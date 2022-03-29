Молодежная сборная Польши на своём поле сыграет против Венгрии в рамках квалификации на Чемпионат Европы. Матч состоится 29 марта, начало — 18:00 (мск). Польша U21 — Венгрия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Польша U21

«Бело-красные» ещё имеют все шансы побороться на выход из группы, в которой они на данный момент занимают 3-е место с 14-ю набранными очками. От второго Израиля их отделяет 2 балла, а от первой Германии — 4.

Поляки забили в ворота своих соперников 19 голов за 7 поединков, а в свои пропустили — 6.

Коэффициенты матча Польша U21 — Венгрия U21 1 1.40 X 4.50 2 6.80 Ставка

В матчах квалификации на Чемпионат Европы сборная Польши потерпела только одно поражение от Израиля (1:2). Так же поляки сыграли вничью с тем же Израилем (2:2) и нынешним соперником Венгрией (2:2).

А в остальных поединках «бело-красные» уверенно обыграли Латвию (0:2 и 5:0), Сан-Марино (3:0) и Германию (0:4).

Венгрия U21

«Венгерские волшебники» так же не теряют надежд занять более высокое место в группе. На данный момент Венгрия расположилась на 4-м месте и имеет в своём активе 10 очков.

Венгерская молодежка забивала и пропускала почти одинаковое количество мячей в этой квалификации — 13/12.

У сборной Венгрии в матчах квалификации дела обстояли не так хорошо, как у Польши. Венгерцы терпели поражения от Израиля (1:2 и 3:0) и Германии (1:5). С Польшей разошлись результативной ничьей — 2:2.

А в остальных матчах Венгрия смогла одержать победы над Сан-Марино (0:4 и 4:0) и Латвией (1:0).

Прогноз и ставка

На победу Польши в этом матче можно поставить за 1.46, ничью букмекеры предлагают взять за 4.70, а победу Венгрии — за 6.20.

Прогноз — Молодежка Польши имеет реальный шанс на выход из группы. Мотивация и форма в которой они сейчас находятся доказывает то, что такой соперник как Венгрия не составит полякам труда обыграть их в этом матче.

Ставка — Победа Польши с форой (-1.5) за 2.19.