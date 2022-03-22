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    «Плимут» докажет своё превосходство

    «Плимут» — «Челтенхэм». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, Первая лига Англии, 22 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Плимут» — «Челтенхэм»
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    Маколей Гиллеспи
    «Плимут» на своём поле сыграет против «Челтенхэма» в рамках 31-го тура Первой лиги Англии. Матч состоится 22 марта, начало — 22:45 (мск). «Плимут» — «Челтенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Первая лига 22 Марта 2022 года
    Плимут Аргайл
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    «Плимут»

    «Пилигримы» занимают 4-ю строчку турнирной таблицы Первой лиги Англии набрав 71 очко за 38 матчей. От нынешнего лидера турнира «Ротеерхэма» команда отстаёт на 9 баллов, но имеет одну игру в запасе.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Плимут» всего 2 раза терпел поражения, а в остальных встречах радовал своих болельщиков победами.

    В Первой лиге Англии «пилигримы» уже 5 матчей подряд легко обыгрывают своих соперников. До этого у команды было два поражения от лидера лиги «Ротерхэма» (0:1) и слабого «Кембриджа» (2:0).

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    В последнем туре «Плимут» разгромил на домашнем стадионе «Аккрингтон», который играл в меньшинстве со счётом 4:0.

    «Челтенхэм»

    «Робинс» расположился на экваторе турнирной таблицы Первой лиги Англии, занимая 12-е место и имея в своём активе 50 очков за 38 матчей. Команда уже далеко оторвалась от зоны вылета, но и за более высокие места бороться не будет.

    За последние 10 поединков во всех турнирах «Челтенхэм» 3 раза не смог определить сильнейшего со своими соперниками сыграв вничью, 5 раз одержал победу и 2 раза проиграл.

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    • Последние 3 тура Первой лиги Англии «робинсы» заканчивали поединки с одинаковым счётом 3:1. Только в одном из них команда проиграла на выезде «Милтону Кинсу», а в двух остальных уверенно победила «Моркам» и «Уимблдон».

    Прогноз и ставка

    На победу «Плимута» в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Челтенхэма» — за 4.36.

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    Прогноз — «Челтенхэм» уже решил свои задачи в этом сезоне, команда точно не вылетит, но и не сможет навязать борьбу лидерам турнирной таблицы. А вот «Плимут» ещё борется за лидерство и у них это очень даже хорошо получается. «Пилигримы» в отличной форме, поэтому смогут уверенно обыграть «робинсов».

    Ставка — Победа «Плимута» — за 1.85.

    «Плимут» — «Челтенхэм»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 22.03.2022. Прогнозы на футбол. «Плимут» докажет своё превосходство
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