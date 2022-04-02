Встреча 23-го тура чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 2 апреля. Матч начнется в 19:30 мск. «Локомотив» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

В весенней части сезона «Локо» под руководством Дмитрия Лоськова разгромно проиграл дома в Кубке России «Енисею» (0:4), после чего в РПЛ одолел на своем поле «Химки» — 3:2.

Затем «Локомотив» на своем поле уступил в дерби ЦСКА (1:2) и на выезде победил «Ахмат» (3:2).

Коэффициенты матча Локомотив — Спартак 1 3.55 X 3.30 2 2.15 Ставка

Во время паузы на матчи сборных «Локомотив» на выезде уступил «Химкам» со счетом 0:1. В этом матче на поле вернулся основной голкипер Гилерме.

Календарь и таблица РПЛ

После 21 матчей чемпионата России «Локомотив» на 6-м месте с 34 очками и разницей мячей 31-25. Не сыграет Магкеев, под вопросом Гилерме, Камано, Едвай и Миранчук.

«Спартак»

В первом матче после перерыва «Спартак» в РПЛ на своем поле уступил ЦСКА (0:2), а потом в Кубке России разгромил «Кубань» (6:1).

В дерби с «Динамо» красно-белые победили со счетом 2:0, а потом на своем поле проиграли «Краснодару» со счетом 1:2.

В последнем матче «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Нижним Новгородом», оьменявшись голами во втором тайме — 1:1.

После 22 туров РПЛ «Спартак» с 27 очками на 9-м месте. Разница мячей 24-31, 7 голов у Промеса. Под вопросом Айртон.

Прогноз и ставка

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.30, на ничью в основное время — 3.30, а на победу «Спартака» — 2.29.

В последних пяти очных встречах «Спартак» дважды победил и дважды сыграл вничью. На «РЖД Арене» «Локо» трижды сыграл вничью и по разу проиграл и победил.

«Спартак» одержал всего одну победу в последних 4 матчах РПЛ. Прогнозируем, что «Локомотив» не проиграет .