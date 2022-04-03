Встреча 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Зенитом» состоится 3 апреля. Матч на арене «Фишт» начнется в 19:00 мск. «Сочи» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Южане начали весеннюю часть турнира дома победив тульский «Арсенал» (2:0) в РПЛ и вылетев из Кубка России после домашнего же поражения от ЦСКА (1:2).

Выезд в гости к «Ростову» завершился минимальной победой вырванной в компенсированное время, а гостевой матч с «Химками» подопечные Владимира Федотова свели вничью 0:0.

Коэффициенты матча Сочи — Зенит 1 4.00 X 3.75 2 1.85 Ставка

В домашнем матче с «Крыльями Советов» «Сочи» до 80-й минуты проигрывали 0:2, сумели отыграться, но на последней минуте снова пропустили — 2:3.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 22 туров РПЛ «Сочи» с 38 очками на 4-м месте. Разница мячей 35-24, Матео Кассьерра забил 8 голов. Не сыграет Терехов.

«Зенит»

Сезон для подопечных Сергея Семака возобновился матчами 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом». Дома российский клуб проиграл 2:3, а на выезде сыграл 0:0 и покинул еврокубки.

Затем в рамках РПЛ «Зенит» не без труда дома одолел «Рубин» (3:2), а в 1/8 финала Кубка России разгромил на своем поле челнинский КАМАЗ (6:0).

В последних матчах питерцы дома победили «Уфу» (2:0), в Самаре потерли очки в матче с «Крыльями» (1:1), а вернувшись домой разгромили тульский «Арсенал» (3:0).

Календарь и таблица РПЛ

После 22 туров РПЛ «Зенит» с 48 очками на первом месте. Разница мячей 53-23, Дзюба забил 10 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.00, на ничью в основное время — 3.80, а на победу «Зенита» — 1.90.

В поединке 1-го круга сочинцам удалось победить «Зенит» на выезде со счётом 2:1. В прошлом сезоне на поле «Сочи» победу праздновали именно подопечные Сергея Семака (2:1).

Сочинцы набрали 21 балл на своем поле в текущем сезоне Премьер-лиги (7 побед, 4 поражения). Тем не менее, прогнозируем, что «Зенит» не проиграет верховой матч .