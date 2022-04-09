Встреча 24-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Динамо» состоится 9 апреля. Матч начнется в 14:00 мск. «Нижний Новгород» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нижний Новгород»

Подопечные Александра Кержакова начали весеннюю часть турнира с домашней победы над «Уралом» (1:0) в РПЛ, после чего в Кубке России были разгромлены «Динамо» со счетом 0:3.

Затем нижегородцы в чемпионате России на выезде сначала уступили ЦСКА (0:1), а потом поделили очки с «Уфой» (0:0).

В последних матчах «Нижний Новгород» на своем поле поделил очки со «Спартаком» (1:1) и в гостях победил «Ростов» (2:1)..

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 23 туров РПЛ «Нижний Новгород» с 27 очками на 9-м месте. Разница мячей 22-33, Николай Калинский забил 6 голов.

«Динамо»

Весеннюю часть сезона подопечные Сандро Шварца начали с выездного разгрома «Химок» (0:3) в РПЛ, а потом в 1/8 финала Кубка России дома обыграли «Нижний Новгород» (3:0).

Домашнее дерби со «Спартаком» завершилось поражением со счетом 0:2, но в следующем матче в Туле бело-голубые победили «Арсенал» со счетом 4:1.

В последних матча матче «Динамо» на своем поле ушел от поражения в матче с «Ростовом» (1:1) и на выезде одолел «Краснодар» (1:0), оба раза отличившись с пенальти.

Календарь и таблица РПЛ

После 23 туров РПЛ «Динамо» с 46 очками идет вторым, на 3 балла отставая от «Зенита». Разница мячей 42-24, Фомин забил 9 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Нижнего Новгорода» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.20, на ничью в основное время — 4.00, а на победу «Динамо» — 1.59.

В первом круге «Нижний Новгород» победил на выезде со счетом 2:1.

Прогнозируем, что «Динамо» не проиграет низовой матч .