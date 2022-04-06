«Бернли»
«Бернли» занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал всего лишь 21 очко.
Похоже, все идет к тому, что в следующем сезоне «Бернли» не будет среди участников элитного дивизионов. В этом году команда Шона Дайча слабо проводит вторую часть чемпионата — обычно, она как раз в это время регулярно набирает очки, но сейчас все наоборот.
Коэффициенты матча Бёрнли — Эвертон
Серия поражений «Бернли» составляет уже четыре матча. И на этом отрезке один из аутсайдеров не забил ни одного мяча.
«Бернли» одержал всего лишь две победы на своем поле в текущем чемпионате Англии.
«Эвертон»
«Эвертон» тем временем находится на 17-й строчке, набрав в 28-ми матчах 25 очков.
В очень сложной ситуации оказался и «Эвертон», который теперь мечтает остаться хотя бы на текущей позиции. Подняться выше будет очень сложно.
В минувшее воскресенье команда Фрэнка Лэмпарда проиграла на выезде «Вест Хэму» (1:2). Ключевым моментом стало удаление Майкла Кина в середине второго тайма, после этого «Эвертон» лишился последних шансов отыграться.
«Эвертон» проиграл девять из 11-ти предыдущих матчей в АПЛ.
Прогноз и ставка
На «Бернли» в этом матче можно поставить за 2.62, ничью букмекеры предлагают за 3.25, а победу «Эвертона» — за 2.98.
Это как раз тот случай, когда можно сказать, что впереди игра за шесть очков. И есть ощущение, что в этой борьбе больше шансов на успех у примитивного, но при этом очень упертого «Бернли».
У «Эвертона» много классных футболистов, но командная игра на очень низком уровне. Лэмпарду так и не удалось что-либо поменять в этом плане.
Ставка — победа «Берли» с форой (0) за 1.85.