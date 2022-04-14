«Ривер Плейт»
Хозяева стартовали в группой стадии с победы. В первом туре они выиграли у клуба «Альянса» со счетом 1:0.
11 апреля «Ривер Плейт» выиграл в третий раз подряд, победив в «Аргентинос Хуниорс» в Кубке профессиональной лиги со счетом 4:2.
С начала весны для команды это шестая победа за семь выступлений. В четырех из них она забивала больше гола.
Напомним, что в прошлом сезоне «Ривер Плейт» дошел до четвертьфинала Копа Либертадорес, где проиграл «Атлетико Минейро».
«Форталеза»
Гости в отличие от хозяев в первом туре проиграли. На своем поле они проиграли клубу «Коло Коло», пропустив 2 мяча (1:2).
За последние годы это первый выход в Копа для команды. По крайней мере в прошлых двух розыгрышах «триколоры» были вне турнира.
«Форталеза» терпит уже второе поражение подряд. После неудачи на старте Копа, команда уступила в Серии А «Куябе» 0:1.
На выезде у «Форталезы» 7 поединков без поражений.
Прогноз и ставка
Котировки букмекеров ясно объясняют расклад сил — 1.38 на победу хозяев и 8.00 на победу гостей. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.90.
За последние недели у «Ривер Плейт» только одно поражение от «Бока Хуниорс». Эту неудачу с лихвой перекрывают 6 побед. Так что результаты у хозяев хорошие.
Скорее всего, они смогут справиться с заведомо слабым соперником на своем поле. При этом ожидаем голов от поединка. Ставка — победа «Ривер Плейт» и тотал больше 2.5 за 1.90.