«Венеция»
На текущий момент «Венеция» находится 18-м месте в турнирной таблице итальянского первенства, набрав 22 очка, отставая на три балла от 17-й безопасной строки при игре в запасе.
Во втором круге Серии А коллектив четыре раза терпел поражения, два поединка завершал мировыми исходами и сумел одолеть на выезде «Торино» со счетом 2:1 в середине февраля.
Коэффициенты матча Венеция — Сассуоло
В прошлом туре первенства «трехцветные» уступили на выезде «Вероне» со счетом 1:3, а игровым днем ранее они в родных стенах поделили очки с «Дженоа», сыграв 1:1.
На своей территории «Венеция» в родных стенах добилась лишь двух выигрышей в 13 поединках, четыре раза она еще сыграла вничью и потерпела аж семь неудач.
«Сассуоло»
С 36 зачетными пунктами «Сассуоло» находится на десятой строке в турнирной таблице Серии А. От еврокубковой зоны коллектив отстает на восемь баллов, которые почти невозможно будет отыграть.
«Черно-зеленые» превосходно провели свои два последних поединка в рамках чемпионата, поочередно обыграв в Милане «Интер» 2:0 и дома 2:1 «Фиорентину» в прошлом туре.
До этого же команда имела 4-матчевую безвыигрышную серию, в которой поровну поделила мировые результаты и поражения, но только раз не забив за этот период.
Вне родных стен «Сассуоло» в этом чемпионате выиграл пять игр из 13, а также еще он по четыре раза играл вничью и терпел фиаско.
В первом круге выиграл дома «Сассуоло» 3:1, а до этого они не играли между собой на протяжении 13 лет.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Сасуоло» — 2.24, победа «Венеции» — 3.48, ничья — 3.40.
Похоже, что «Венеция» никак не может выбраться из кризиса и продолжает свое падения. В общем, от этой игры вполне можно ожидать выигрыша гостей, которые превосходно провели два минувших своих поединка.