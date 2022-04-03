В поединке 30 тура чемпионата Франции «Страсбург» и «Ланс» сойдутся в очной встрече на стадионе «Стад де ла Мено», который начнется в 14:00 мск. «Страсбург» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Страсбург»

Хозяева по-прежнему держатся в зоне еврокубков. На данный момент у них 48 очков и 5 место, которое дает возможность попасть в Лигу конференций.

«Страсбург» давно не проигрывал, но и победами команда не сыта. У нее только один позитивный результат за 5 туров. Остальные 4 — это ничьи.

В любом случае, победы — это преобладающий показатель «эльзасцев» в текущем сезоне, так как они выиграли в 13 из 29 туров. 13 марта команда одержала свою последнюю, пока что, победу, выиграв у «Монако» 1:0.

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Также отметим нулевые ничьи с «Лорьяном» и «Ниццей». Было перемирие с «Реймсом» (1:1).

«Ланс»

«Ланс» располагается на 3 строчки ниже, имея в активе на 4 пункта меньше. При этом сезонная статистика практически ничем не хуже, чем у соперника — 12 побед, 8 ничьих и 9 поражений.

К матчу команда подошла с нулевой ничьей и победой. Перемирие было с «Метцом», а победу удалось одержать в последнем туре, выиграв 3:1 у «Клермона».

Последнее поражение у «Ланса» было 5 марта, когда дома он уступил «Бресту» со счетом 0:1.

«Горожане» проиграли только один из четырех последних матчей на выезде.

Прогноз и ставка

На победу «Страсбурга» букмекеры дают 2.17, тогда как на победу «Ланса» можно поставить за 3.50. На ничью котировка составляет 3.40.

«Ланс» и «Страсбург» редко радуют результативной игрой. В 3 из 4 очных встреч тотал не превышал отметки в 2 гола.

Также стоит учитывать хороший сезон хозяев, которые одержали победу в первом круге. Мы рекомендуем взять ставку с двойным исходом на «Страсбург» и тотал меньше 2.5 за 2.14.