ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Фулхэм» и «Ноттингем Форрест» будут забивать

    «Фулхэм» — «Ноттингем Форрест». Прогноз (к. 1.81), ставки на футбол, Чемпионшип, 26 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Фулхэм Прогнозы на Ноттингем Форест
    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Ноттингем Форрест»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фабиу Карвалью
    В матче 39 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) «Фулхэм» примет «Ноттингем Форрест» на поле стадиона «Крэйвен Коттедж». Игра состоится 26 апреля в 21:45 мск. «Фулхэм» — «Ноттингем Форрест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Апреля 2022 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 21:45 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Фулхэм»

    За 43 тура «Фулхэм» набрал 87 очков, что дает команде 9 пунктов отрыва от ближайшего преследователя в лице «Борнмута». «Коттеджеры» сейчас являются единоличным лидером турнирной таблицы и за 3 тура до конца уже получили чемпионский титул.

    Хотя у лидера сейчас последние результаты не очень. За 4 тура он выиграл только в одном матче, победив 3:0 «Престон». При этом лондонцы уступили «Дерби Каунти» (1:2) и «Ковентри» (1:3).

    Коэффициенты матча Фулхэм — Ноттингем Форест

  • 1
  • 1.77
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 4.50
  • Ставка
    •

    23 апреля «Фулхэм» провел последний матч в турнире, в котором разошелся мировой с «Борнмутом» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    В предстоящем поединке «Фулхэм» может преодолеть черту в 100 голов за сезон. Сейчас у него 99 забитых.

    «Ноттингем Форрест»

    Гости располагаются в зоне плей-офф — 4 позиция и 73 пункта на счету. Судя по последним результатам, команда вполне может дать бой лидеру.

    В пяти последних турах у «Ноттингем Форрест» 4 победы при всего лишь одном поражении. 15 апреля коллектив потерпел неудачу в выездной игре с «Лутоном» (0:1).

  • Трансферный дайджест. 12-18 апреля
  • Процесс Дибалы, новая глава в карьере Эриксена
  • 18/04/2022

    • При этом «Форрест» выиграли всухую у «Бирмингема» (2:0), «Ковентри» (2:0), «Вест Бромвича» (4:0) и «Питерборо» (1:0).

    Кейнан Дэвис и Макс Лоу не помогут «Ноттингему» в предстоящем поединке.

    Прогноз и ставка

    Котировки букмекеров говорят в пользу «Фулхэма» — 1.70 и 4.50 соответственно.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    При ставке на ничью расчет будет проводиться по коэффициенту 3.70.

    «Фулхэм» находится в более расслабленном состоянии, чем «Ноттингем Форрест». Гости все еще надеются на попадание в АПЛ напрямую. Победа может этому поспособствовать.

    При этом не будем забывать, что у «Фулхэма» своя задача — перейти за черту 100 голов. Так что матч должен получиться результативным. Мы предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 за 1.81.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  6.40
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Брага — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бешикташ — Касымпаша
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Престон — Блэкберн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сассуоло — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.05
  • Прогноз на матч Тулуза — Ньор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  12.91
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Альмерия — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боавишта — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бруклин Нетс — Бостон Селтикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Чикаго — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.40
  • Прогноз на матч Севенти Сиксерс — Торонто Рэпторс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фулхэм» — «Ноттингем Форрест»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 26.04.2022. Прогнозы на футбол. «Фулхэм» и «Ноттингем Форрест» будут забивать
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры