«Кайсериспор» сыграет на своем поле с «Фенербахче» в рамках 31-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 16:00 мск. «Кайсериспор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кайсериспор»

«Кайсериспор» ныне пребывает в некотором кризисе. На данный момент команда занимают только 14 место в турнирной таблице Суперлиги.

Команда трижды подряд уступила в чемпионате. Да и 48 пропущенных мячей в 30 матчах говорят о проблемах в обороне.

В предыдущем туре чемпионата «Кайсериспор» был разгромлен. «Карагюмрюк» забил в ворота команды три безответных мяча.

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Отношения со стамбульцами у команды складываются неудачно. Из пяти последних матчей добыто одну победу при трех коллизиях.

«Фенербахче»

«Фенербахче» нынешний сезон проводит неровно. Команда пребывает на скромном для себя 3 месте в таблице.

Причем отставание от лидера составляет 17 (!) очков. А вот второе место совсем рядом — всего в двух зачетных пунктах.

В предыдущем туре «Фенербахче» добыл три зачетных пункта. Дома команда оставила ни с чем «Коньяспор» (2:1).

Более того, эта виктория стала для «Фенербахче» второй к ряду. Почему бы не продолжить столь успешный сериал?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фенербахче» за 2.02, на ничью за 3.84, а на «Кайсериспор» — за 3.70.

«Кайсериспор» сейчас находится в глубочайшем игровом кризисе.

«Фенербахче» в последних поединках выглядел солидно .

«Фенерюбахче» по своему потенциалу явно находится не на своем месте в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Фенербахче» с коэффициентом 2.02.