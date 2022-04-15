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    «Ренн» забьет «Монако» в каждом тайме?

    «Ренн» — «Монако». Прогноз, ставки (к. 3.00) на футбол, чемпионат Франции, 15 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Монако»
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    Беспроигрышная серия «Ренна» в чемпионате составляет уже семь матчей
    «Ренн» сыграет на своем поле против «Монако» в рамках 32-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ренн» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 15 Апреля 2022 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 22:00 Монако Монако
  • Монако
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    «Ренн»

    «Ренн» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 после 31-го сыгранного матча, в которых набрал 56 очков. Отставание от идущего вторым «Марселя» составляет три очка.

    Беспроигрышная серия «Ренна» в чемпионате составляет уже семь матчей.

    Коэффициенты матча Ренн — Монако

  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.50
  • Ставка
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    И на этом отрезке команда Брюно Женезьо одержала шесть побед и забила 24 мяча.

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    В контексте ближайшей игры важно также отметить, что «Ренн» не потерял ни одного очка в пяти предыдущих матчах на своем поле.

    Интересный факт: «Ренн» забивал в каждом тайме во всех шести предыдущих домашних матчах.

    «Монако»

    «Монако» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 31-м матче 50 очков.

    Судя по всему, для «Монако» существенным эмоциональным катализатором стала домашняя победа над «Пари Сен-Жермен». Монегаски разгромили лидера на своем поле со счетом 3:0.

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    • А после небольшой паузы команда Филиппа Клемана выиграла у «Метца» и «Труа» — в обоих случаях со счетом 2:1.

    «Монако» одержал только три победы в десяти предыдущих матчах Лиги 1 на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Ренн» в этом матче можно поставить за 2.17, ничью букмекеры предлагают за 3.85, а победу «Монако» — за 3.56.

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    Матчи между этими командами, как правило, получаются результативными. Например, в пяти предыдущих «Ренн» и «Монако» ни разу не забивал меньше трех мячей.

    Ближайшая встреча, скорее всего, тоже порадует результативным футболом. Во всяком случае, «Ренн» точно будет напрягать оборону гостей.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.11.

    Также можно рассмотреть смелую ставку на голы «Ренна» в обоих таймах за 3.00.

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    «Ренн» — «Монако»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 15.04.2022. Прогнозы на футбол. «Ренн» забьет «Монако» в каждом тайме?
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