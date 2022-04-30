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    «Манчестер Сити» потеряет очки?

    «Лидс» — «Манчестер Сити». Дерзкая ставка за 6.00 на матч АПЛ 30 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Манчестер Сити»
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    Габриэль Жезус
    «Лидс» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 19:30 мск. «Лидс» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Апреля 2022 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 19:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    «Лидс»

    «Лидс» за 5 туров до финиша чемпионата еще не обеспечил себе спокойную жизнь. 16 место и только 5 очков отрыва от опасной зоны заставляют задуматься.

    Правда, в весеннем цикле команда выглядит выгодно. Например, в двух последних матчах «Лидс» не пропускал.

    Коэффициенты матча Лидс — Манчестер Сити

  • 1
  • 9.50
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 1.30
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре «Лидс» добыл один зачетный балл. На выезде команда не дала себя обыграть «Кристал Пэлас» (0:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    Из пяти последних очных поединков с манкунианцами «Лидс» выиграл дважды при двух неудачах. Да и мотивация на этот матч у команды будет зашкаливать: в первом круге «Лидс» был разгромлен (7:0).

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» сражается за чемпионский титул. Команда Хосепа Гвардиолы опережает «Ливерпуль» на один пункт.

    Манкунианцы — хозяева положения в чемпионской гонке. Им банально нужно пройти оставшийся игровой цикл без потерь, и они останутся наверху.

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  • 27/04/2022

    • В минувшем туре АПЛ «Манчестер Сити» вновь победил. Дома команда Гвардиолы разнесла в щепки «Уотфорд» (5:1).

    После того манкунианцы добыли еще одну важную викторию. В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов подопечные Гвардиолы одолели мадридский «Реал» (2:0).

    Ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.34, на ничью за 6.00, а на «Лидс» — за 9.50.

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    «Лидс» довольно продуктивно проводит последние матчи.

    Манкунианцам нельзя терять очки на ровном месте.

    Хозяева неплохо обороняются, к тому же мотивированы исправиться за унижение в матче первого круга. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 6.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Лидс» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (6.00), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» потеряет очки?
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