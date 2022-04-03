«Трабзонспор»
«Трабзонспор» ныне пребывает в некотором кризисе. Лидер Суперлиги, видимо, уже поверил в конец чемпионской интриги!
Команда в трех последних матчах победила только раз. Впрочем, отрыв от ближайшего преследователя составляет целых 15 (!) очков.
В предыдущем туре чемпионата «Трабзонспор» проиграл. Причем в матче с «Ризеспором» (3:2) решающий мяч был пропущен в самом эндшпиле.
Отношения со стамбульцами у команды складываются вполне себе удачно. Из пяти последних матчей трабзонцы выиграли трижды при одном поражении.
«Бешикташ»
«Бешикташ» нынешний сезон проводит неровно. Команда пребывает на скромном для себя 8 месте в турнирной таблице Суперлиги.
Причем отставание от еврокубкового четвертого места составляет всего три балла. Так что мотивации у «орлов» громадье.
В предыдущем туре «Бешикташ» разжился лишь одним зачетным пунктом. Дома «орлы» не сумели переиграть «Хатайспор» (1:1).
Более того, серия «Бешикташа» без побед составляет уже 4 матча. Причем два из них завершились для стамбульцев поражениями и два — ничьими.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Трабзонспор» за 2.00, на ничью за 3.25, а на «Бешикташ» — за 3.25.
«Трабзонспор» наверняка
«Бешикташ» в последних поединках выглядел крайне неубедительно.
Лидер намерен непременно вернуться на победный путь. Наши прогноз и ставка — Победа «Трабзонспора» с коэффициентом 2.00.