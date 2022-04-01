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    «Кёльн» вырвет победу в этом матче

    «Унион» — «Кёльн». Прогноз, ставка (к. 3.01) на футбол, чемпионат Германии, 1 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Кёльн»
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    Тайво Авоньи
    «Унион» на своём поле сыграет против «Кёльна» в рамках 28-го тура Бундеслиги. Матч состоится 1 апреля, начало — 22:30 (мск). «Унион» — «Кёльн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Апреля 2022 года
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    •  Унион 21:30 Кёльн Кёльн
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    «Унион»

    «Железные» занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 38 очков за 27 матчей. Расположившиеся выше «Айнтрахт» имеет такое же количество баллов, а «Кёльн» на 2 больше.

    За последние 10 матчей «Унион» 3 раза не смог определить сильнейшего со своими соперниками сыграв вничью, 5 раз терпел поражения и 2 раза смог порадовать болельщиков победами.

    Коэффициенты матча Унион — Кёльн

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.05
  • Ставка
    •

    В чемпионате Германии «железные» побеждали последний раз три тура назад в матче с «Майнцом» (3:1). После этого команда из Берлина потерпела два поражения от «Вольфсбурга» (1:0) и «Баварии» (4:0). А в ещё одном поединке с «Штутгартом» команды обменялись голами и разошлись ничьей — 1:1.

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    В перерыве «Унион» провёл один товарищеский матч против «Луккенвальда» в котором команды забросили большое количество мячей и закончили поединок со счётом 4:4.

    «Кёльн»

    «Козлы» разместились на две строчки выше от своего нынешнего соперника занимая 7-е место с 40 баллами в активе. От еврокубковой зоны их отделяет всего 4 балла.

    За последние 10 поединков «Кёльн» 4 раза сыграл вничью, 2 раза потерпел поражения от своих соперников и 4 раза смог одержать победы.

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    • В Бундеслиге «козлы» последний раз проигрывали два тура назад в матче с «Хоффенхаймом» (0:1), после этого на выезде «Кёльн» минимально обыграл «Байер» (0:1). А в последнем туре «красно-белые» не смогли определить сильнейшего с дортмундской «Боруссией» (1:1).

    В товарищеском поединке против «Зигбургера» «Кёльн» показал как умеет забивать разгромив своего соперника со счётом 1:8.

    Прогноз и ставка

    На победу «Униона» в этом матче можно поставить за 2.46, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Кёльна» — за 3.01.

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    Прогноз — Это будет встреча двух команд, которые показывают примерно одинаковые результаты в этом сезоне. Но «Кёльн» в последних матчах доказал, что может навязать борьбу даже грандам Бундеслиги. Поэтому в этом поединке «козлы» вырвут победу у «Униона».

    Ставка — Победа «Кёльна» за 3.01.

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    «Унион» — «Кёльн»: прогноз, ставка (3.01), статистика, коэффициенты матча 01.04.2022. Прогнозы на футбол. «Кёльн» вырвет победу в этом матче
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