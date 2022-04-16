16 апреля «Саутгемптон» в 33-м туре английской Премьер-лиги сыграет против лондонского «Арсенала». Начало — в 17:00 по мск. «Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

С 36 зачетными пунктами «Саутгемптон» находится на 14-й позиции в турнирной таблице АПЛ, оторвавшись от зоны вылета на 12 очков, поэтому может не беспокоиться о понижении в классе.

После удачной февральской серии, где «святые» выиграли три игры из четырех при одной ничьей, в последующих же шести поединках они выступили крайне неудачно, набрав всего лишь одни балл.

Коэффициенты матча Саутгемптон — Арсенал Лондон 1 3.80 X 3.65 2 1.93 Ставка

Данный пункт коллектив набрал в позапрошлом туре, расписав гостевую мировую с «Лидсом» 1:1. Остальные же пять игр в этот период он проиграл, в том числе поединок последнего игрового дня — дома «Челси» 0:6.

Календарь и таблица АПЛ

«Саутгемптон» уступил в последних трех домашних встречах, а перед этим имел 10-матчевую беспроигрышную серию, в которой поровну поделил ничьи и выигрыши.

«Арсенал»

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Арсенал» с 54 очками идет на пятой строке, но от четвертого «Тоттенхэма» отстает на три балла, имея при этом одну игру в запасе.

Лондонская команда с середины февраля по середину марта выдала превосходный отрезок, победив в этот период во всех пяти проведенных встречах чемпионата.

Однако в последующих четырех поединках первенства «канониры» победили только раз и проиграли три игры. Причем две из них в минувших турах — 0:3 на выезде «Кристал Пэлас» и 1:2 дома «Брайтону».

Свою последнюю гостевую встречу «Арсенал» проиграл, но перед этим он выиграл пять матчей подряд вне родных стен.

«Арсенал» выиграл у «Саутгемтона» в последних двух очных поединках, в том числе и в гостях в прошлом сезоне — 3:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Арсенала» — 1.95, победа «Саутгемптона» — 3.96, ничья — 3.82.

Хотя «канониры» в последнее время находятся не в лучшей форме, но у «святых» еще хуже результаты. И исходя из этого рискнем здесь поставить на гостей, которые еще не теряют надежды добыть билет в ЛЧ.