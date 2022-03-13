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    «Нерадзурри» теперь сконцентрируются на Серии А

    «Торино» — «Интер». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, чемпионат Италии, 13 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Интер»
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    Лаутаро Мартинес
    В 29-м туре итальянской Серии А «Торино» на своем поле примет миланский «Интер». Поединок состоится 13 марта и начнется в 22:45 по мск. «Торино» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Марта 2022 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 22:45 Интер Интер
  • Милан
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    «Торино»

    С 34 зачетными пунктами «Торино» разместился на 11 позиции в турнирной таблице Серии А. На еврокубки команда не рассчитывает, да и вылет ей не грозит.

    Вот уже шесть туров чемпионата «быки» обходятся без побед. В этот период они поровну поделили мировые исходы и поражения. Причем только две игры в этот период были верховыми.

    Коэффициенты матча Торино — Интер

  • 1
  • 5.90
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.62
  • Ставка
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    В своей последней проведенной встрече первенства «бордовые» расписали гостевую мировую с «Болоньей», сыграв 0:0, а игровым днем ранее они уступили дома «Кальяри» 1:2.

    Календарь и таблица Серии А

    На своей арене «Торино» в этом чемпионате набрал 24 очка из 34. Коллектив выиграл семь игр из 14, три раза сыграл вничью и четыре матча проиграл.

    «Интер»

    «Интер» в турнирной таблице Серии А идет на втором месте, имея 58 баллов, что на два меньше, чем у первого «Милана». Правда, у клуба один матч в запасе, и по потерянным очкам он является лидером.

    С середины января «нерадзурри» попали в кризис, и из семи последних встреч чемпионата они сумели выиграть только дважды. Одна из викторий была в прошлом туре дома над аутсайдером «Салернитаной» 5:0.

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    • После этого миланцы провели ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, где обыграли на выезде «Ливерпуль» 1:0, но так как в первой игре они уступил 0:2, то вылетели из турнира.

    Вне родных стен в текущем первенстве «Интер» проиграл только раз за 13 встреч. Еще он добился семи выигрышей и пять раз делил очки со своими оппонентами.

    «Интер» выиграл у «Торино» в последних пяти очных поединках, в том числе и в первом круге дома — 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интера» предлагают — 1.68.

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    На викторию «Торино» дают — 5.60, ничья оценена — в 3.94.

    «Интер» после вылета из Лиги чемпионов теперь полностью сконцентрируется на чемпионате, где наверстает упущенное и вернет себе лидерство. В общем, здесь прогнозируем викторию гостей с разницей минимум в один мяч.

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    «Торино» — «Интер»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. «Нерадзурри» теперь сконцентрируются на Серии А
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