«Брага» сыграет на своем поле с «Шерифом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 23:00 мск. «Брага» — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брага»

Поражение в первом матче (2:0) стало для португальского полпреда настоящей пощечиной. Теперь «Браге» нужно крупно побеждать «Шериф».

Разумеется, основной расчет в плане добычи нужного результата лежит на лидере «Браги». Рикарду Орта забил 14 мячей в чемпионате и 3 в Лиге Европы.

Коэффициенты матча Брага — Шериф 1 1.40 X 4.40 2 9.00 Ставка

В последнем матче своего чемпионата «Брага» разжилась тремя очками. Выезд в Тонделу завершился минимальной викторией, которую, к слову, принес Орта.

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Несомненно, от португальцев стоит ожидать активной игры в атаке с первых минут. Именно на это и сделает расчет тренерский штаб.

«Шериф»

Сказка «Шерифа» продолжается! Команда Юрия Вернидуба творит сенсацию за сенсацией, выиграв в первой встрече со счетом 2:0.

У «Шерифа» имеется проблема с нехваткой игровой практики. Но, как видим, Вернидубу и это нипочем!

В своем чемпионате «Шериф» идет на 1 месте с отрывом от ближайшего преследователя на 2 очка. При этом тираспольцы имеют два матча в запасе.

Гости наверняка сыграют вторым номером. К тому же «Шериф» шикарно обороняются, пропустив лишь 5 мячей в 17 матчах чемпионата Молдавии.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Брагу» за 1.47, на ничью за 4.58, а на «Шериф» — за 7.80.

Орта и компания наверняка будут активно атаковать.

«Шериф» наверняка найдет свой шанс в игре вторым номером .

Хозяевам нужно атаковать, но и команда Вернидуба наверняка найдет свой шанс. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.