«Брага»
«Брага» в четвертьфинал Лиги Европы прошла весьма уверенно. Португальцы не оставили шансов «Монако» (2:0, 1:1).
В минувшем туре своего чемпионата «Брага» также сумела добыть три очка. Победа над «Бенфикой» (3:2) получилась весьма эффектной.
Коэффициенты матча Брага — Глазго Рейнджерс
В кадровом плане у команды относительная стабильность. Но главное, что в строю лидер атак «Браги» Рикарду Орта.
Прибавляет команде позитива и двухматчевая победная серия. Так что Орта и компания наверняка будут активны в атаке.
«Глазго Рейнджерс»
«Глазго Рейнджерс» в родном чемпионате выступает неровно. В чемпионской гонке команда уступает «Селтику», отставая от земляков на 6 очков.
Причем в минувшем туре чемпионата «Глазго Рейнджерс» уступил как раз действующему лидеру (1:2). К слову, в составе команды отличился некогда звездный Аарон Рэмзи.
Против «Браги» глазвегианцы играли дважды. Два года назад, также в Лиге Европы, «скотты» дважды одолели оппонента (3:2, 1:0).
Все надежды шотландцев, что в строй вернется Альфредо Морелос. Отсутствие колумбийца сильно сказалось на атакующем потенциале команды в Old Firm Derby.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Брагу» за 2.30, на ничью за 3.30, а на «Глазго Рейнджерс» — за 3.00.
В составе хозяев имеются приличные атакующие исполнители.
«Рейнджеры» также
Обе команды наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке с первых минут. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00.
Для остальных — более умеренный прогноз.