«Брест» сыграет на своем поле против «Марселя» в рамках 28-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 13 марта, начало — в 22:45 мск. «Брест» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брест»

У «Бреста» после 27 туров 47 очков на счету. Он имеет 9 побед, 8 ничьих и 10 поражений. Команда выиграла две встречи из пяти последних.

Хозяева сыграли вничью с «Реймсом» (1:1) и проиграли «Лорьяну» (0:1). После этого «Брест» разгромил «Труа» (5:1).

Коэффициенты матча Брест — Марсель 1 3.55 X 3.30 2 2.13 Ставка

В прошлом туре коллектив сумел одолеть на выезде «Ланс» (1:0). На сегодня он занимает 12 место в турнирной таблице.

Все прогнозы на Лигу 1

Отставание от зоны еврокубков составляет девять очков. До 18-й строчки в плей-офф за выживание в элите — 11 баллов.

«Марсель»

Южане занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 47 очков.

За чемпионство им уже не удастся побороться, так как отрыв от лидера ПСЖ составляет 15 очков, а вот за вторую позицию ещё идет борьба с «Ниццей» у которой 49 баллов.

В Лиге 1 «Марсель» последние три тура показывает себя с плохой стороны, потерпев два поражения и один раз сыграв вничью.

Зато лучше провансальцы показывают себя в Лиге конференций, где в 1/16 финала прошли «Карабах», а на следующей стадии победили в первом матче «Базель» (2:1) дома.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех хозяев поля оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.