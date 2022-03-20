«Рома» на своём поле сыграет против «Лацио» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 20 марта, начало — 20:00 (мск). «Рома» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

Команда Жозе Моуринью занимает 6-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии с 48 очками после 29 туров. «Волки» в этом сезоне смогли забить 47 мячей в ворота своих соперников, а в свои пропустили — 35.

В 12 матчах во всех турнирах «Рома» уступила только миланскому «Интеру» в Кубке Италии (0:2). Беспроигрышная серия «джаллоросси» в чемпионате длится 8 матчей, но в половине из них «волки» ограничились ничьими. С таким исходом завершилась и игра последнего тура против «Удинезе» (1:1).

Коэффициенты матча Рома — Лацио 1 2.55 X 3.35 2 2.75 Ставка

«Желто-красные» наряду с «Аталантой» остаются последними представителями Серии А в еврокубках. «Рома» пробилась в 1/4 финала Лиги конференций, одолев «Витесс» в 2-матчевом противостоянии.

Календарь и таблица Серии А

В лазарете у команды остаются Леонардо Спинаццола и Лоренцо Пеллегрини.

«Лацио»

Команда Маурицио Сарри идет 5-й в турнирной таблице Серии А с 49 очками. Нынешнего соперника «орлы» опережают всего на 1 балл. В этом сезоне «Лацио» забил 58 голов, а пропустил — 42.

В отличие от «Ромы», «Лацио» уже завершил выступление в еврокубках. Команда Сарри сосредоточилась на Серии А, где пытается улучшить позиции в таблице и приблизиться к зоне Лиги чемпионов.

«Бело-голубые» добились 2 сухие победы подряд в последних турах. После выездного разгрома «Кальяри» (3:0) футболисты Сарри с минимальным счетом одолели «Венецию» в Риме (1:0). А до этого «Лацио» в сложном поединке уступил «Наполи» пропустив гол на 94-й минуте поединка и закончив матч со счётом 1:2.

У «орлов» не выйдет на поле Маттиа Цакканьи из-за перебора желтых карточек.

Прогноз и ставка

На победу «Ромы» в этом матче можно поставить за 2.66, ничью букмекеры предлагают взять за 3.36, а победу «Лацио» — за 2.75.

Прогноз — В римском дерби встретятся соседи по турнирной таблице. «Рома» демонстрирует стабильные результаты в этом сезоне, однако «волки» продолжают выступление в еврокубках, а недавно потратили много сил в противостоянии с «Витессом».

Поэтому на стороне «Лацио» будет преимущество в свежести и тем более «орлы» всегда были неудобным соперником для «Ромы».

Ставка — Победа «Лацио» за 2.75.