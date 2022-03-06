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    «Канониры» быстро разберутся с «шершнями»

    «Уотфорд» — «Арсенал». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, АПЛ, 6 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Арсенал»
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    Александр Ляказетт
    «Уотфорд» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 марта, начало — в 17:00 мск. «Уотфорд» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Марта 2022 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 17:00 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
  • Лондон
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    «Уотфорд»

    «Уотфорд» никак не может вылезти из опасной зоны. «Шершни» изначально считались борцами за сохранение места в АПЛ, что и выходит на деле.

    Нынешнее 19 место, конечно, угнетает. Притом, что отставание от спасительной 17 позиции составляет всего 3 пункта.

    Коэффициенты матча Уотфорд — Арсенал Лондон

  • 1
  • 6.10
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 1.58
  • Ставка
    •

    Вот и в предыдущем туре чемпионата «Уотфорд» добыл столь нужный балл. На выезде «шершни» дай бой «Манчестер Юнайтед» (0:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    Против «Арсенала» команда традиционно играет крайне неудачно. Из пяти последних матчей «Уотфорд» уступил четыре раза при одной ничьей.

    «Арсенал»

    Команда Микеля Артеты начала сезон ужасно. Между тем, сейчас «Арсенал» вполне логично борется за высокие места.

    «Канониры» сейчас шестые, но способны прибавить. Да и до третьей позиции — всего каких-то пять очков.

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    • В предыдущем туре «Арсенал» добыл трудную викторию. Дома команда нанесла поражение «Вулверхэмптону» (2:1).

    К слову, эта победа стала для лондонцев третьей к ряду. Правда, все они получились с разницей в один мяч.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» за 1.63, на ничью за 4.18, а на «Уотфорд» — за 6.20.

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    «Уотфорд» в 26 матчах пропустил 47 мячей.

    «Арсенал» имеет приятную серию из трех побед к ряду.

    «Канониры» в разы сильнее соперника, что и докажут на деле с первых минут. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.

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    «Уотфорд» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 06.03.2022. Прогнозы на футбол. «Канониры» быстро разберутся с «шершнями»
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