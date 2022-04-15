«Ренн»
«Ренн» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 после 31-го сыгранного матча, в которых набрал 56 очков. Отставание от идущего вторым «Марселя» составляет три очка.
Беспроигрышная серия «Ренна» в чемпионате составляет уже семь матчей.
Коэффициенты матча Ренн — Монако
И на этом отрезке команда Брюно Женезьо одержала шесть побед и забила 24 мяча.
В контексте ближайшей игры важно также отметить, что «Ренн» не потерял ни одного очка в пяти предыдущих матчах на своем поле.
«Монако»
«Монако» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 31-м матче 50 очков.
Судя по всему, для «Монако» существенным эмоциональным катализатором стала домашняя победа над «Пари Сен-Жермен». Монегаски разгромили лидера на своем поле со счетом 3:0.
А после небольшой паузы команда Филиппа Клемана выиграла у «Метца» и «Труа» — в обоих случаях со счетом 2:1.
«Монако» одержал только три победы в десяти предыдущих матчах Лиги 1 на выезде.
Прогноз и ставка
На «Ренн» в этом матче можно поставить за 2.17, ничью букмекеры предлагают за 3.85, а победу «Монако» — за 3.56.
Матчи между этими командами, как правило, получаются результативными. Например, в пяти предыдущих «Ренн» и «Монако» ни разу не забивал меньше трех мячей.
Ближайшая встреча, скорее всего, тоже порадует результативным футболом. Во всяком случае, «Ренн» точно будет напрягать оборону гостей.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.11.
Также можно рассмотреть смелую ставку на голы «Ренна» в обоих таймах за 3.00.