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    Сможет ли «Эвертон» набрать очки на поле «Бернли»?

    «Бернли» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.85) и ставки на футбол, АПЛ, 6 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Эвертон»
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    «Эвертон» проиграл девять из 11-ти предыдущих матчей в АПЛ
    «Бернли» сыграет на своем поле против «Эвертона» в рамках перенесенного матча чемпионата Англии. Встреча пройдет 6 апреля, начало — в 21:30 мск. «Бернли» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Апреля 2022 года
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    «Бернли»

    «Бернли» занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал всего лишь 21 очко.

    Похоже, все идет к тому, что в следующем сезоне «Бернли» не будет среди участников элитного дивизионов. В этом году команда Шона Дайча слабо проводит вторую часть чемпионата — обычно, она как раз в это время регулярно набирает очки, но сейчас все наоборот.

    Коэффициенты матча Бёрнли — Эвертон

  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.95
  • Ставка
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    Серия поражений «Бернли» составляет уже четыре матча. И на этом отрезке один из аутсайдеров не забил ни одного мяча.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Бернли» одержал всего лишь две победы на своем поле в текущем чемпионате Англии.

    «Эвертон»

    «Эвертон» тем временем находится на 17-й строчке, набрав в 28-ми матчах 25 очков.

    В очень сложной ситуации оказался и «Эвертон», который теперь мечтает остаться хотя бы на текущей позиции. Подняться выше будет очень сложно.

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    • В минувшее воскресенье команда Фрэнка Лэмпарда проиграла на выезде «Вест Хэму» (1:2). Ключевым моментом стало удаление Майкла Кина в середине второго тайма, после этого «Эвертон» лишился последних шансов отыграться.

    «Эвертон» проиграл девять из 11-ти предыдущих матчей в АПЛ.

    Прогноз и ставка

    На «Бернли» в этом матче можно поставить за 2.62, ничью букмекеры предлагают за 3.25, а победу «Эвертона» — за 2.98.

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    Это как раз тот случай, когда можно сказать, что впереди игра за шесть очков. И есть ощущение, что в этой борьбе больше шансов на успех у примитивного, но при этом очень упертого «Бернли».

    У «Эвертона» много классных футболистов, но командная игра на очень низком уровне. Лэмпарду так и не удалось что-либо поменять в этом плане.

    Ставка — победа «Берли» с форой (0) за 1.85.

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    «Бернли» — «Эвертон»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 06.04.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Эвертон» набрать очки на поле «Бернли»?
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