В матче 39 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) «Фулхэм» примет «Ноттингем Форрест» на поле стадиона «Крэйвен Коттедж». Игра состоится 26 апреля в 21:45 мск. «Фулхэм» — «Ноттингем Форрест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

За 43 тура «Фулхэм» набрал 87 очков, что дает команде 9 пунктов отрыва от ближайшего преследователя в лице «Борнмута». «Коттеджеры» сейчас являются единоличным лидером турнирной таблицы и за 3 тура до конца уже получили чемпионский титул.

Хотя у лидера сейчас последние результаты не очень. За 4 тура он выиграл только в одном матче, победив 3:0 «Престон». При этом лондонцы уступили «Дерби Каунти» (1:2) и «Ковентри» (1:3).

Коэффициенты матча Фулхэм — Ноттингем Форест 1 1.77 X 3.75 2 4.50 Ставка

23 апреля «Фулхэм» провел последний матч в турнире, в котором разошелся мировой с «Борнмутом» (1:1).

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В предстоящем поединке «Фулхэм» может преодолеть черту в 100 голов за сезон. Сейчас у него 99 забитых.

«Ноттингем Форрест»

Гости располагаются в зоне плей-офф — 4 позиция и 73 пункта на счету. Судя по последним результатам, команда вполне может дать бой лидеру.

В пяти последних турах у «Ноттингем Форрест» 4 победы при всего лишь одном поражении. 15 апреля коллектив потерпел неудачу в выездной игре с «Лутоном» (0:1).

При этом «Форрест» выиграли всухую у «Бирмингема» (2:0), «Ковентри» (2:0), «Вест Бромвича» (4:0) и «Питерборо» (1:0).

Кейнан Дэвис и Макс Лоу не помогут «Ноттингему» в предстоящем поединке.

Прогноз и ставка

Котировки букмекеров говорят в пользу «Фулхэма» — 1.70 и 4.50 соответственно.

При ставке на ничью расчет будет проводиться по коэффициенту 3.70.

«Фулхэм» находится в более расслабленном состоянии, чем «Ноттингем Форрест». Гости все еще надеются на попадание в АПЛ напрямую. Победа может этому поспособствовать.

При этом не будем забывать, что у «Фулхэма» своя задача — перейти за черту 100 голов. Так что матч должен получиться результативным. Мы предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 за 1.81.