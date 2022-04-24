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    «Фуггеры» будут более мотивированны

    «Бохум» — «Аугсбург». Прогноз, ставка (к. 3.42) на футбол, Чемпионат Германии, 24 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Аугсбург»
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    «Аугсбург»
    24 апреля в 31-м туре первой Бундеслиги «Бохум» в домашней игре сыграет против «Аугсбурга». Начало поединка намечено на 16:30 по мск. «Бохум» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Апреля 2022 года
    Бохум
  • Бохум
    •  Бохум 16:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
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    «Бохум»

    За четыре тура до финиша «Бохум» идет на 12-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Вылет команде уже не угрожает, так что она может спокойно доигрывать сезон.

    Коллектив завершил март двумя поражениями подряд, а в этом месяце он по разу побеждал и расходился миром, а также на выезде крупно уступил «Фрайбургу» 0:3 в минувшем туре.

    Коэффициенты матча Бохум — Аугсбург

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.40
  • Ставка
    •

    Всего во втором круге чемпионата «сине-белые» смогли добиться только четырех победных результатов в 13 проведенных играх, среди которых стоит отметить домашний выигрыш над «Баврией» 4:2.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    На своем поле «Бохум» победил только в одном из четырех последних матчей, причем в трех из них не смог забить ни одного гола.

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» с 32 зачетными очками в турнирной таблице германского первенства находится на 14-й позиции, имея запас перед 16-м местом всего в четыре очка, так что еще может понизиться в классе.

    В восьми прошлых турах чемпионата «фуггеры» потерпели четыре поражения, все которые были с разницей в один мяч. Также на этом отрезке они трижды побеждали и раз сыграли вничью.

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    • В двух предыдущих матчах Бундеслиги коллектив минимально уступил на выезде «Баварии» 0:1, а также в родных стенах был повержен «Гертой» с тем же результатом.

    На чужом поле у «Аугсбурга» всего одна победа за семь последних поединков в чемпионате Германии при одной ничьей и пяти поражениях.

    В первом круге «Бохум» обыграл «Аугсбург» на его поле со счетом 3:2. Также в и кубковом матче был сильнее «Бохум».

    Прогноз и ставка на «Бохум» — «Аугсбург»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бохума» — 2.32, победа «Аугсбург» — 3.42, ничья — 3.28.

    В данном поединке рискнем поставить на победу «Аугсбурга», так как перед ним еще стоит вопрос с сохранением прописки, а вот «Бохум» уже особой турнирной мотивации не имеет.

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    «Бохум» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (3.42), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на футбол. «Фуггеры» будут более мотивированны
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