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    Поможет ли Кержаков «Зениту» оторваться от «Динамо»?

    «Нижний Новгород» — «Динамо». Прогноз, ставки (к. 1.87) на футбол, РПЛ, 9 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нижний Новгород» — «Динамо»
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    Александр Кержаков
    Встреча 24-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Динамо» состоится 9 апреля. Матч начнется в 14:00 мск. «Нижний Новгород» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 09 Апреля 2022 года
    Нижний Новгород
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    «Нижний Новгород»

    Подопечные Александра Кержакова начали весеннюю часть турнира с домашней победы над «Уралом» (1:0) в РПЛ, после чего в Кубке России были разгромлены «Динамо» со счетом 0:3.

    Затем нижегородцы в чемпионате России на выезде сначала уступили ЦСКА (0:1), а потом поделили очки с «Уфой» (0:0).

    В последних матчах «Нижний Новгород» на своем поле поделил очки со «Спартаком» (1:1) и в гостях победил «Ростов» (2:1)..

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 23 туров РПЛ «Нижний Новгород» с 27 очками на 9-м месте. Разница мячей 22-33, Николай Калинский забил 6 голов.

    «Динамо»

    Весеннюю часть сезона подопечные Сандро Шварца начали с выездного разгрома «Химок» (0:3) в РПЛ, а потом в 1/8 финала Кубка России дома обыграли «Нижний Новгород» (3:0).

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    • Домашнее дерби со «Спартаком» завершилось поражением со счетом 0:2, но в следующем матче в Туле бело-голубые победили «Арсенал» со счетом 4:1.

    В последних матча матче «Динамо» на своем поле ушел от поражения в матче с «Ростовом» (1:1) и на выезде одолел «Краснодар» (1:0), оба раза отличившись с пенальти.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 23 туров РПЛ «Динамо» с 46 очками идет вторым, на 3 балла отставая от «Зенита». Разница мячей 42-24, Фомин забил 9 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Нижнего Новгорода» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.20, на ничью в основное время — 4.00, а на победу «Динамо» — 1.59.

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    В первом круге «Нижний Новгород» победил на выезде со счетом 2:1.

    Прогнозируем, что «Динамо» не проиграет низовой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.66 и ТМ 2,5 за 1.75.

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    «Нижний Новгород» — «Динамо»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на футбол. Поможет ли Кержаков «Зениту» оторваться от «Динамо»?
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