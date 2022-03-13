В воскресенье, 13 марта, в 28-м туре французской Лиги 1 «Клермон» на своем поле примет «Лорьян». Начало игры намечено на 17:00 по мск. «Клермон» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клермон»

«Клермон» все глубже увязает в свои проблемы. Команда постепенно скатывается ближе к зоне вылета и теперь находится на 15 строчке.

Главным бичом команды является оборона. В 27 матчах она дала результативный сбой уже 46 раз.

В позапрошлом туре чемпионата коллектив сотворил сенсацию. На выезде ему удалось одолеть «Марсель» (2:0).

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Однако в двух последних поединках французского первенства клуб разошелся миром с «Бордо» (1:1) и потерпел разгром от «Лилля» (0:4).

«Лорьян»

«Лорьян» отчаянно сражается за выживание. На данный момент команда занимает скромное 18 место в зоне плей-офф за выживание.

Главным бичом команды является откровенно слабая реализация. В 27 матчах забито всего 22 мяча.

В позапрошлом туре чемпионата «Лорьян» разжился тремя зачетными пунктами. На выезде команда минимально оседлала «Брест».

Это единственная победа в последних четырех поединках, поскольку в предыдущем клуб потерпел разгром от «Лиона» (1:4) дома.

Прогнозы и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,00.

Наши прогноз и ставка — «Клермон» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,10.