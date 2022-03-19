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    «Алавес» готов покидать зону вылета

    «Алавес» — «Гранада». Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, чемпионат Испании, 19 марта 2022 года

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    Хоселу
    «Алавес» на своём поле сыграет против «Гранады» в амках 29-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 19 марта, начало — 16:00 (мск). «Алавес» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Марта 2022 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 16:00 Гранада Гранада
  • Гранада
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    «Алавес»

    «Славные» всё ещё находятся в зоне вылета занимая 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 22 очка. От безопасного 17-го места, на котом сейчас находится нынешний соперник «Гранада», команду отделяет всего 3 балла.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Алавес» 3 раза не смог определить сильнейшего со своими соперниками, 2 раза порадовал болельщиков победами и 5 раз проиграл.

    Коэффициенты матча Алавес — Гранада

  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 4.00
  • Ставка
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    В чемпионате Испании «Алавес» в последних поединках встречался с грандами турнира и у некоторых даже смог отобрать очки. «Славные» сыграли вничью с «Хетафе» (2:2) и «Севильей» (0:0). Перед этим был поединок с «Реал Мадридом», в котором «Алавес» ожидаемо проиграл со счётом 3:0.

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    А вот в последнем туре Ла Лиги «Алавес» провёл на равных поединок с «Реалом Сосьедадом» в котором минимально уступил — 1:0.

    К этому матчу команда подходит без потерь и в полном составе.

    «Гранада»

    «Насриды» стремительно опускаются вниз по турнирной таблице Ла Лиги. В данный момент команда занимает 17-е место набрав 25 очков. «Гранада» у самой границы зоны вылета и может провалиться туда уже после предстоящего поединка.

    За последние 10 игр во всех турнирах «красно-белые» только 3 раза смогли сыграть вничью, а в остальных 7-ми матчах без шансов уступали своим соперникам.

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  • 15/03/2022

    • «Гранада» проводит провальный сезон. Последний раз команда одержала победу ещё в 9-м туре чемпионата Испании. В последних матчах «насриды» смогли заработать всего 1 балл в поединке с «Кадисом» (0:0), а после этого потерпели поражения от «Валенсии» (3:1) и «Эльче» (0:1).

    В этом матче команде не помогут Ариас Сантьяго, Максим Гоналон и Нейдер Лосано.

    Прогноз и ставка

    На победу «Алавеса» в этом матче можно поставить за 2.09, ничью букмекеры предлагают взять за 3.36, а победу «Гранады» — за 3.98.

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    Прогноз — В этом матче сойдутся два аутсайдера желающие остаться в Ла Лиге, это будет поединок за 6 очков. «Гранада» находится в глубочайшем кризисе. Весь запас набранных очков в первой части сезона был упущен в последних турах. А вот «Алавес», наоборот, доказывает то, что может хорошо играть даже с грандами. Поэтому «славные» не упустят шанса выбраться из зоны вылета обыграв своего соперника.

    Ставка — Победа «Алавеса» за 2.09.

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    «Алавес» — «Гранада»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. «Алавес» готов покидать зону вылета
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