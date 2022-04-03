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    «Трабзонспор» подрежет крылья «орлам»

    «Трабзонспор» — «Бешикташ». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Суперлига, 3 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Бешикташ»
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    «Трабзонспор»
    «Трабзонспор» сыграет на своем поле с «Бешикташем» в рамках 31-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 20:30 мск. «Трабзонспор» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 03 Апреля 2022 года
    Трабзонспор
  • Трабзон
    •  Трабзонспор 20:30 Бешикташ Бешикташ
  • Стамбул
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    «Трабзонспор»

    «Трабзонспор» ныне пребывает в некотором кризисе. Лидер Суперлиги, видимо, уже поверил в конец чемпионской интриги!

    Команда в трех последних матчах победила только раз. Впрочем, отрыв от ближайшего преследователя составляет целых 15 (!) очков.

    В предыдущем туре чемпионата «Трабзонспор» проиграл. Причем в матче с «Ризеспором» (3:2) решающий мяч был пропущен в самом эндшпиле.

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    Отношения со стамбульцами у команды складываются вполне себе удачно. Из пяти последних матчей трабзонцы выиграли трижды при одном поражении.

    «Бешикташ»

    «Бешикташ» нынешний сезон проводит неровно. Команда пребывает на скромном для себя 8 месте в турнирной таблице Суперлиги.

    Причем отставание от еврокубкового четвертого места составляет всего три балла. Так что мотивации у «орлов» громадье.

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    • В предыдущем туре «Бешикташ» разжился лишь одним зачетным пунктом. Дома «орлы» не сумели переиграть «Хатайспор» (1:1).

    Более того, серия «Бешикташа» без побед составляет уже 4 матча. Причем два из них завершились для стамбульцев поражениями и два — ничьими.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Трабзонспор» за 2.00, на ничью за 3.25, а на «Бешикташ» — за 3.25.

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    «Трабзонспор» наверняка постарается еще более укрепить свое лидерство.

    «Бешикташ» в последних поединках выглядел крайне неубедительно.

    Лидер намерен непременно вернуться на победный путь. Наши прогноз и ставка — Победа «Трабзонспора» с коэффициентом 2.00.

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    «Трабзонспор» — «Бешикташ»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. «Трабзонспор» подрежет крылья «орлам»
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