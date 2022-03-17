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    «Кайрат» не заметит «Тараз»

    «Кайрат» — «Тараз». Прогноз, ставка (к. 2.85) на футбол, чемпионат Казахстана, 17 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кайрат» — «Тараз»
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    Курбан Бердыев
    «Кайрат» сыграет на своем поле с «Таразом» в рамках 3-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 17 марта, начало — в 14:00 мск. «Кайрат» — «Тараз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 17 Марта 2022 года
    Кайрат
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Кайрат 14:00 Тараз Тараз
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Кайрат»

    «Кайрат» стартовал вполне уверенно. Две победы в двух стартовых матчах говорят о серьезности чемпионских амбиций.

    Крепкая рука Курбана Бердыева уже видна. Опытный специалист строит команду согласно своим основным принципам, и алмаатинцы пока не пропускают.

    Вероятно, «Кайрат» будет действовать в атакующем ключе. Тем паче, по составу команда значительно сильнее соперника.

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    Отметим гвинейца Хосе Канте. В активе опытного нападающего все три гола алмаатинцев в чемпионате.

    «Тараз»

    Эта команда начала чемпионат довольно неплохо. Четыре очка в двух матчах можно назвать вполне приемлемым результатом.

    В нынешнем сезоне «Тараз» может выступить весьма прилично. Потенциал команды позволяет надеяться даже на борьбу за попадание в еврокубки.

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    • Вот и в минувшем туре «Тараз» добыл важнейшую викторию. Дома был минимально обыгран «Ордабасы» (1:0).

    «Тараз» традиционно неудачно играет против «Кайрата». Из пяти последних матчей команда выиграла лишь раз при трех поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.66, на ничью за 3.82, а на «Тараз» — за 4.70.

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    «Кайрат» традиционно успешно играет против «Тараза».

    Гости довольно неплохо стартовали, однако выглядят слабее алмаатинцев.

    Атака хозяев во главе с Канте должна обеспечить им результат. Наши прогноз и ставка — Фора «Кайрата» -1.5 с коэффициентом 2.85.

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    «Кайрат» — «Тараз»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 17.03.2022. Прогнозы на футбол. «Кайрат» не заметит «Тараз»
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