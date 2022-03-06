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    «Оренбург» подтвердит статус лидера ФНЛ

    «Нефтехимик» — «Оренбург». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, ФНЛ, 6 марта 2022 года

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    «Оренбург»
    «Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 26-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 марта, начало — в 18:30 мск. «Нефтехимик» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Марта 2022 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 18:00 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
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    «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» явно не устраивает текущее 6 место. Нижнекамцы планируют побороться за зону плей-офф.

    Кирилл Новиков выстроил прекрасный коллектив единомышленников. Вот только зимой команду покинул ее лидер атак Александр Юшин, забивший 18 мячей.

    Как теперь будет играть «Нефтехимик» без своего главного забивалы?! Да и вообще, не станет ли потеря Юшина для нижнекамцев определяющей?!

    Прогнозы на ФНЛ

    Против «Оренбурга» команда в последние годы играет крайне неудачно. Из пяти последних очных поединков нижнекамцы уступили все пять раз.

    «Оренбург»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит на максимальных оборотах. Марцел Личка выстроил отличный командный механизм.

    Оренбуржцы лидируют, опережая идущий вторым «Факел» на 4 очка. При этом атака «газовиков» не столь результативна — лишь 40 забитых мячей.

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  • 02/03/2022

    • А вот оборона «Оренбурга» представляет собой могучие редуты. В 25 матчах команда пропустила всего 17 раз.

    В атаке основной расчет Лички лежит на Джоэле Фамейе. Ганский форвард отличился 10 точными выстрелами в сезоне.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 2.02, на ничью за 3.46, а на «Нефтехимик» — за 3.90.

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    «Нефтехимик» крайне неудачно играет с «газовиками».

    Гости имеют сверхнадежные тылы.

    Оренбуржцы выглядят сильнее всех в лиге. Наши прогноз и ставка — Победа «Оренбурга» с коэффициентом 2.02.

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    «Нефтехимик» — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 06.03.2022. Прогнозы на футбол. «Оренбург» подтвердит статус лидера ФНЛ
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