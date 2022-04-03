«Сампдория» и «Рома» встретятся 3 апреля на поле стадиона «Луиджи Феррарис» (Генуя) в рамках 31 тура чемпионата Италии. Этот поединок запланирован на 19:00 по мск. «Сампдория» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

«Сампа» смогла преодолеть проблемы и прервать серию поражений, которая составила 3 поединка. Это удалось ей в прошлом туре, когда она обыграла на выезде «Венецию» со счетом 2:0.

До этого «Сампдория» попала от «Аталанты», пропустив 4 мяча, уступила «Удинезе» 1:2 и «Ювентусу» 1:3.

Коэффициенты матча Сампдория — Рома 1 4.20 X 3.70 2 1.85 Ставка

Всего за прошедший отрезок сезона у генуйцев 8 побед, 5 ничьих и 17 поражений.

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Не сыграют за хозяев полузащитник Миккель Дамсгор и форвард Маноло Габбьядини.

«Рома»

Что касается «Ромы», то она находится в зоне Лиги Европы, то есть занимает 5 место. После полных 30 туров у «римлян» 15 побед, 6 ничьих, 9 поражений и 51 очко.

«Джаллоросси» не проигрывают уже 8 матчей с учетом всех турниров. Напомним, что недавно «Рома» обеспечила себе место в четвертьфинале Лиги конференций, так как обыграла «Витесс». Команда Жозе Моуринью победила по сумме двух встреч 2:1.

Последние результаты в Серии А тоже хорошие. Гости победили «Аталанту» 1:0 и разгромили «Лацио» 3:0, а также добыли очко в игре с «Удинезе» (1:1).

В списке травмированных у столичных только Леонардо Спинаццола.

Прогноз и ставка

Против «Сампы» у «Ромы» нет шансов. Так считают букмекеры, выставившие котировки 4.10 и 1.90. Ничья оценивается конторами коэффициентом 3.70.

Скорее всего, что к победе будет близка именно «Рома». Она набрала приличную серию без поражений и добыла две важные победы в последних турах чемпионата.

«Сампа» все еще нестабильна. Только одна победа после серии поражении вряд ли может что-то изменить. Ставим на победу гостей.