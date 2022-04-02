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    Третья подряд победа «Фенербахче»?

    «Кайсериспор» — «Фенербахче». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Суперлига, 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кайсериспор» — «Фенербахче»
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    Димитриос Пелкас
    «Кайсериспор» сыграет на своем поле с «Фенербахче» в рамках 31-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 16:00 мск. «Кайсериспор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 02 Апреля 2022 года
    Кайсериспор
  • Кайсери
    •  Кайсериспор 16:00 Фенербахче Фенербахче
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    «Кайсериспор»

    «Кайсериспор» ныне пребывает в некотором кризисе. На данный момент команда занимают только 14 место в турнирной таблице Суперлиги.

    Команда трижды подряд уступила в чемпионате. Да и 48 пропущенных мячей в 30 матчах говорят о проблемах в обороне.

    В предыдущем туре чемпионата «Кайсериспор» был разгромлен. «Карагюмрюк» забил в ворота команды три безответных мяча.

    Все прогнозы на футбол

    Отношения со стамбульцами у команды складываются неудачно. Из пяти последних матчей добыто одну победу при трех коллизиях.

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» нынешний сезон проводит неровно. Команда пребывает на скромном для себя 3 месте в таблице.

    Причем отставание от лидера составляет 17 (!) очков. А вот второе место совсем рядом — всего в двух зачетных пунктах.

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    • В предыдущем туре «Фенербахче» добыл три зачетных пункта. Дома команда оставила ни с чем «Коньяспор» (2:1).

    Более того, эта виктория стала для «Фенербахче» второй к ряду. Почему бы не продолжить столь успешный сериал?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фенербахче» за 2.02, на ничью за 3.84, а на «Кайсериспор» — за 3.70.

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    «Кайсериспор» сейчас находится в глубочайшем игровом кризисе.

    «Фенербахче» в последних поединках выглядел солидно.

    «Фенерюбахче» по своему потенциалу явно находится не на своем месте в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Фенербахче» с коэффициентом 2.02.

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    «Кайсериспор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. Третья подряд победа «Фенербахче»?
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