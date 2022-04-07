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    Быстрый голевой обмен в Браге?

    «Брага» — «Глазго Рейнджерс». Дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги Европы 7 апреля 2022 года

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    «Глазго Рейнджерс»
    «Брага» сыграет на своем поле с «Глазго Рейнджерс» в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 22:00 мск. «Брага» — «Глазго Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 07 Апреля 2022 года
    Брага
  • Брага
    •  Брага 22:00 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс
  • Лига Европы. 1/4 финала
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    «Брага»

    «Брага» в четвертьфинал Лиги Европы прошла весьма уверенно. Португальцы не оставили шансов «Монако» (2:0, 1:1).

    В минувшем туре своего чемпионата «Брага» также сумела добыть три очка. Победа над «Бенфикой» (3:2) получилась весьма эффектной.

    Коэффициенты матча Брага — Глазго Рейнджерс

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.05
  • Ставка
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    В кадровом плане у команды относительная стабильность. Но главное, что в строю лидер атак «Браги» Рикарду Орта.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Прибавляет команде позитива и двухматчевая победная серия. Так что Орта и компания наверняка будут активны в атаке.

    «Глазго Рейнджерс»

    «Глазго Рейнджерс» в родном чемпионате выступает неровно. В чемпионской гонке команда уступает «Селтику», отставая от земляков на 6 очков.

    Причем в минувшем туре чемпионата «Глазго Рейнджерс» уступил как раз действующему лидеру (1:2). К слову, в составе команды отличился некогда звездный Аарон Рэмзи.

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    • Против «Браги» глазвегианцы играли дважды. Два года назад, также в Лиге Европы, «скотты» дважды одолели оппонента (3:2, 1:0).

    Все надежды шотландцев, что в строй вернется Альфредо Морелос. Отсутствие колумбийца сильно сказалось на атакующем потенциале команды в Old Firm Derby.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Брагу» за 2.30, на ничью за 3.30, а на «Глазго Рейнджерс» — за 3.00.

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    В составе хозяев имеются приличные атакующие исполнители.

    «Рейнджеры» также неплохо смотрятся в атаке.

    Обе команды наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке с первых минут. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Брага» — «Глазго Рейнджерс»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 07.04.2022. Прогнозы на футбол. Быстрый голевой обмен в Браге?
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