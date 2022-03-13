«Клермон»
«Клермон» все глубже увязает в свои проблемы. Команда постепенно скатывается ближе к зоне вылета и теперь находится на 15 строчке.
Главным бичом команды является оборона. В 27 матчах она дала результативный сбой уже 46 раз.
В позапрошлом туре чемпионата коллектив сотворил сенсацию. На выезде ему удалось одолеть «Марсель» (2:0).
Однако в двух последних поединках французского первенства клуб разошелся миром с «Бордо» (1:1) и потерпел разгром от «Лилля» (0:4).
«Лорьян»
«Лорьян» отчаянно сражается за выживание. На данный момент команда занимает скромное 18 место в зоне плей-офф за выживание.
Главным бичом команды является откровенно слабая реализация. В 27 матчах забито всего 22 мяча.
В позапрошлом туре чемпионата «Лорьян» разжился тремя зачетными пунктами. На выезде команда минимально оседлала «Брест».
Это единственная победа в последних четырех поединках, поскольку в предыдущем клуб потерпел разгром от «Лиона» (1:4) дома.
Прогнозы и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.
Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,00.
Наши прогноз и ставка — «Клермон» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,10.