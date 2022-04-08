В пятницу, 8 апреля, в 29-м туре португальской Примейры «Жил Висенте» в домашнем матче сыграет против «Морейренсе». Начало встречи намечено на 22:15 по мск. «Жил Висенте» — «Морейренсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жил Висенте»

«Жил Висенте» на текущий момент идет на пятой строке в турнирной таблице, дающей билет в еврокубки. От шестой позиции он оторвался на семь пунктов.

В своей последней проведенной игре клуб из Барселуша проиграл на выезде аутсайдеру «Аруке» со счетом 1:2. И данной неудачей он прервал свою длительную серию без фиаско.

Коэффициенты матча Жил Висенте — Морейренсе 1 1.72 X 3.70 2 4.90 Ставка

В этот удачный для себя период «петухи» пять встреч завершили мировыми результатами и семь матчей они смогли выиграть, но большинство из них с разницей всего лишь в мяч.

Все прогнозы на футбол

Вот уже как шесть матчей «Жил Висенте» не проигрывает на своем поле, поровну поделив в этот период победы и ничьи, причем две из них пришлись на два минувших поединка.

«Морейренсе»

«Морейренсе» замыкает турнирную таблицу португальской Примейры. У команды на счету 20 очков и отставание от безопасной строки в шесть пунктов, которые будет очень сложно отыграть.

Последний раз в чемпионате «зелено-белые» побеждали в первой половине февраля, одолев тогда на своем поле соседа по турнирке «Белененсеш» со счетом 4:1.

В последующих же семи турах коллектив раз сыграл вничью и шесть раз уступал. Причем четыре из этих неудач пришлись на последние матчи, в которых они смогли забить лишь гол.

Вне родных стен «Морейренсе» в данном первенстве добыл всего лишь одну викторию за 14 проведенных встреч, пять раз он еще сыграл вничью и восемь раз был повержен.

«Жил Висенте» не может одолеть «Морейренсе» в последних девяти очных поединках, пять раз проиграв за этот период.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жил Висенте» предлагают — 1.78.

На викторию «Морейренсе» дают — 4.74, ничья оценена — в 3.74.

В данном поединке прогнозируем, что «Жил Висенте» прервет неудачную серию в играх с «Морейренсе», выиграв на этот раз.