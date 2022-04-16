ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Канониры» не отпустят в отрыв «шпор»

    «Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Англии, 16 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Арсенал Прогнозы на Саутгемптон Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Арсенал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Арсенал»
    16 апреля «Саутгемптон» в 33-м туре английской Премьер-лиги сыграет против лондонского «Арсенала». Начало — в 17:00 по мск. «Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Апреля 2022 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 17:00 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
  • Лондон
    •

    «Саутгемптон»

    С 36 зачетными пунктами «Саутгемптон» находится на 14-й позиции в турнирной таблице АПЛ, оторвавшись от зоны вылета на 12 очков, поэтому может не беспокоиться о понижении в классе.

    После удачной февральской серии, где «святые» выиграли три игры из четырех при одной ничьей, в последующих же шести поединках они выступили крайне неудачно, набрав всего лишь одни балл.

    Коэффициенты матча Саутгемптон — Арсенал Лондон

  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 1.93
  • Ставка
    •

    Данный пункт коллектив набрал в позапрошлом туре, расписав гостевую мировую с «Лидсом» 1:1. Остальные же пять игр в этот период он проиграл, в том числе поединок последнего игрового дня — дома «Челси» 0:6.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Саутгемптон» уступил в последних трех домашних встречах, а перед этим имел 10-матчевую беспроигрышную серию, в которой поровну поделил ничьи и выигрыши.

    «Арсенал»

    В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Арсенал» с 54 очками идет на пятой строке, но от четвертого «Тоттенхэма» отстает на три балла, имея при этом одну игру в запасе.

    Лондонская команда с середины февраля по середину марта выдала превосходный отрезок, победив в этот период во всех пяти проведенных встречах чемпионата.

  • АПЛ: Развязка сезона — скоро
  • Турнирный расклад английской Премьер-Лиги за 6 туров до конца сезона
  • Вчера

    • Однако в последующих четырех поединках первенства «канониры» победили только раз и проиграли три игры. Причем две из них в минувших турах — 0:3 на выезде «Кристал Пэлас» и 1:2 дома «Брайтону».

    Свою последнюю гостевую встречу «Арсенал» проиграл, но перед этим он выиграл пять матчей подряд вне родных стен.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Арсенал» выиграл у «Саутгемтона» в последних двух очных поединках, в том числе и в гостях в прошлом сезоне — 3:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Арсенала» — 1.95, победа «Саутгемптона» — 3.96, ничья — 3.82.

    Хотя «канониры» в последнее время находятся не в лучшей форме, но у «святых» еще хуже результаты. И исходя из этого рискнем здесь поставить на гостей, которые еще не теряют надежды добыть билет в ЛЧ.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.34
  • Прогноз на матч Торонто — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Питтсбург — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Калгари — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Димитров — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Синнер — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Борнмут — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Карабах — Шамахы
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.47
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ренн — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 16.04.2022. Прогнозы на футбол. «Канониры» не отпустят в отрыв «шпор»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры