«Бернли» сыграет на своем поле против «Эвертона» в рамках перенесенного матча чемпионата Англии. Встреча пройдет 6 апреля, начало — в 21:30 мск. «Бернли» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

«Бернли» занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал всего лишь 21 очко.

Похоже, все идет к тому, что в следующем сезоне «Бернли» не будет среди участников элитного дивизионов. В этом году команда Шона Дайча слабо проводит вторую часть чемпионата — обычно, она как раз в это время регулярно набирает очки, но сейчас все наоборот.

Коэффициенты матча Бёрнли — Эвертон 1 2.55 X 3.15 2 2.95 Ставка

Серия поражений «Бернли» составляет уже четыре матча. И на этом отрезке один из аутсайдеров не забил ни одного мяча.

Календарь и таблица АПЛ

«Бернли» одержал всего лишь две победы на своем поле в текущем чемпионате Англии.

«Эвертон»

«Эвертон» тем временем находится на 17-й строчке, набрав в 28-ми матчах 25 очков.

В очень сложной ситуации оказался и «Эвертон», который теперь мечтает остаться хотя бы на текущей позиции. Подняться выше будет очень сложно.

В минувшее воскресенье команда Фрэнка Лэмпарда проиграла на выезде «Вест Хэму» (1:2). Ключевым моментом стало удаление Майкла Кина в середине второго тайма, после этого «Эвертон» лишился последних шансов отыграться.

«Эвертон» проиграл девять из 11-ти предыдущих матчей в АПЛ.

Прогноз и ставка

На «Бернли» в этом матче можно поставить за 2.62, ничью букмекеры предлагают за 3.25, а победу «Эвертона» — за 2.98.

Это как раз тот случай, когда можно сказать, что впереди игра за шесть очков. И есть ощущение, что в этой борьбе больше шансов на успех у примитивного, но при этом очень упертого «Бернли».

У «Эвертона» много классных футболистов, но командная игра на очень низком уровне. Лэмпарду так и не удалось что-либо поменять в этом плане.

Ставка — победа «Берли» с форой (0) за 1.85.