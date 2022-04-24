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    «Оренбург» одолеет «барсов»

    «Оренбург» — «Алания». Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, ФНЛ, 24 апреля 2022 года

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    «Оренбург»
    «Оренбург» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 34-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 15:00 мск. «Оренбург» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 24 Апреля 2022 года
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    «Оренбург»

    Команда Марцела Лички на всех парах несется в РПЛ. Отрыв от третьей позиции комфортный — целых 9 очков.

    Зато предыдущий тур для «Оренбурга» получился сложным. На выезде лидер все-таки сумел переиграть «Спартак-2» (2:3).

    Коэффициенты матча Оренбург — Алания

  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 4.30
  • Ставка
    •

    При надежной обороне, «Оренбург» не слишком силен в плане реализации. В 33 матчах забито всего 55 мячей, что явно маловато для лидера ФНЛ.

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с «Аланией» для команды складываются с переменным успехом. Из пяти последних очных битв соперники выиграли по два раза.

    «Алания»

    «Алания» борется за выход в стыки. Сейчас команда Спартака Гогниева находится на 6 месте, отставая от искомого четвертого на один пункт.

    «Алания» атакует мощнее всех в лиге — 68 голов. А вот оборона «барсов» частенько дает сбои: пропущено уже 43 мяча.

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    • Минувший тур принес владикавказцам три очка. Дома со счетом 3:0 была разгромлена «Томь».

    Зато в четвертьфинале Кубка России «Алания» прошла «Зенит». И абсолютно неважно, что случилось это только в серии послематчевых пенальти.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.83, на ничью за 3.62, а на «Аланию» — за 4.28.

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    «Оренбург» намеревается еще сильнее оторваться от преследователей.

    «Алания» испытывает заметные сложности с надежностью собственных тылов.

    Оборона гостей слишком часто ошибается, чем лидер ФНЛ наверняка воспользуется. Наши прогноз и ставка — Фора «Оренбурга» -0.75 с коэффициентом 2.09.

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    «Оренбург» — «Алания»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на футбол. «Оренбург» одолеет «барсов»
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