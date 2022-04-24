«Оренбург»
Команда Марцела Лички на всех парах несется в РПЛ. Отрыв от третьей позиции комфортный — целых 9 очков.
Зато предыдущий тур для «Оренбурга» получился сложным. На выезде лидер все-таки сумел переиграть «Спартак-2» (2:3).
Коэффициенты матча Оренбург — Алания
При надежной обороне, «Оренбург» не слишком силен в плане реализации. В 33 матчах забито всего 55 мячей, что явно маловато для лидера ФНЛ.
Матчи с «Аланией» для команды складываются с переменным успехом. Из пяти последних очных битв соперники выиграли по два раза.
«Алания»
«Алания» борется за выход в стыки. Сейчас команда Спартака Гогниева находится на 6 месте, отставая от искомого четвертого на один пункт.
«Алания» атакует мощнее всех в лиге — 68 голов. А вот оборона «барсов» частенько дает сбои: пропущено уже 43 мяча.
Минувший тур принес владикавказцам три очка. Дома со счетом 3:0 была разгромлена «Томь».
Зато в четвертьфинале Кубка России «Алания» прошла «Зенит». И абсолютно неважно, что случилось это только в серии послематчевых пенальти.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.83, на ничью за 3.62, а на «Аланию» — за 4.28.
«Оренбург» намеревается еще сильнее оторваться от преследователей.
«Алания»
Оборона гостей слишком часто ошибается, чем лидер ФНЛ наверняка воспользуется. Наши прогноз и ставка — Фора «Оренбурга» -0.75 с коэффициентом 2.09.