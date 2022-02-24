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    «Брага» и «Шериф» огорчат друг друга

    «Брага» — «Шериф». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Лига Европы, 24 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Шериф»
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    Рикарду Орта
    «Брага» сыграет на своем поле с «Шерифом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 23:00 мск. «Брага» — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 24 Февраля 2022 года
    Брага
  • Брага
    •  Брага 23:00 Шериф Шериф
  • Тирасполь
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    «Брага»

    Поражение в первом матче (2:0) стало для португальского полпреда настоящей пощечиной. Теперь «Браге» нужно крупно побеждать «Шериф».

    Разумеется, основной расчет в плане добычи нужного результата лежит на лидере «Браги». Рикарду Орта забил 14 мячей в чемпионате и 3 в Лиге Европы.

    Коэффициенты матча Брага — Шериф

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 9.00
  • Ставка
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    В последнем матче своего чемпионата «Брага» разжилась тремя очками. Выезд в Тонделу завершился минимальной викторией, которую, к слову, принес Орта.

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    Несомненно, от португальцев стоит ожидать активной игры в атаке с первых минут. Именно на это и сделает расчет тренерский штаб.

    «Шериф»

    Сказка «Шерифа» продолжается! Команда Юрия Вернидуба творит сенсацию за сенсацией, выиграв в первой встрече со счетом 2:0.

    У «Шерифа» имеется проблема с нехваткой игровой практики. Но, как видим, Вернидубу и это нипочем!

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    • В своем чемпионате «Шериф» идет на 1 месте с отрывом от ближайшего преследователя на 2 очка. При этом тираспольцы имеют два матча в запасе.

    Гости наверняка сыграют вторым номером. К тому же «Шериф» шикарно обороняются, пропустив лишь 5 мячей в 17 матчах чемпионата Молдавии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Брагу» за 1.47, на ничью за 4.58, а на «Шериф» — за 7.80.

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    Орта и компания наверняка будут активно атаковать.

    «Шериф» наверняка найдет свой шанс в игре вторым номером.

    Хозяевам нужно атаковать, но и команда Вернидуба наверняка найдет свой шанс. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.

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    «Брага» — «Шериф»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 24.02.2022. Прогнозы на футбол. «Брага» и «Шериф» огорчат друг друга
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