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    Уверенная победа Польши

    Польша U21 — Венгрия U21. Прогноз, ставка (к. 2.19) на футбол, Чемпионат Европы, 29 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Польша U21 — Венгрия U21
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    Кацпер Козловский
    Молодежная сборная Польши на своём поле сыграет против Венгрии в рамках квалификации на Чемпионат Европы. Матч состоится 29 марта, начало — 18:00 (мск). Польша U21 — Венгрия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа B 29 Марта 2022 года
    Польша U21
  • Варшава
    •  Польша U21 17:00 Венгрия U21 Венгрия U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа B
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    Польша U21

    «Бело-красные» ещё имеют все шансы побороться на выход из группы, в которой они на данный момент занимают 3-е место с 14-ю набранными очками. От второго Израиля их отделяет 2 балла, а от первой Германии — 4.

    Поляки забили в ворота своих соперников 19 голов за 7 поединков, а в свои пропустили — 6.

    Коэффициенты матча Польша U21 — Венгрия U21

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  • 1.40
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  • 4.50
  • 2
  • 6.80
  • Ставка
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    В матчах квалификации на Чемпионат Европы сборная Польши потерпела только одно поражение от Израиля (1:2). Так же поляки сыграли вничью с тем же Израилем (2:2) и нынешним соперником Венгрией (2:2).

    А в остальных поединках «бело-красные» уверенно обыграли Латвию (0:2 и 5:0), Сан-Марино (3:0) и Германию (0:4).

    Венгрия U21

    «Венгерские волшебники» так же не теряют надежд занять более высокое место в группе. На данный момент Венгрия расположилась на 4-м месте и имеет в своём активе 10 очков.

    Венгерская молодежка забивала и пропускала почти одинаковое количество мячей в этой квалификации — 13/12.

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    • У сборной Венгрии в матчах квалификации дела обстояли не так хорошо, как у Польши. Венгерцы терпели поражения от Израиля (1:2 и 3:0) и Германии (1:5). С Польшей разошлись результативной ничьей — 2:2.

    А в остальных матчах Венгрия смогла одержать победы над Сан-Марино (0:4 и 4:0) и Латвией (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу Польши в этом матче можно поставить за 1.46, ничью букмекеры предлагают взять за 4.70, а победу Венгрии — за 6.20.

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    Прогноз — Молодежка Польши имеет реальный шанс на выход из группы. Мотивация и форма в которой они сейчас находятся доказывает то, что такой соперник как Венгрия не составит полякам труда обыграть их в этом матче.

    Ставка — Победа Польши с форой (-1.5) за 2.19.

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    Польша U21 — Венгрия U21: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа Польши
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