«Брага»
Поражение в первом матче (2:0) стало для португальского полпреда настоящей пощечиной. Теперь «Браге» нужно крупно побеждать «Шериф».
Разумеется, основной расчет в плане добычи нужного результата лежит на лидере «Браги». Рикарду Орта забил 14 мячей в чемпионате и 3 в Лиге Европы.
Коэффициенты матча Брага — Шериф
В последнем матче своего чемпионата «Брага» разжилась тремя очками. Выезд в Тонделу завершился минимальной викторией, которую, к слову, принес Орта.
Несомненно, от португальцев стоит ожидать активной игры в атаке с первых минут. Именно на это и сделает расчет тренерский штаб.
«Шериф»
Сказка «Шерифа» продолжается! Команда Юрия Вернидуба творит сенсацию за сенсацией, выиграв в первой встрече со счетом 2:0.
У «Шерифа» имеется проблема с нехваткой игровой практики. Но, как видим, Вернидубу и это нипочем!
В своем чемпионате «Шериф» идет на 1 месте с отрывом от ближайшего преследователя на 2 очка. При этом тираспольцы имеют два матча в запасе.
Гости наверняка сыграют вторым номером. К тому же «Шериф» шикарно обороняются, пропустив лишь 5 мячей в 17 матчах чемпионата Молдавии.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Брагу» за 1.47, на ничью за 4.58, а на «Шериф» — за 7.80.
Орта и компания наверняка будут активно атаковать.
«Шериф»
Хозяевам нужно атаковать, но и команда Вернидуба наверняка найдет свой шанс. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.