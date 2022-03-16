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    «Лесники» не будут гостеприимными

    «Ноттингем Форест» — «Куинз Парк Рейнджерс». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Чемпионшип, 16 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Куинз Парк Рейнджерс»
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    Джо Уорралл
    «Ноттингем Форест» сыграет на своем поле с «Куинз Парк Рейнджерс» в рамках 38-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 марта, начало — в 22:45 мск. «Ноттингем Форест» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 16 Марта 2022 года
    Ноттингем Форест
  • Англия. Чемпионшип
    •  Ноттингем Форест 22:45 Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс
  • Англия. Чемпионшип
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    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» нынешний сезон проводит вполне уверенно. 9 место на текущий момент — вполне приемлемая диспозиция для штурма зоны плей-офф.

    Самой главной положительной стороной в игре «лесников» является атака. В 35 матчах она сообразила 50 мячей.

    Да и в предыдущем туре чемпионата «Ноттингем Форест» выиграл. Дома команда разнесла в клочья оборону «Рединга» (4:0).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против «Куинз Парк Рейнджерс» для команды складываются относительно удачно. Из пяти последних очных поединков «лесники» выиграли дважды при одной неудаче.

    «Куинз Парк Рейнджерс»

    «Куинз Парк Рейнджерс» выглядит весьма мощно. 4 место в Чемпионшипе говорит о намерениях клуба побороться за выход в АПЛ.

    Интересно, что забивают «рейнджеры» довольно часто (52 гола). А вот оборона частенько дает сбои, пропустив 42 раза.

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    • В предыдущем туре «Куинз Парк Рейнджерс» добыл три очка. Выезд в Лутон принес важнейшую викторию (1:2).

    Наконец-то начал забивать Андре Грей. В последних двух матчах в его активе два забитых гола.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ноттингем Форест» за 2.10, на ничью за 3.40, а на «Куинз Парк Рейнджерс» — за 3.40.

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    «Ноттингем Форест» максимально мотивирован подняться в зону плей-офф.

    «Куинз Парк Рейнджерс» проводит нестабильный турнирный отрезок.

    «Лесники» наверняка будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Ноттингем Форест» с коэффициентом 2.10.

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    «Ноттингем Форест» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 16.03.2022. Прогнозы на футбол. «Лесники» не будут гостеприимными
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