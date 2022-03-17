«Кайрат»
«Кайрат» стартовал вполне уверенно. Две победы в двух стартовых матчах говорят о серьезности чемпионских амбиций.
Крепкая рука Курбана Бердыева уже видна. Опытный специалист строит команду согласно своим основным принципам, и алмаатинцы пока не пропускают.
Вероятно, «Кайрат» будет действовать в атакующем ключе. Тем паче, по составу команда значительно сильнее соперника.
Отметим гвинейца Хосе Канте. В активе опытного нападающего все три гола алмаатинцев в чемпионате.
«Тараз»
Эта команда начала чемпионат довольно неплохо. Четыре очка в двух матчах можно назвать вполне приемлемым результатом.
В нынешнем сезоне «Тараз» может выступить весьма прилично. Потенциал команды позволяет надеяться даже на борьбу за попадание в еврокубки.
Вот и в минувшем туре «Тараз» добыл важнейшую викторию. Дома был минимально обыгран «Ордабасы» (1:0).
«Тараз» традиционно неудачно играет против «Кайрата». Из пяти последних матчей команда выиграла лишь раз при трех поражениях.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.66, на ничью за 3.82, а на «Тараз» — за 4.70.
«Кайрат»
Гости довольно неплохо стартовали, однако выглядят слабее алмаатинцев.
Атака хозяев во главе с Канте должна обеспечить им результат. Наши прогноз и ставка — Фора «Кайрата» -1.5 с коэффициентом 2.85.