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    «Динамо» дожмет «Урал»

    «Динамо» — «Урал». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, РПЛ, 30 апреля 2022 года

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    Антон Шунин
    «Динамо» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 27-го тура чемпионата России. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 14:00 мск. «Динамо» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Апреля 2022 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 14:00 Урал Урал
  • Екатеринбург
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    «Динамо»

    Отставание от «Зенита» в 6 очков выглядит трудно преодолеваемым. Команда Сандро Шварца, конечно, еще пободается, но шансов на чемпионство все меньше…

    У динамовцев неплохая атака. Однако больше москвичи отличаются надежностью собственных тылов: разница мячей 45:25.

    Предыдущий тур для «Динамо» провалило. В дерби с ЦСКА команда Шварца потерпела минимальное поражение.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Матчи с «Уралом» для команды складываются весьма продуктивно. Из пяти последних очных поединков «Динамо» выиграло три раза при одной коллизии.

    «Урал»

    «Урал» на протяжении всего чемпионата пасет задних. Сейчас команда находится на 14 месте, опережая зону прямого вылета на 2 очка.

    «Урал» атакует слабее всех в лиге. В 26 матчах екатеринбуржцы забили всего 18 раз, но оборона выглядит относительно монолитно.

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    • Минувший тур принес команде важнейшую викторию. Дома уральцы одолели конкурента в борьбе за выживание «Уфу» (2:1).

    Причем до того «Урал» дважды подряд уступил. Да и вообще, всего 5 побед в чемпионате явно не прибавляют вдохновения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» за 1.66, на ничью за 3.72, а на «Урал» — за 6.95.

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    «Динамо» еще не утратило шансов на золотые медали.

    «Урал» отчаянно сражается за выживание.

    Москвичи не имеют право на осечку, так что наверняка будут атаковать на протяжении всей встречи. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» во 2 тайме с коэффициентом 2.03.

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    «Динамо» — «Урал»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. «Динамо» дожмет «Урал»
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