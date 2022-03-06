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    «Сассуоло» разживется тремя очками

    «Венеция» — «Сассуоло». Прогноз, ставка (к. 2.24) на футбол, чемпионат Италии, 6 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Венеция» — «Сассуоло»
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    «Сассуоло»
    В воскресенье, 6 марта, в 28-м туре итальянской Серии А «Венеция» на своем поле примет «Сассуоло». Начало поединка намечено на 17:00 по мск. «Венеция» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Марта 2022 года
    Венеция
  • Италия. Серия А
    •  Венеция 17:00 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    «Венеция»

    На текущий момент «Венеция» находится 18-м месте в турнирной таблице итальянского первенства, набрав 22 очка, отставая на три балла от 17-й безопасной строки при игре в запасе.

    Во втором круге Серии А коллектив четыре раза терпел поражения, два поединка завершал мировыми исходами и сумел одолеть на выезде «Торино» со счетом 2:1 в середине февраля.

    Коэффициенты матча Венеция — Сассуоло

  • 1
  • 3.30
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.17
  • Ставка
    •

    В прошлом туре первенства «трехцветные» уступили на выезде «Вероне» со счетом 1:3, а игровым днем ранее они в родных стенах поделили очки с «Дженоа», сыграв 1:1.

    Календарь и таблица Серии А

    На своей территории «Венеция» в родных стенах добилась лишь двух выигрышей в 13 поединках, четыре раза она еще сыграла вничью и потерпела аж семь неудач.

    «Сассуоло»

    С 36 зачетными пунктами «Сассуоло» находится на десятой строке в турнирной таблице Серии А. От еврокубковой зоны коллектив отстает на восемь баллов, которые почти невозможно будет отыграть.

    «Черно-зеленые» превосходно провели свои два последних поединка в рамках чемпионата, поочередно обыграв в Милане «Интер» 2:0 и дома 2:1 «Фиорентину» в прошлом туре.

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    • До этого же команда имела 4-матчевую безвыигрышную серию, в которой поровну поделила мировые результаты и поражения, но только раз не забив за этот период.

    Вне родных стен «Сассуоло» в этом чемпионате выиграл пять игр из 13, а также еще он по четыре раза играл вничью и терпел фиаско.

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    В первом круге выиграл дома «Сассуоло» 3:1, а до этого они не играли между собой на протяжении 13 лет.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Сасуоло» — 2.24, победа «Венеции» — 3.48, ничья — 3.40.

    Похоже, что «Венеция» никак не может выбраться из кризиса и продолжает свое падения. В общем, от этой игры вполне можно ожидать выигрыша гостей, которые превосходно провели два минувших своих поединка.

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    «Венеция» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 06.03.2022. Прогнозы на футбол. «Сассуоло» разживется тремя очками
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