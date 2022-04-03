«Трабзонспор» сыграет на своем поле с «Бешикташем» в рамках 31-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 20:30 мск. «Трабзонспор» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» ныне пребывает в некотором кризисе. Лидер Суперлиги, видимо, уже поверил в конец чемпионской интриги!

Команда в трех последних матчах победила только раз. Впрочем, отрыв от ближайшего преследователя составляет целых 15 (!) очков.

В предыдущем туре чемпионата «Трабзонспор» проиграл. Причем в матче с «Ризеспором» (3:2) решающий мяч был пропущен в самом эндшпиле.

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Отношения со стамбульцами у команды складываются вполне себе удачно. Из пяти последних матчей трабзонцы выиграли трижды при одном поражении.

«Бешикташ»

«Бешикташ» нынешний сезон проводит неровно. Команда пребывает на скромном для себя 8 месте в турнирной таблице Суперлиги.

Причем отставание от еврокубкового четвертого места составляет всего три балла. Так что мотивации у «орлов» громадье.

В предыдущем туре «Бешикташ» разжился лишь одним зачетным пунктом. Дома «орлы» не сумели переиграть «Хатайспор» (1:1).

Более того, серия «Бешикташа» без побед составляет уже 4 матча. Причем два из них завершились для стамбульцев поражениями и два — ничьими.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Трабзонспор» за 2.00, на ничью за 3.25, а на «Бешикташ» — за 3.25.

«Трабзонспор» наверняка постарается еще более укрепить свое лидерство .

«Бешикташ» в последних поединках выглядел крайне неубедительно.

Лидер намерен непременно вернуться на победный путь. Наши прогноз и ставка — Победа «Трабзонспора» с коэффициентом 2.00.