«Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Брайтона» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 14:30 мск. «Тоттенхэм» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ после 31-го сыгранного матча, в которых набрал 57 очков. Отрыв от «Арсенала» составляет три очка, но у конкурента есть еще игра в запасе.

Текущая победная серия «Тоттенхэма» составляет уже четыре матча. Перед паузой на матчи сборных «шпоры» выиграли у «Брайтона» и «Вест Хэма», а после — у «Ньюкасла» и «Астон Виллы».

Коэффициенты матча Тоттенхэм — Брайтон энд Хоув Альбион 1 1.53 X 4.15 2 6.30 Ставка

И недавние матчи получились особенно яркими. Команда Антонио Конте разгромила «Ньюкасл» со счетом 5:1, а в игре с «Астон Виллой» забила четыре безответных мяча.

Пожалуй, это лучший отрезок «Тоттенхэма» в текущем сезоне. Команда, по всей видимости, полностью выполняет все то, чего от нее ждет Конте.

«Тоттенхэм» забил 13 мячей в трех предыдущих матчах АПЛ на своем поле.

«Брайтон»

«Брайтон» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в 31-м матче 37 очков.

«Брайтон» может спокойно доигрывать сезон, отрыв от зоны вылета составляет 13 очков — главная задача уже решена.

Возможно, именно по этой причине «Брайтон» провалил февраль и март, проиграв шесть матчей кряду. Но с тех пор команда Грэма Поттера пришла в себя.

Все прогнозы на АПЛ

Апрель «Брайтон» начал с ничьей в матче с «Норвичем» и гостевой победы над «Арсеналом».

«Брайтон» не смог забить только в двух из десяти предыдущих гостевых матчей.

Прогноз и ставка

На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «Брайтона» — за 6.35.

На прошлой неделе «Брайтон», выиграв у «Арсенала», существенно помог «Тоттенхэму» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Но «шпоры», безусловно, понимают, что теперь проблемы могут возникнуть и у них — «Брайтон» любит отбирать очки у богатых.

И все-таки текущее состояние «Тоттенхэма» позволяет рассчитывать на то, что предстоящий матч завершится победой фаворита. Возможно, даже разгромной. Команда Конте сейчас на ходу.

Ставка — победа «Тоттенхэма» с форой (-1,5) за 2.54.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Тоттенхэма» в обоих таймах за 2.50.