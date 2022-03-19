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    У «Кальяри» не будет никакого шанса

    «Кальяри» — «Милан». Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, чемпионат Италии, 19 марта 2022 года

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    Рафаэль Леао
    «Кальяри» на своём поле сыграет против «Милана» в рамках 30-го тура Серии А. Матч состоится 19 марта, начало — 22:45 (мск). «Кальяри» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Марта 2022 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 22:45 Милан Милан
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    «Кальяри»

    «Сардинцы» продолжают бороться за выживание. В данный момент команда занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 25-ю набранными очками. От зоны вылета их отделяет всего 3 балла.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Кальяри» 3 раза радовал своих болельщиков победами, 3 раза не мог определить сильнейшего со своими соперниками и 4 раза потерпел поражения.

    Коэффициенты матча Кальяри — Милан

  • 1
  • 5.60
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.60
  • Ставка
    •

    Два тура назад «красно-синие» прервали свою серию без поражений, которая длилась 5 матчей подряд. Всем показалось, что команда вышла из кризиса и легко оторвется от зоны вылета.

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    Но в двух последних турах чемпионата «Кальяри» вновь вернулись к прежнему стилю и без шансов проиграли «Лацио» (0:3), который был в меньшинстве и «Специи» (2:0).

    «Милан»

    «Россонери» в данный момент возглавляют турнирную таблицу Серии А набрав 63 очка. Главные конкуренты «Наполи» и «Интер» отстают на 3 и 4 балла, но у «змеев» есть ещё одна игра в запасе.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Милан» всего 1 раз терпел поражение, 4 раза довольствовался ничьей и 5 раз радовал своих болельщиков победами.

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  • 15/03/2022

    • В текущем сезоне Серии А «красно-черные» демонстрируют прекрасные результаты. Беспроигрышная серия команды длится уже 7 матчей подряд. После двух ничьих с «Салернитаной» (2:2) и «Удинезе» (1:1) «Милан» одержал две минимальные победы над «Наполи» (0:1) и «Эмполи» (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Кальяри» в этом матче можно поставить за 5.55, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Милана» — за 1.68.

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    Прогноз — Хозяева ведут борьбу за выживание, а значит, мотивации им не занимать. Но против «Милана», в его нынешней форме, одной мотивации будет мало.

    Подопечные Пиоли сегодня очень сильны, и реально претендуют на чемпионство. Для них сейчас недопустимо терять очки в противостоянии с командой, которая борется за сохранение прописки.

    Ставка — Победа «Милана» с форой (-1.5) за 2.80.

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    «Кальяри» — «Милан»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. У «Кальяри» не будет никакого шанса
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