ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаМатрасная классика. «Атлетико» разобрался с «МЮ» на «Олд Траффорд» Жоан Лапорта«Барселона» решит проблему с потолком зарплат, но вряд ли подпишет Холанда Эрик тен ХагНе забиваешь ты, забивают тебе. «Бенфика» наказала «Аякс» за неиспользованные моменты
  • 00:55
    • Гол Лоди принес «Атлетико» победу над «МЮ» и путевку в четвертьфинал ЛЧ
  • 01:03
    • Гол Нуньеса вывел «Бенфику» в четвертьфинал Лиги чемпионов
  • 23:48
    • Spotify станет титульным спонсором «Барсы», стадион «Камп Ноу» впервые переименуют
  • 23:03
    • Игбун покинул «Нижний Новгород»
    Все новости спорта

    «Црвена Звезда» выиграет, но не пройдет дальше

    «Црвена Звезда» — «Рейнджерс». Прогноз, ставка (к. 2.31) на футбол, Лиги Европы, 17 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Рейнджерс Прогнозы на Црвена Звезда Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Црвена Звезда» — «Рейнджерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рейнджерс» — «Црвена Звезда»
    17 марта в Белграде на стадионе «Райко Митич» в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» сыграет с шотландским «Рейнджерс». Игра начнется в 20:45 по мск. «Црвена Звезда» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 17 Марта 2022 года
    Црвена Звезда
  • Белград
    •  Црвена Звезда 20:45 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс
  • Лига Европы. 1/16 финала
    •

    «Црвена Звезда»

    Первый поединок этих команд, прошедший неделю тому назад в Глазго, принес победу шотландцам со счетом 3:0. При этом было отменено два гола сербов и еще они не реализовали пенальти.

    «Црвена Звезда» стартовала в Лиге чемпионов, но долго там не задержалась, перебравшись в Лигу Европы, где на групповой стадии клуб из Белграда финашировал на первом месте.

    Коэффициенты матча Црвена Звезда — Глазго Рейнджерс

  • 1
  • 2.13
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.25
  • Ставка
    •

    В основной сетке турнира «звездаши» смогли опередить португальскую «Брагу», датский «Мидтьюлланн» и болгарский «Лудогорец», выиграв три игры при двух ничьих и одном фиаско.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В чемпионате Сербии «Црвена Звезда» ведет борьбу с «Партизаном» за золотые медали чемпионата. Сейчас команды имеют равное количество баллов в копилке.

    «Рейнджерс»

    Данную еврокомпанию «Рейнджерс» также начали в Лиге чемпионов, но быстро оттуда вылетели, а перебравшись в Лигу Европы не без проблем пробились в групповую стадию.

    На основной стадии турнира клуб из Глазго занял второе место, пропустив вперед себя французский «Лион», но опередив пражскую «Спарту» и датский «Брондбю».

  • От восхищения до разочарования один сезон. Месси стал обузой для «ПСЖ»
  • Небольшой текст о туманном будущем Лионеля Месси и Криштиану Роналду
  • Вчера

    • И в первой стадии плей-офф «плюшевые мишки» смогли сотворить сенсацию, выбив дортмундскую «Боруссию», обыграв ее на выезде 4:2 и расписав домашнюю мировую 2:2.

    В чемпионате Шотландии «Джерс» долгое время лидировали, но после того как месяц тому назад проиграли «Селтику» 0:3, опустились на вторую строку, уступая теперь лидеру три пункта.

    Между собой эти клубы провели пять встречи, в которых дважды расписали мировые, два раза победили шотландцы и раз сильнее были сербы.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Црвены Звезды» — 2.31, победа «Рейнджерс» — 3.10, ничья — 3.70.

    300ИгратьБонус новым клиентамmostbet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Проход: «Црвены Звезды» — 15.50; «Рейнджерс» — 1.01.

    «Црвена Звезда» в первом матче не заслужено проиграла так крупно. Отыграть такой гандикап почти невозможно, но вот выиграть в родных стенах сербы вполне могут.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Майнц — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Монфис — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Надаль — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Норри — Бруксби
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Синнер — Кирьос
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.52
  • Прогноз на матч Питерборо Юнайтед — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Блэкпул — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Лилль — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ювентус — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Црвена Звезда» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 17.03.2022. Прогнозы на футбол. «Црвена Звезда» выиграет, но не пройдет дальше
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры