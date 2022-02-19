Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Бетис»Несостоявшийся камбэк. «Зенит» в веселом матче проиграл «Бетису» Кристина РезцоваПоследние надежды в биатлоне. Анонс событий на Олимпиаде-2022 18 февраля «Бавария» едва не проиграла в Зальцбурге«Бавария» — стройплощадка, скатывающаяся в кризис
  • 00:07
    • CAS: Триметазидин мог попасть в организм Валиевой через лекарство её дедушки
  • 22:35
    • «Зенит» проиграл «Бетису» в домашнем матче Лиги Европы
  • 05:50
    • Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА
  • 01:07
    • «Лестер» разгромил «Раннерс», «Буде/Глимт» обыграл «Селтик»
  • 00:59
    • Дубль Тони Мартинеса принес «Порту» победу над «Лацио»
  • 00:57
    • «Марсель» обыграл «Карабах», Милик оформил дубль
  • 00:56
    • «Лейпциг» ушел от поражения в матче Лиге Европы с «Реал Сосьедадом»
    Все новости спорта

    «Ириски» вновь разочаруют?

    «Саутгемптон» — «Эвертон». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, АПЛ, 19 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Саутгемптон Прогнозы на Эвертон Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Эвертон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энтони Гордон
    «Саутгемптон» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 18:00 мск. «Саутгемптон» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Февраля 2022 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 18:00 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
    •

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» традиционно обитает в районе экватора турнирной таблицы. Команда на данный момент занимает 10 место.

    А вот с атакой у команды имеются проблемы. В 24 матчах «святые» забили только 30 мячей.

    Коэффициенты матча Саутгемптон — Эвертон

  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.55
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Саутгемптон» разжился одним пунктом. Ничья с «Манчестер Юнайтед» (1:1) стала наградой за старание.

    Все прогнозы на АПЛ

    Поединки против «Эвертона» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных встреч «Саутгемптон» добыл лишь одну викторию при трех неудачах.

    «Эвертон»

    На данный момент «Эвертон» сражается за выживание. Команда Фрэнка Лэмпарда набрала только 22 очка, оторвавшись от зоны вылета на 5 очков.

    Между тем, минувший тур «Эвертон» записал себе в актив. Дома команда нанесла поражение «Лидсу» (3:0).

  • Трансферый дайджест. 8-14 февраля
  • Судьба Кунде, куда уйдет Холанн и другие слухи недели
  • 14/02/2022

    • Причем до того «Эвертон» безропотно уступил «Ньюкаслу» (3:1). Да и вообще, результаты команды хромают на обе ноги.

    В составе «ирисок» семимильными шагами прогрессирует Энтони Гордон. Молодой форвард забил уже три мяча в АПЛ.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Саутгемптон» за 2.08, на ничью за 3.55, а на «Эвертон» — за 3.45.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Саутгемптон» относительно стабилен, и наверняка активно сыграет в атаке.

    «Эвертон» крайне нестабилен, особенно в выездных матчах.

    «Святые» смотрятся монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Саутгемптона» с коэффициентом 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч Финляндия — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 07:10
    •  2.44
  • Прогноз на матч Россия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.55
  • Прогноз на матч Бонзи — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Кудерметова — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ризеспор — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Фортуна — Спарта Роттердам
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Майнц — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.64
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гент — Серен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Борнмут — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.79
  • Прогноз на матч Лилль — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.83
  • Экспресс дня 18 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Эльче — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боавишта — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Саутгемптон» — «Эвертон»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на футбол. «Ириски» вновь разочаруют?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры