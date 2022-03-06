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    Владикавказцы снова одолеют ивановцев

    «Текстильщик» — «Алания». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, Чемпионат России, 6 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Текстильщик» — «Алания»
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    «Алания»
    В воскресенье, 6 марта, в 26-м туре российской первой лиги ивановский «Текстильщик» на своем поле сыграет против владикавказской «Алании». Начало — в 14:00 по мск. «Текстильщик» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Марта 2022 года
    Текстильщик Иваново
  • Иваново
    •  Текстильщик Иваново 14:00 Алания Алания
  • Владикавказ
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    «Текстильщик»

    Ивановский клуб ушел на зимний перерыв на последнем месте в турнирной таблице ФНЛ. В 25 играх он набрал 19 очков и отстает от безопасной строки на шесть баллов.

    Перед паузой «Текстильщик» выдал 5-матчевую безвыигрышную серию, проиграв в этот период четыре поединка. И три из них выдались на заключительные три игровых дня.

    В межсезонье команда провела три спарринга, все которые завершила вничью, причем каждый раз с обоюдно забитыми мячами. Правда, среди соперников были очень посредственные команды.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В родных стенах клуб заработал 15 из 19 баллов, четыре раза выиграв, трижды сыграв вничью и потерпев шесть неудач.

    «Алания»

    «Алания» же ведет борьбу за выход в РПЛ. На текущий момент она идет четвертой с 43 очками. От второй позиции она отстает на шесть баллов, а ближайший соперник находится на расстоянии двух пунктов.

    Во время зимней паузы подопечные Спартака Гогниева провели девять контрольных поединков, где смогли добиться лишь одной победы, а также по четыре раза играли вничью и проигрывали.

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    • Владикавказцы уже успели провести один поединок после зимнего перерыва, обыграв в рамках 1/8 финала Кубка России на своем поле тульский «Арсенал» со счетом 1:0 и вышли в четвертьфинал турнира.

    Что касается гостевой статистики «Алании» в этом розыгрыше ФНЛ, то она выиграла лишь трижды за 13 проведенных игр, три раза она еще уступала и аж семь встреч свела вничью.

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    «Алания» выиграла у «Текстильщика» в последних четырех очных поединках, в том числе и дома в первом круге — 4:0.

    Прогноз и ставка на «Текстильщик» — «Алания»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Алании» — 1.41, победа «Текстильщика» — 7.00, ничья — 4.20.

    «Алания» подходит к данной игре в приподнятом настроении, да и очень удачно играет против предстоящего соперника. В общем, рекомендуем здесь ставить на гостей с форой -1,5.

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    «Текстильщик» — «Алания»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 06.03.2022. Прогнозы на футбол. Владикавказцы снова одолеют ивановцев
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