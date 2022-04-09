«Нижний Новгород»
Подопечные Александра Кержакова начали весеннюю часть турнира с домашней победы над «Уралом» (1:0) в РПЛ, после чего в Кубке России были разгромлены «Динамо» со счетом 0:3.
Затем нижегородцы в чемпионате России на выезде сначала уступили ЦСКА (0:1), а потом поделили очки с «Уфой» (0:0).
В последних матчах «Нижний Новгород» на своем поле поделил очки со «Спартаком» (1:1) и в гостях победил «Ростов» (2:1)..
Прогнозы на чемпионат России по футболу
После 23 туров РПЛ «Нижний Новгород» с 27 очками на 9-м месте. Разница мячей 22-33, Николай Калинский забил 6 голов.
«Динамо»
Весеннюю часть сезона подопечные Сандро Шварца начали с выездного разгрома «Химок» (0:3) в РПЛ, а потом в 1/8 финала Кубка России дома обыграли «Нижний Новгород» (3:0).
Домашнее дерби со «Спартаком» завершилось поражением со счетом 0:2, но в следующем матче в Туле бело-голубые победили «Арсенал» со счетом 4:1.
В последних матча матче «Динамо» на своем поле ушел от поражения в матче с «Ростовом» (1:1) и на выезде одолел «Краснодар» (1:0), оба раза отличившись с пенальти.
После 23 туров РПЛ «Динамо» с 46 очками идет вторым, на 3 балла отставая от «Зенита». Разница мячей 42-24, Фомин забил 9 голов.
Прогноз и ставка
На победу «Нижнего Новгорода» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.20, на ничью в основное время — 4.00, а на победу «Динамо» — 1.59.
В первом круге «Нижний Новгород» победил на выезде со счетом 2:1.
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