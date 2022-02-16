«Генк» и «Мехелен» сыграют 16 февраля в матче 24 тура чемпионата Бельгии. Встреча начнется в 20:45 по мск. «Генк» — «Мехелен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Генк»

Для «Генка» этот матч имеет принципиальное значение, поскольку сейчас команда занимает 8 место — последнюю строчку, которая обеспечивает участие Лиге конференций. При этом клуб имеет 38 очков, а сзади на 2 очка отстает «Хеверли Лувен».

Как раз ближайшему преследователю два тура назад «Генк» и проиграл. Тот матч завершился со счетом 1:2. Правда после этого хозяева исправились и добыли победу над «Стандардом» со счетом 2:0.

Ранее у коллектива были победы над «Беерсхотом» (2:0) и «Зюльте-Варегемом» (2:0). Лидеру чемпионата «Юниону» «Генк» проиграл 1:2.

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Мухайд Садик, Вик Шамбаре и Симен Юклерод не помогут «Генку» в этом матче.

«Мехелен»

У гостей 42 очка на счету после 25 матчей. То есть у них на игру больше, чем у соперника. очередная победа даст еще большую фору. Сейчас команда имеет серию из трех побед подряд.

«Мехелен» выиграл у «Стандарда» 2:1. Также он обыграл «Беерсхот» 3:2 и разгромил «Остенде» на своем поле с результатом 3:0.

На выезде «Мехелен» выступает слабовато. В 11 матчах у него лишь 4 победы и по этому показателю в таблице клуб занимает 15 место из 18.

У гостей не сыграют Иебе Сверс и Дрис Воутерс.

Прогноз и ставка

Для «Генка» «Мехелен» в последние сезоны не является сложны соперником. У него было 2 победы и 2 ничьи. 4 апреля хозяева разгромили гостей в Кубке Бельгии (4:1), а в первом круге чемпионата нынешнего сезона сыграли с ними вничью 1:1.

«Генк» не зря оценивают в качестве фаворита (1.60). На «Мехелен» букмекеры дают 5.10. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.30.

Считаем, что «Генк» должен как минимум не проиграть. Мотивацией может сыграть вероятность потерять 8 строчку. Три последних матча гостей заканчивались с тоталом больше 2.5. Ставка — «Генк» не проиграет и тотал больше 2.5 за 1.92.