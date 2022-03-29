Польша
Польше достался билет в финал стыков без игры. А ведь неизвестно, как бы сыграла «кадра» против дружины Валерия Карпина…
Зато наличие Роберта Левандовски — весомый козырь. Один из лучших форвардов мира (если не лучший) пребывает в прекрасных кондициях.
Коэффициенты матча Польша — Швеция
Наверняка в этом поединке поляки будут активно атаковать. Тем паче, родные стены должны помочь в этом плане.
Против шведов сборная Польши традиционно играет крайне неудачно. Что говорить, если во всех девяти (!) очных встречах «кадра» уступила.
Швеция
Швеция с боями, но, все же, прошла дерзких чехов (1:0). Причем единственный мяч был забит уже в овертайме.
Интересно, вернется ли в состав команды Златан Ибрагимович?! Легендарный форвард матч с Чехией пропускал из-за дисквалификации.
Швеция традиционно удачно играет с поляками. Интересно, что в юбилейном десятом очном поединке шведы могут добыть десятую же победу.
Главным вдохновителем атак команды вновь наверняка будет Эмиль Форсберг. Впрочем, в составе «тре крунур» выстрелить может кто угодно.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Польшу за 2.58, на ничью за 3.08, а на Швецию — за 3.28.
Поляки в своих последних матчах выглядели не лучшим образом.
Швеция
Шведы всегда удачно противостояли сборной Польши. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.70.
Для остальных — более умеренный прогноз.