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    «Рома» без проблем затащит?

    «Сампдория» — «Рома». Прогноз (к. 1.90) и ставки на футбол, Серия А, 3 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «Рома»
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    «Сампдория» и «Рома» встретятся 3 апреля на поле стадиона «Луиджи Феррарис» (Генуя) в рамках 31 тура чемпионата Италии. Этот поединок запланирован на 19:00 по мск. «Сампдория» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Апреля 2022 года
    Сампдория
  • Генуя
    •  Сампдория 19:00 Рома Рома
  • Рим
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    «Сампдория»

    «Сампа» смогла преодолеть проблемы и прервать серию поражений, которая составила 3 поединка. Это удалось ей в прошлом туре, когда она обыграла на выезде «Венецию» со счетом 2:0.

    До этого «Сампдория» попала от «Аталанты», пропустив 4 мяча, уступила «Удинезе» 1:2 и «Ювентусу» 1:3.

    Коэффициенты матча Сампдория — Рома

  • 1
  • 4.20
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.85
  • Ставка
    •

    Всего за прошедший отрезок сезона у генуйцев 8 побед, 5 ничьих и 17 поражений.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют за хозяев полузащитник Миккель Дамсгор и форвард Маноло Габбьядини.

    «Рома»

    Что касается «Ромы», то она находится в зоне Лиги Европы, то есть занимает 5 место. После полных 30 туров у «римлян» 15 побед, 6 ничьих, 9 поражений и 51 очко.

    «Джаллоросси» не проигрывают уже 8 матчей с учетом всех турниров. Напомним, что недавно «Рома» обеспечила себе место в четвертьфинале Лиги конференций, так как обыграла «Витесс». Команда Жозе Моуринью победила по сумме двух встреч 2:1.

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    • Последние результаты в Серии А тоже хорошие. Гости победили «Аталанту» 1:0 и разгромили «Лацио» 3:0, а также добыли очко в игре с «Удинезе» (1:1).

    В списке травмированных у столичных только Леонардо Спинаццола.

    Прогноз и ставка

    Против «Сампы» у «Ромы» нет шансов. Так считают букмекеры, выставившие котировки 4.10 и 1.90. Ничья оценивается конторами коэффициентом 3.70.

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    Скорее всего, что к победе будет близка именно «Рома». Она набрала приличную серию без поражений и добыла две важные победы в последних турах чемпионата.

    «Сампа» все еще нестабильна. Только одна победа после серии поражении вряд ли может что-то изменить. Ставим на победу гостей.

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    «Сампдория» — «Рома»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. «Рома» без проблем затащит?
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