В 29-м туре итальянской Серии А «Торино» на своем поле примет миланский «Интер». Поединок состоится 13 марта и начнется в 22:45 по мск. «Торино» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

С 34 зачетными пунктами «Торино» разместился на 11 позиции в турнирной таблице Серии А. На еврокубки команда не рассчитывает, да и вылет ей не грозит.

Вот уже шесть туров чемпионата «быки» обходятся без побед. В этот период они поровну поделили мировые исходы и поражения. Причем только две игры в этот период были верховыми.

Коэффициенты матча Торино — Интер 1 5.90 X 3.80 2 1.62 Ставка

В своей последней проведенной встрече первенства «бордовые» расписали гостевую мировую с «Болоньей», сыграв 0:0, а игровым днем ранее они уступили дома «Кальяри» 1:2.

Календарь и таблица Серии А

На своей арене «Торино» в этом чемпионате набрал 24 очка из 34. Коллектив выиграл семь игр из 14, три раза сыграл вничью и четыре матча проиграл.

«Интер»

«Интер» в турнирной таблице Серии А идет на втором месте, имея 58 баллов, что на два меньше, чем у первого «Милана». Правда, у клуба один матч в запасе, и по потерянным очкам он является лидером.

С середины января «нерадзурри» попали в кризис, и из семи последних встреч чемпионата они сумели выиграть только дважды. Одна из викторий была в прошлом туре дома над аутсайдером «Салернитаной» 5:0.

После этого миланцы провели ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, где обыграли на выезде «Ливерпуль» 1:0, но так как в первой игре они уступил 0:2, то вылетели из турнира.

Вне родных стен в текущем первенстве «Интер» проиграл только раз за 13 встреч. Еще он добился семи выигрышей и пять раз делил очки со своими оппонентами.

«Интер» выиграл у «Торино» в последних пяти очных поединках, в том числе и в первом круге дома — 1:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интера» предлагают — 1.68.

На викторию «Торино» дают — 5.60, ничья оценена — в 3.94.

«Интер» после вылета из Лиги чемпионов теперь полностью сконцентрируется на чемпионате, где наверстает упущенное и вернет себе лидерство. В общем, здесь прогнозируем викторию гостей с разницей минимум в один мяч.