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    Обострит ли «Сочи» чемпионскую интригу в РПЛ?

    «Сочи» — «Зенит». Прогноз, ставки (к. 1.96) на футбол, РПЛ, 3 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Зенит»
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    «Сочи» — «Зенит»
    Встреча 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Зенитом» состоится 3 апреля. Матч на арене «Фишт» начнется в 19:00 мск. «Сочи» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Апреля 2022 года
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    «Сочи»

    Южане начали весеннюю часть турнира дома победив тульский «Арсенал» (2:0) в РПЛ и вылетев из Кубка России после домашнего же поражения от ЦСКА (1:2).

    Выезд в гости к «Ростову» завершился минимальной победой вырванной в компенсированное время, а гостевой матч с «Химками» подопечные Владимира Федотова свели вничью 0:0.

    Коэффициенты матча Сочи — Зенит

  • 1
  • 4.00
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.85
  • Ставка
    •

    В домашнем матче с «Крыльями Советов» «Сочи» до 80-й минуты проигрывали 0:2, сумели отыграться, но на последней минуте снова пропустили — 2:3.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 22 туров РПЛ «Сочи» с 38 очками на 4-м месте. Разница мячей 35-24, Матео Кассьерра забил 8 голов. Не сыграет Терехов.

    «Зенит»

    Сезон для подопечных Сергея Семака возобновился матчами 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом». Дома российский клуб проиграл 2:3, а на выезде сыграл 0:0 и покинул еврокубки.

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    • Затем в рамках РПЛ «Зенит» не без труда дома одолел «Рубин» (3:2), а в 1/8 финала Кубка России разгромил на своем поле челнинский КАМАЗ (6:0).

    В последних матчах питерцы дома победили «Уфу» (2:0), в Самаре потерли очки в матче с «Крыльями» (1:1), а вернувшись домой разгромили тульский «Арсенал» (3:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 22 туров РПЛ «Зенит» с 48 очками на первом месте. Разница мячей 53-23, Дзюба забил 10 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.00, на ничью в основное время — 3.80, а на победу «Зенита» — 1.90.

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    В поединке 1-го круга сочинцам удалось победить «Зенит» на выезде со счётом 2:1. В прошлом сезоне на поле «Сочи» победу праздновали именно подопечные Сергея Семака (2:1).

    Сочинцы набрали 21 балл на своем поле в текущем сезоне Премьер-лиги (7 побед, 4 поражения). Тем не менее, прогнозируем, что «Зенит» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.67 и ТБ 2,5 за 1.75.

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    «Сочи» — «Зенит»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. Обострит ли «Сочи» чемпионскую интригу в РПЛ?
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