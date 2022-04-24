«Оренбург» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 34-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 15:00 мск. «Оренбург» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

Команда Марцела Лички на всех парах несется в РПЛ. Отрыв от третьей позиции комфортный — целых 9 очков.

Зато предыдущий тур для «Оренбурга» получился сложным. На выезде лидер все-таки сумел переиграть «Спартак-2» (2:3).

Коэффициенты матча Оренбург — Алания 1 1.80 X 3.75 2 4.30 Ставка

При надежной обороне, «Оренбург» не слишком силен в плане реализации. В 33 матчах забито всего 55 мячей, что явно маловато для лидера ФНЛ.

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «Аланией» для команды складываются с переменным успехом. Из пяти последних очных битв соперники выиграли по два раза.

«Алания»

«Алания» борется за выход в стыки. Сейчас команда Спартака Гогниева находится на 6 месте, отставая от искомого четвертого на один пункт.

«Алания» атакует мощнее всех в лиге — 68 голов. А вот оборона «барсов» частенько дает сбои: пропущено уже 43 мяча.

Минувший тур принес владикавказцам три очка. Дома со счетом 3:0 была разгромлена «Томь».

Зато в четвертьфинале Кубка России «Алания» прошла «Зенит». И абсолютно неважно, что случилось это только в серии послематчевых пенальти.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.83, на ничью за 3.62, а на «Аланию» — за 4.28.

«Оренбург» намеревается еще сильнее оторваться от преследователей.

«Алания» испытывает заметные сложности с надежностью собственных тылов .

Оборона гостей слишком часто ошибается, чем лидер ФНЛ наверняка воспользуется. Наши прогноз и ставка — Фора «Оренбурга» -0.75 с коэффициентом 2.09.