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    «Тоттенхэм» обыграет «Брайтон» с крупным счетом?

    «Тоттенхэм» — «Брайтон». Прогноз (к. 2.54) и ставки на чемпионат Англии 16 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Брайтон»
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    «Тоттенхэм» забил 13 мячей в трех предыдущих матчах АПЛ на своем поле
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Брайтона» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 14:30 мск. «Тоттенхэм» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Апреля 2022 года
    Тоттенхэм
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  • Брайтон энд Хоув
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ после 31-го сыгранного матча, в которых набрал 57 очков. Отрыв от «Арсенала» составляет три очка, но у конкурента есть еще игра в запасе.

    Текущая победная серия «Тоттенхэма» составляет уже четыре матча. Перед паузой на матчи сборных «шпоры» выиграли у «Брайтона» и «Вест Хэма», а после — у «Ньюкасла» и «Астон Виллы».

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Брайтон энд Хоув Альбион

  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 6.30
  • Ставка
    •

    И недавние матчи получились особенно яркими. Команда Антонио Конте разгромила «Ньюкасл» со счетом 5:1, а в игре с «Астон Виллой» забила четыре безответных мяча.

    Пожалуй, это лучший отрезок «Тоттенхэма» в текущем сезоне. Команда, по всей видимости, полностью выполняет все то, чего от нее ждет Конте.

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    • «Тоттенхэм» забил 13 мячей в трех предыдущих матчах АПЛ на своем поле.

    «Брайтон»

    «Брайтон» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в 31-м матче 37 очков.

    «Брайтон» может спокойно доигрывать сезон, отрыв от зоны вылета составляет 13 очков — главная задача уже решена.

    Возможно, именно по этой причине «Брайтон» провалил февраль и март, проиграв шесть матчей кряду. Но с тех пор команда Грэма Поттера пришла в себя.

    Все прогнозы на АПЛ

    Апрель «Брайтон» начал с ничьей в матче с «Норвичем» и гостевой победы над «Арсеналом».
    «Брайтон» не смог забить только в двух из десяти предыдущих гостевых матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «Брайтона» — за 6.35.

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    На прошлой неделе «Брайтон», выиграв у «Арсенала», существенно помог «Тоттенхэму» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Но «шпоры», безусловно, понимают, что теперь проблемы могут возникнуть и у них — «Брайтон» любит отбирать очки у богатых.

    И все-таки текущее состояние «Тоттенхэма» позволяет рассчитывать на то, что предстоящий матч завершится победой фаворита. Возможно, даже разгромной. Команда Конте сейчас на ходу.

    Ставка — победа «Тоттенхэма» с форой (-1,5) за 2.54.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Тоттенхэма» в обоих таймах за 2.50.

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    «Тоттенхэм» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 16.04.2022. Прогнозы на футбол. «Тоттенхэм» обыграет «Брайтон» с крупным счетом?
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