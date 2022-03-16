«Ноттингем Форест» сыграет на своем поле с «Куинз Парк Рейнджерс» в рамках 38-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 марта, начало — в 22:45 мск. «Ноттингем Форест» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» нынешний сезон проводит вполне уверенно. 9 место на текущий момент — вполне приемлемая диспозиция для штурма зоны плей-офф.

Самой главной положительной стороной в игре «лесников» является атака. В 35 матчах она сообразила 50 мячей.

Да и в предыдущем туре чемпионата «Ноттингем Форест» выиграл. Дома команда разнесла в клочья оборону «Рединга» (4:0).

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Матчи против «Куинз Парк Рейнджерс» для команды складываются относительно удачно. Из пяти последних очных поединков «лесники» выиграли дважды при одной неудаче.

«Куинз Парк Рейнджерс»

«Куинз Парк Рейнджерс» выглядит весьма мощно. 4 место в Чемпионшипе говорит о намерениях клуба побороться за выход в АПЛ.

Интересно, что забивают «рейнджеры» довольно часто (52 гола). А вот оборона частенько дает сбои, пропустив 42 раза.

В предыдущем туре «Куинз Парк Рейнджерс» добыл три очка. Выезд в Лутон принес важнейшую викторию (1:2).

Наконец-то начал забивать Андре Грей. В последних двух матчах в его активе два забитых гола.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ноттингем Форест» за 2.10, на ничью за 3.40, а на «Куинз Парк Рейнджерс» — за 3.40.

«Ноттингем Форест» максимально мотивирован подняться в зону плей-офф.

«Куинз Парк Рейнджерс» проводит нестабильный турнирный отрезок .

«Лесники» наверняка будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Ноттингем Форест» с коэффициентом 2.10.