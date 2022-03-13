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    Удержится ли «Марсель» на третьем месте?

    «Брест» — «Марсель». Прогноз (к. 2.70) и ставки на чемпионат Франции 13 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Марсель»
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    «Марсель» одержал одну победу в трех матчах
    «Брест» сыграет на своем поле против «Марселя» в рамках 28-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 13 марта, начало — в 22:45 мск. «Брест» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Марта 2022 года
    Брест
  • Франция. Лига 1
    •  Брест 22:45 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    «Брест»

    У «Бреста» после 27 туров 47 очков на счету. Он имеет 9 побед, 8 ничьих и 10 поражений. Команда выиграла две встречи из пяти последних.

    Хозяева сыграли вничью с «Реймсом» (1:1) и проиграли «Лорьяну» (0:1). После этого «Брест» разгромил «Труа» (5:1).

    Коэффициенты матча Брест — Марсель

  • 1
  • 3.55
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.13
  • Ставка
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    В прошлом туре коллектив сумел одолеть на выезде «Ланс» (1:0). На сегодня он занимает 12 место в турнирной таблице.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Отставание от зоны еврокубков составляет девять очков. До 18-й строчки в плей-офф за выживание в элите — 11 баллов.

    «Марсель»

    Южане занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 47 очков.

    За чемпионство им уже не удастся побороться, так как отрыв от лидера ПСЖ составляет 15 очков, а вот за вторую позицию ещё идет борьба с «Ниццей» у которой 49 баллов.

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  • 10/03/2022

    • В Лиге 1 «Марсель» последние три тура показывает себя с плохой стороны, потерпев два поражения и один раз сыграв вничью.

    Зато лучше провансальцы показывают себя в Лиге конференций, где в 1/16 финала прошли «Карабах», а на следующей стадии победили в первом матче «Базель» (2:1) дома.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.

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    «Брест» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Марсель» на третьем месте?
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