«Алавес» на своём поле сыграет против «Гранады» в амках 29-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 19 марта, начало — 16:00 (мск). «Алавес» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

«Славные» всё ещё находятся в зоне вылета занимая 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 22 очка. От безопасного 17-го места, на котом сейчас находится нынешний соперник «Гранада», команду отделяет всего 3 балла.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Алавес» 3 раза не смог определить сильнейшего со своими соперниками, 2 раза порадовал болельщиков победами и 5 раз проиграл.

Коэффициенты матча Алавес — Гранада 1 2.05 X 3.20 2 4.00 Ставка

В чемпионате Испании «Алавес» в последних поединках встречался с грандами турнира и у некоторых даже смог отобрать очки. «Славные» сыграли вничью с «Хетафе» (2:2) и «Севильей» (0:0). Перед этим был поединок с «Реал Мадридом», в котором «Алавес» ожидаемо проиграл со счётом 3:0.

Все прогнозы на футбол

А вот в последнем туре Ла Лиги «Алавес» провёл на равных поединок с «Реалом Сосьедадом» в котором минимально уступил — 1:0.

К этому матчу команда подходит без потерь и в полном составе.

«Гранада»

«Насриды» стремительно опускаются вниз по турнирной таблице Ла Лиги. В данный момент команда занимает 17-е место набрав 25 очков. «Гранада» у самой границы зоны вылета и может провалиться туда уже после предстоящего поединка.

За последние 10 игр во всех турнирах «красно-белые» только 3 раза смогли сыграть вничью, а в остальных 7-ми матчах без шансов уступали своим соперникам.

«Гранада» проводит провальный сезон. Последний раз команда одержала победу ещё в 9-м туре чемпионата Испании. В последних матчах «насриды» смогли заработать всего 1 балл в поединке с «Кадисом» (0:0), а после этого потерпели поражения от «Валенсии» (3:1) и «Эльче» (0:1).

В этом матче команде не помогут Ариас Сантьяго, Максим Гоналон и Нейдер Лосано.

Прогноз и ставка

На победу «Алавеса» в этом матче можно поставить за 2.09, ничью букмекеры предлагают взять за 3.36, а победу «Гранады» — за 3.98.

Прогноз — В этом матче сойдутся два аутсайдера желающие остаться в Ла Лиге, это будет поединок за 6 очков. «Гранада» находится в глубочайшем кризисе. Весь запас набранных очков в первой части сезона был упущен в последних турах. А вот «Алавес», наоборот, доказывает то, что может хорошо играть даже с грандами. Поэтому «славные» не упустят шанса выбраться из зоны вылета обыграв своего соперника.

Ставка — Победа «Алавеса» за 2.09.