«Брага» сыграет на своем поле с «Глазго Рейнджерс» в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 22:00 мск. «Брага» — «Глазго Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брага»

«Брага» в четвертьфинал Лиги Европы прошла весьма уверенно. Португальцы не оставили шансов «Монако» (2:0, 1:1).

В минувшем туре своего чемпионата «Брага» также сумела добыть три очка. Победа над «Бенфикой» (3:2) получилась весьма эффектной.

Коэффициенты матча Брага — Глазго Рейнджерс 1 2.35 X 3.40 2 3.05 Ставка

В кадровом плане у команды относительная стабильность. Но главное, что в строю лидер атак «Браги» Рикарду Орта.

Все прогнозы на Лигу Европы

Прибавляет команде позитива и двухматчевая победная серия. Так что Орта и компания наверняка будут активны в атаке.

«Глазго Рейнджерс»

«Глазго Рейнджерс» в родном чемпионате выступает неровно. В чемпионской гонке команда уступает «Селтику», отставая от земляков на 6 очков.

Причем в минувшем туре чемпионата «Глазго Рейнджерс» уступил как раз действующему лидеру (1:2). К слову, в составе команды отличился некогда звездный Аарон Рэмзи.

Против «Браги» глазвегианцы играли дважды. Два года назад, также в Лиге Европы, «скотты» дважды одолели оппонента (3:2, 1:0).

Все надежды шотландцев, что в строй вернется Альфредо Морелос. Отсутствие колумбийца сильно сказалось на атакующем потенциале команды в Old Firm Derby.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Брагу» за 2.30, на ничью за 3.30, а на «Глазго Рейнджерс» — за 3.00.

В составе хозяев имеются приличные атакующие исполнители.

«Рейнджеры» также неплохо смотрятся в атаке .

Обе команды наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке с первых минут. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.