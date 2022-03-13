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    Выберется ли «Лорьян» из зоны вылета?

    «Клермон» — «Лорьян». Прогноз, ставка (к. 3.10) на футбол, Чемпионат Франции, 13 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Клермон» — «Лорьян»
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    «Клермон» идет на 15 месте
    В воскресенье, 13 марта, в 28-м туре французской Лиги 1 «Клермон» на своем поле примет «Лорьян». Начало игры намечено на 17:00 по мск. «Клермон» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Клермон»

    «Клермон» все глубже увязает в свои проблемы. Команда постепенно скатывается ближе к зоне вылета и теперь находится на 15 строчке.

    Главным бичом команды является оборона. В 27 матчах она дала результативный сбой уже 46 раз.

    В позапрошлом туре чемпионата коллектив сотворил сенсацию. На выезде ему удалось одолеть «Марсель» (2:0).

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    Однако в двух последних поединках французского первенства клуб разошелся миром с «Бордо» (1:1) и потерпел разгром от «Лилля» (0:4).

    «Лорьян»

    «Лорьян» отчаянно сражается за выживание. На данный момент команда занимает скромное 18 место в зоне плей-офф за выживание.

    Главным бичом команды является откровенно слабая реализация. В 27 матчах забито всего 22 мяча.

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  • 10/03/2022

    • В позапрошлом туре чемпионата «Лорьян» разжился тремя зачетными пунктами. На выезде команда минимально оседлала «Брест».

    Это единственная победа в последних четырех поединках, поскольку в предыдущем клуб потерпел разгром от «Лиона» (1:4) дома.

    Прогнозы и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — «Клермон» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,10.

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    «Клермон» — «Лорьян»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Лорьян» из зоны вылета?
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