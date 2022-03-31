31 марта в 14-й туре отбора в зоне КОНКАКАФ сборная Ямайки дома сыграет против национальной команды Гондураса. Начало намечено на 04:05 по мск. Ямайка — Гондурас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ямайка

Национальная команда Ямайки не имеет шансов пробиться в финальную часть чемпионата мира. У нее восемь очков в активе и седьмая строка в турнирке.

У «регги парней» только одна виктория на данной стадии квалификации, которая была добыта еще в октябре прошлого года на выезде как раз над предстоящим противником со счетом 2:0.

В остальных 12 встречах данной компании ямайцы пять раз делили очки со своими оппонентами и в семи случаях были повержены. Разница мячей составляет 10:21.

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В марте Ямайка сыграла дома вничью 1:1 с Сальвадором и проиграла на выезде Канаде 0:4. Сейчас у нее 8-матчевая безвыигрышная серия, где было пять фиаско.

Гондурас

Сборная Гондураса провалила последний этап отбора на чемпионат мира. Она с четырьмя набранными очками плотно засела на дне турнирной таблицы, где и останется.

За 13 проведенных встреч данной компании команда не добыла ни одной победы, четыре раза только сыграв вничью и потерпев девять фиаско. Разница мячей составляет 6:24.

В прошлом туре гондурасцы в родных стенах потерпели поражение от сборной Мексики 0:1, а несколькими днями ранее на выезде разошлись миром с Панамой 1:1.

Отметим, что у Гондураса за последние десять проведенных игр во всех турнирах числится аж девять поражений и одна ничья.

Ямайка выиграла у Гондураса в последних трех очных встречах, причем два раза сделав это всухую.

Прогноз и ставка на Ямайка — Гондурас

В этом поединке букмекеры отдают перевес хозяевам. На победу Ямайки предлагают — 1.99.

На викторию Гондураса дают — 4.12, ничья оценена — в 3.34.

Особой значимости матч не имеет, так что наверняка оба коллектива сыграют от атаки, тем самым пробив верховой тотал.