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    Матч получится голевым

    «Уфа» — «Краснодар». Прогноз, ставки (к. 1.92) на футбол, Чемпионат России, 20 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Краснодар»
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    «Краснодар»
    В воскресенье, 20 марта, в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги «Уфа» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи намечено на 14:00 по Москве. «Уфа» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Марта 2022 года
    Уфа
  • Уфа
    •  Уфа 14:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    «Уфа»

    С 17 набранными очками «Уфа» находится в зоне вылета, на 15 строке. Отставание от безопасной 12 позиции составляет четыре очка, а вышестоящей команде она уступает три пункта.

    После зимнего перерыва башкирский клуб успел провести три игры, все которые пришлись на чемпионат. Сперва он потерпел фиаско в Грозном от «Ахмата» 1:2, а затем был бит в Питере «Зенитом» 0:2.

    После этого уфимцы на своем поле поделили очки с «Нижним Новгородом», сыграв 0:0. Данными результатами они продлили свою безвыигрышную серию до восьми встреч. Последний раз в РПЛ они побеждали еще в конце октября.

    Календарь и таблица РПЛ

    На своей территории «Уфа» смогла выиграть лишь два игры из десяти проведенных, еще пять встреч она свела вничью и потерпела три неудачи.

    «Краснодар»

    На счету у «Краснодара» находится 35 баллов, с которыми он расположился на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, уступая три очка четвертой строке, но имеет игру в запасе.

    В рамках чемпионата страны «быки» последний раз проигрывали еще в начале ноября, потерпев тогда выездное фиаско от московского «Динамо» 0:1. После того они два раза сыграли вничью и четыре поединка выиграли.

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  • 13/03/2022

    • После рестарта коллектив успел отыграть всего две встречи, выиграв их обе. С одинаковым счетом по 2:1 краснодарцы одолели дома «Урал» и в Москве «Спартак» в прошлом туре.

    На выезде в текущем первенстве «Краснодар» провел пока 11 матчей, выиграв пять из них. Еще по три раза он уступал и расписывал мировые.

    В первом круге в Краснодаре эти команды сыграли вничью 1:1, а перед этим четыре игры подряд выиграли «быки».

    Прогноз и ставка на «Уфа» — «Краснодар»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Уфы» предлагают — 2.52.

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    На викторию «Краснодара» дают — 3.18, ничья оценена — в 3.19.

    Только раз за последние шесть очных встреч этих клубов было забито меньше двух мячей. Вот и на этот раз ожидаем минимум столько же голов.

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    «Уфа» — «Краснодар»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на футбол. Матч получится голевым
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