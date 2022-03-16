«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» нынешний сезон проводит вполне уверенно. 9 место на текущий момент — вполне приемлемая диспозиция для штурма зоны плей-офф.
Самой главной положительной стороной в игре «лесников» является атака. В 35 матчах она сообразила 50 мячей.
Да и в предыдущем туре чемпионата «Ноттингем Форест» выиграл. Дома команда разнесла в клочья оборону «Рединга» (4:0).
Матчи против «Куинз Парк Рейнджерс» для команды складываются относительно удачно. Из пяти последних очных поединков «лесники» выиграли дважды при одной неудаче.
«Куинз Парк Рейнджерс»
«Куинз Парк Рейнджерс» выглядит весьма мощно. 4 место в Чемпионшипе говорит о намерениях клуба побороться за выход в АПЛ.
Интересно, что забивают «рейнджеры» довольно часто (52 гола). А вот оборона частенько дает сбои, пропустив 42 раза.
В предыдущем туре «Куинз Парк Рейнджерс» добыл три очка. Выезд в Лутон принес важнейшую викторию (1:2).
Наконец-то начал забивать Андре Грей. В последних двух матчах в его активе два забитых гола.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ноттингем Форест» за 2.10, на ничью за 3.40, а на «Куинз Парк Рейнджерс» — за 3.40.
«Ноттингем Форест» максимально мотивирован подняться в зону плей-офф.
«Куинз Парк Рейнджерс»
«Лесники» наверняка будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Ноттингем Форест» с коэффициентом 2.10.