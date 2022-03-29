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    Польша и Швеция выдадут агрессивное начало?

    Польша — Швеция. Дерзкая ставка за 5.70 на матч ЧМ-2022 29 марта 2022 года

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    Эмиль Форсберг
    Польша сыграет на своем поле со Швецией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 29 марта, начало — в 21:45 мск. Польша — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Плей-офф. Финал 29 Марта 2022 года
    Польша
  • Варшава
    •  Польша 21:45 Швеция Швеция
  • Стокгольм
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    Польша

    Польше достался билет в финал стыков без игры. А ведь неизвестно, как бы сыграла «кадра» против дружины Валерия Карпина…

    Зато наличие Роберта Левандовски — весомый козырь. Один из лучших форвардов мира (если не лучший) пребывает в прекрасных кондициях.

    Коэффициенты матча Польша — Швеция

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.00
  • 2
  • 3.25
  • Ставка
    •

    Наверняка в этом поединке поляки будут активно атаковать. Тем паче, родные стены должны помочь в этом плане.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Против шведов сборная Польши традиционно играет крайне неудачно. Что говорить, если во всех девяти (!) очных встречах «кадра» уступила.

    Швеция

    Швеция с боями, но, все же, прошла дерзких чехов (1:0). Причем единственный мяч был забит уже в овертайме.

    Интересно, вернется ли в состав команды Златан Ибрагимович?! Легендарный форвард матч с Чехией пропускал из-за дисквалификации.

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    • Швеция традиционно удачно играет с поляками. Интересно, что в юбилейном десятом очном поединке шведы могут добыть десятую же победу.

    Главным вдохновителем атак команды вновь наверняка будет Эмиль Форсберг. Впрочем, в составе «тре крунур» выстрелить может кто угодно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Польшу за 2.58, на ничью за 3.08, а на Швецию — за 3.28.

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    Поляки в своих последних матчах выглядели не лучшим образом.

    Швеция имеет в своем составе ряд сильных исполнителей во всех линиях.

    Шведы всегда удачно противостояли сборной Польши. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.70.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    Польша — Швеция: прогноз, ставка (5.70), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. Польша и Швеция выдадут агрессивное начало?
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