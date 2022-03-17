17 марта в Белграде на стадионе «Райко Митич» в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» сыграет с шотландским «Рейнджерс». Игра начнется в 20:45 по мск. «Црвена Звезда» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Црвена Звезда»

Первый поединок этих команд, прошедший неделю тому назад в Глазго, принес победу шотландцам со счетом 3:0. При этом было отменено два гола сербов и еще они не реализовали пенальти.

«Црвена Звезда» стартовала в Лиге чемпионов, но долго там не задержалась, перебравшись в Лигу Европы, где на групповой стадии клуб из Белграда финашировал на первом месте.

Коэффициенты матча Црвена Звезда — Глазго Рейнджерс 1 2.13 X 3.60 2 3.25 Ставка

В основной сетке турнира «звездаши» смогли опередить португальскую «Брагу», датский «Мидтьюлланн» и болгарский «Лудогорец», выиграв три игры при двух ничьих и одном фиаско.

Все прогнозы на Лигу Европы

В чемпионате Сербии «Црвена Звезда» ведет борьбу с «Партизаном» за золотые медали чемпионата. Сейчас команды имеют равное количество баллов в копилке.

«Рейнджерс»

Данную еврокомпанию «Рейнджерс» также начали в Лиге чемпионов, но быстро оттуда вылетели, а перебравшись в Лигу Европы не без проблем пробились в групповую стадию.

На основной стадии турнира клуб из Глазго занял второе место, пропустив вперед себя французский «Лион», но опередив пражскую «Спарту» и датский «Брондбю».

И в первой стадии плей-офф «плюшевые мишки» смогли сотворить сенсацию, выбив дортмундскую «Боруссию», обыграв ее на выезде 4:2 и расписав домашнюю мировую 2:2.

В чемпионате Шотландии «Джерс» долгое время лидировали, но после того как месяц тому назад проиграли «Селтику» 0:3, опустились на вторую строку, уступая теперь лидеру три пункта.

Между собой эти клубы провели пять встречи, в которых дважды расписали мировые, два раза победили шотландцы и раз сильнее были сербы.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Црвены Звезды» — 2.31, победа «Рейнджерс» — 3.10, ничья — 3.70.

Проход: «Црвены Звезды» — 15.50; «Рейнджерс» — 1.01.

«Црвена Звезда» в первом матче не заслужено проиграла так крупно. Отыграть такой гандикап почти невозможно, но вот выиграть в родных стенах сербы вполне могут.