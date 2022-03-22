«Плимут»
«Пилигримы» занимают 4-ю строчку турнирной таблицы Первой лиги Англии набрав 71 очко за 38 матчей. От нынешнего лидера турнира «Ротеерхэма» команда отстаёт на 9 баллов, но имеет одну игру в запасе.
За последние 10 матчей во всех турнирах «Плимут» всего 2 раза терпел поражения, а в остальных встречах радовал своих болельщиков победами.
В Первой лиге Англии «пилигримы» уже 5 матчей подряд легко обыгрывают своих соперников. До этого у команды было два поражения от лидера лиги «Ротерхэма» (0:1) и слабого «Кембриджа» (2:0).
В последнем туре «Плимут» разгромил на домашнем стадионе «Аккрингтон», который играл в меньшинстве со счётом 4:0.
«Челтенхэм»
«Робинс» расположился на экваторе турнирной таблицы Первой лиги Англии, занимая 12-е место и имея в своём активе 50 очков за 38 матчей. Команда уже далеко оторвалась от зоны вылета, но и за более высокие места бороться не будет.
За последние 10 поединков во всех турнирах «Челтенхэм» 3 раза не смог определить сильнейшего со своими соперниками сыграв вничью, 5 раз одержал победу и 2 раза проиграл.
Последние 3 тура Первой лиги Англии «робинсы» заканчивали поединки с одинаковым счётом 3:1. Только в одном из них команда проиграла на выезде «Милтону Кинсу», а в двух остальных уверенно победила «Моркам» и «Уимблдон».
Прогноз и ставка
На победу «Плимута» в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Челтенхэма» — за 4.36.
Прогноз — «Челтенхэм» уже решил свои задачи в этом сезоне, команда точно не вылетит, но и не сможет навязать борьбу лидерам турнирной таблицы. А вот «Плимут» ещё борется за лидерство и у них это очень даже хорошо получается. «Пилигримы» в отличной форме, поэтому смогут уверенно обыграть «робинсов».
Ставка — Победа «Плимута» — за 1.85.