Манкунианцам нельзя терять очки на ровном месте.

Хозяева неплохо обороняются, к тому же мотивированы исправиться за унижение в матче первого круга. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 6.00. Для остальных — более умеренный прогноз.