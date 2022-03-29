Польша сыграет на своем поле со Швецией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 29 марта, начало — в 21:45 мск. Польша — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Польша

Польше достался билет в финал стыков без игры. А ведь неизвестно, как бы сыграла «кадра» против дружины Валерия Карпина…

Зато наличие Роберта Левандовски — весомый козырь. Один из лучших форвардов мира (если не лучший) пребывает в прекрасных кондициях.

Коэффициенты матча Польша — Швеция 1 2.50 X 3.00 2 3.25 Ставка

Наверняка в этом поединке поляки будут активно атаковать. Тем паче, родные стены должны помочь в этом плане.

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Против шведов сборная Польши традиционно играет крайне неудачно. Что говорить, если во всех девяти (!) очных встречах «кадра» уступила.

Швеция

Швеция с боями, но, все же, прошла дерзких чехов (1:0). Причем единственный мяч был забит уже в овертайме.

Интересно, вернется ли в состав команды Златан Ибрагимович?! Легендарный форвард матч с Чехией пропускал из-за дисквалификации.

Швеция традиционно удачно играет с поляками. Интересно, что в юбилейном десятом очном поединке шведы могут добыть десятую же победу.

Главным вдохновителем атак команды вновь наверняка будет Эмиль Форсберг. Впрочем, в составе «тре крунур» выстрелить может кто угодно.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Польшу за 2.58, на ничью за 3.08, а на Швецию — за 3.28.

Поляки в своих последних матчах выглядели не лучшим образом.

Швеция имеет в своем составе ряд сильных исполнителей во всех линиях.

Шведы всегда удачно противостояли сборной Польши. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.70.

Для остальных — более умеренный прогноз.