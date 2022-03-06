В воскресенье, 6 марта, в 28-м туре итальянской Серии А «Венеция» на своем поле примет «Сассуоло». Начало поединка намечено на 17:00 по мск. «Венеция» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Венеция»

На текущий момент «Венеция» находится 18-м месте в турнирной таблице итальянского первенства, набрав 22 очка, отставая на три балла от 17-й безопасной строки при игре в запасе.

Во втором круге Серии А коллектив четыре раза терпел поражения, два поединка завершал мировыми исходами и сумел одолеть на выезде «Торино» со счетом 2:1 в середине февраля.

Коэффициенты матча Венеция — Сассуоло 1 3.30 X 3.45 2 2.17 Ставка

В прошлом туре первенства «трехцветные» уступили на выезде «Вероне» со счетом 1:3, а игровым днем ранее они в родных стенах поделили очки с «Дженоа», сыграв 1:1.

Календарь и таблица Серии А

На своей территории «Венеция» в родных стенах добилась лишь двух выигрышей в 13 поединках, четыре раза она еще сыграла вничью и потерпела аж семь неудач.

«Сассуоло»

С 36 зачетными пунктами «Сассуоло» находится на десятой строке в турнирной таблице Серии А. От еврокубковой зоны коллектив отстает на восемь баллов, которые почти невозможно будет отыграть.

«Черно-зеленые» превосходно провели свои два последних поединка в рамках чемпионата, поочередно обыграв в Милане «Интер» 2:0 и дома 2:1 «Фиорентину» в прошлом туре.

До этого же команда имела 4-матчевую безвыигрышную серию, в которой поровну поделила мировые результаты и поражения, но только раз не забив за этот период.

Вне родных стен «Сассуоло» в этом чемпионате выиграл пять игр из 13, а также еще он по четыре раза играл вничью и терпел фиаско.

В первом круге выиграл дома «Сассуоло» 3:1, а до этого они не играли между собой на протяжении 13 лет.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Сасуоло» — 2.24, победа «Венеции» — 3.48, ничья — 3.40.

Похоже, что «Венеция» никак не может выбраться из кризиса и продолжает свое падения. В общем, от этой игры вполне можно ожидать выигрыша гостей, которые превосходно провели два минувших своих поединка.