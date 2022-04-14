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    «Ривер Плейт» должен без труда справиться с заведомо слабым соперником

    «Ривер Плейт» — «Форталеза». Прогноз (к. 1.90) и ставки на футбол, Копа Либертадорес, 14 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ривер Плейт» — «Форталеза»
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    Матиас Суарес
    В матче второго тура групповой стадии Копа Либертадорес «Ривер Плейт» примет «Форталезу». Начало встречи в 03:00 мск. «Ривер Плейт» — «Форталеза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес 14 Апреля 2022 года
    Ривер Плейт
  • Кубок Либертадорес
    •  Ривер Плейт 03:00 Форталеза Форталеза
  • Кубок Либертадорес
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    «Ривер Плейт»

    Хозяева стартовали в группой стадии с победы. В первом туре они выиграли у клуба «Альянса» со счетом 1:0.

    11 апреля «Ривер Плейт» выиграл в третий раз подряд, победив в «Аргентинос Хуниорс» в Кубке профессиональной лиги со счетом 4:2.

    С начала весны для команды это шестая победа за семь выступлений. В четырех из них она забивала больше гола.

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    Напомним, что в прошлом сезоне «Ривер Плейт» дошел до четвертьфинала Копа Либертадорес, где проиграл «Атлетико Минейро».

    «Форталеза»

    Гости в отличие от хозяев в первом туре проиграли. На своем поле они проиграли клубу «Коло Коло», пропустив 2 мяча (1:2).

    За последние годы это первый выход в Копа для команды. По крайней мере в прошлых двух розыгрышах «триколоры» были вне турнира.

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    • «Форталеза» терпит уже второе поражение подряд. После неудачи на старте Копа, команда уступила в Серии А «Куябе» 0:1.

    На выезде у «Форталезы» 7 поединков без поражений.

    Прогноз и ставка

    Котировки букмекеров ясно объясняют расклад сил — 1.38 на победу хозяев и 8.00 на победу гостей. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.90.

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    За последние недели у «Ривер Плейт» только одно поражение от «Бока Хуниорс». Эту неудачу с лихвой перекрывают 6 побед. Так что результаты у хозяев хорошие.

    Скорее всего, они смогут справиться с заведомо слабым соперником на своем поле. При этом ожидаем голов от поединка. Ставка — победа «Ривер Плейт» и тотал больше 2.5 за 1.90.

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    «Ривер Плейт» — «Форталеза»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 14.04.2022. Прогнозы на футбол. «Ривер Плейт» должен без труда справиться с заведомо слабым соперником
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