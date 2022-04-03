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    «Страсбург» не должен уступить

    «Страсбург» — «Ланс». Прогноз (к. 2.14) и ставки на футбол, Лига 1, 3 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Ланс»
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    Людовик Ажорк
    В поединке 30 тура чемпионата Франции «Страсбург» и «Ланс» сойдутся в очной встрече на стадионе «Стад де ла Мено», который начнется в 14:00 мск. «Страсбург» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Страсбург»

    Хозяева по-прежнему держатся в зоне еврокубков. На данный момент у них 48 очков и 5 место, которое дает возможность попасть в Лигу конференций.

    «Страсбург» давно не проигрывал, но и победами команда не сыта. У нее только один позитивный результат за 5 туров. Остальные 4 — это ничьи.

    В любом случае, победы — это преобладающий показатель «эльзасцев» в текущем сезоне, так как они выиграли в 13 из 29 туров. 13 марта команда одержала свою последнюю, пока что, победу, выиграв у «Монако» 1:0.

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    Также отметим нулевые ничьи с «Лорьяном» и «Ниццей». Было перемирие с «Реймсом» (1:1).

    «Ланс»

    «Ланс» располагается на 3 строчки ниже, имея в активе на 4 пункта меньше. При этом сезонная статистика практически ничем не хуже, чем у соперника — 12 побед, 8 ничьих и 9 поражений.

    К матчу команда подошла с нулевой ничьей и победой. Перемирие было с «Метцом», а победу удалось одержать в последнем туре, выиграв 3:1 у «Клермона».

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    • Последнее поражение у «Ланса» было 5 марта, когда дома он уступил «Бресту» со счетом 0:1.

    «Горожане» проиграли только один из четырех последних матчей на выезде.

    Прогноз и ставка

    На победу «Страсбурга» букмекеры дают 2.17, тогда как на победу «Ланса» можно поставить за 3.50. На ничью котировка составляет 3.40.

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    «Ланс» и «Страсбург» редко радуют результативной игрой. В 3 из 4 очных встреч тотал не превышал отметки в 2 гола.

    Также стоит учитывать хороший сезон хозяев, которые одержали победу в первом круге. Мы рекомендуем взять ставку с двойным исходом на «Страсбург» и тотал меньше 2.5 за 2.14.

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    «Страсбург» — «Ланс»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. «Страсбург» не должен уступить
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