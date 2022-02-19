«Саутгемптон» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 18:00 мск. «Саутгемптон» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» традиционно обитает в районе экватора турнирной таблицы. Команда на данный момент занимает 10 место.

А вот с атакой у команды имеются проблемы. В 24 матчах «святые» забили только 30 мячей.

Коэффициенты матча Саутгемптон — Эвертон 1 2.05 X 3.55 2 3.55 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Саутгемптон» разжился одним пунктом. Ничья с «Манчестер Юнайтед» (1:1) стала наградой за старание.

Все прогнозы на АПЛ

Поединки против «Эвертона» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных встреч «Саутгемптон» добыл лишь одну викторию при трех неудачах.

«Эвертон»

На данный момент «Эвертон» сражается за выживание. Команда Фрэнка Лэмпарда набрала только 22 очка, оторвавшись от зоны вылета на 5 очков.

Между тем, минувший тур «Эвертон» записал себе в актив. Дома команда нанесла поражение «Лидсу» (3:0).

Причем до того «Эвертон» безропотно уступил «Ньюкаслу» (3:1). Да и вообще, результаты команды хромают на обе ноги.

В составе «ирисок» семимильными шагами прогрессирует Энтони Гордон. Молодой форвард забил уже три мяча в АПЛ.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Саутгемптон» за 2.08, на ничью за 3.55, а на «Эвертон» — за 3.45.

«Саутгемптон» относительно стабилен, и наверняка активно сыграет в атаке.

«Эвертон» крайне нестабилен , особенно в выездных матчах.

«Святые» смотрятся монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Саутгемптона» с коэффициентом 2.08.