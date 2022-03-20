В воскресенье, 20 марта, в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги «Уфа» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи намечено на 14:00 по Москве. «Уфа» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уфа»

С 17 набранными очками «Уфа» находится в зоне вылета, на 15 строке. Отставание от безопасной 12 позиции составляет четыре очка, а вышестоящей команде она уступает три пункта.

После зимнего перерыва башкирский клуб успел провести три игры, все которые пришлись на чемпионат. Сперва он потерпел фиаско в Грозном от «Ахмата» 1:2, а затем был бит в Питере «Зенитом» 0:2.

После этого уфимцы на своем поле поделили очки с «Нижним Новгородом», сыграв 0:0. Данными результатами они продлили свою безвыигрышную серию до восьми встреч. Последний раз в РПЛ они побеждали еще в конце октября.

Календарь и таблица РПЛ

На своей территории «Уфа» смогла выиграть лишь два игры из десяти проведенных, еще пять встреч она свела вничью и потерпела три неудачи.

«Краснодар»

На счету у «Краснодара» находится 35 баллов, с которыми он расположился на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, уступая три очка четвертой строке, но имеет игру в запасе.

В рамках чемпионата страны «быки» последний раз проигрывали еще в начале ноября, потерпев тогда выездное фиаско от московского «Динамо» 0:1. После того они два раза сыграли вничью и четыре поединка выиграли.

После рестарта коллектив успел отыграть всего две встречи, выиграв их обе. С одинаковым счетом по 2:1 краснодарцы одолели дома «Урал» и в Москве «Спартак» в прошлом туре.

На выезде в текущем первенстве «Краснодар» провел пока 11 матчей, выиграв пять из них. Еще по три раза он уступал и расписывал мировые.

В первом круге в Краснодаре эти команды сыграли вничью 1:1, а перед этим четыре игры подряд выиграли «быки».

Прогноз и ставка на «Уфа» — «Краснодар»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Уфы» предлагают — 2.52.

На викторию «Краснодара» дают — 3.18, ничья оценена — в 3.19.

Только раз за последние шесть очных встреч этих клубов было забито меньше двух мячей. Вот и на этот раз ожидаем минимум столько же голов.