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    «Генк» не должен уступить на своем поле

    «Генк» — «Мехелен». Прогноз (к. 1.92) и ставки на футбол, чемпионат Бельгии, 16 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Генк» — «Мехелен»
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    Пол Онуачу
    «Генк» и «Мехелен» сыграют 16 февраля в матче 24 тура чемпионата Бельгии. Встреча начнется в 20:45 по мск. «Генк» — «Мехелен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига 16 Февраля 2022 года
    Генк
  • Бельгия. Про Лига
    •  Генк 20:45 Мехелен Мехелен
  • Бельгия. Про Лига
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    «Генк»

    Для «Генка» этот матч имеет принципиальное значение, поскольку сейчас команда занимает 8 место — последнюю строчку, которая обеспечивает участие Лиге конференций. При этом клуб имеет 38 очков, а сзади на 2 очка отстает «Хеверли Лувен».

    Как раз ближайшему преследователю два тура назад «Генк» и проиграл. Тот матч завершился со счетом 1:2. Правда после этого хозяева исправились и добыли победу над «Стандардом» со счетом 2:0.

    Ранее у коллектива были победы над «Беерсхотом» (2:0) и «Зюльте-Варегемом» (2:0). Лидеру чемпионата «Юниону» «Генк» проиграл 1:2.

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    Мухайд Садик, Вик Шамбаре и Симен Юклерод не помогут «Генку» в этом матче.

    «Мехелен»

    У гостей 42 очка на счету после 25 матчей. То есть у них на игру больше, чем у соперника. очередная победа даст еще большую фору. Сейчас команда имеет серию из трех побед подряд.

    «Мехелен» выиграл у «Стандарда» 2:1. Также он обыграл «Беерсхот» 3:2 и разгромил «Остенде» на своем поле с результатом 3:0.

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    • На выезде «Мехелен» выступает слабовато. В 11 матчах у него лишь 4 победы и по этому показателю в таблице клуб занимает 15 место из 18.

    У гостей не сыграют Иебе Сверс и Дрис Воутерс.

    Прогноз и ставка

    Для «Генка» «Мехелен» в последние сезоны не является сложны соперником. У него было 2 победы и 2 ничьи. 4 апреля хозяева разгромили гостей в Кубке Бельгии (4:1), а в первом круге чемпионата нынешнего сезона сыграли с ними вничью 1:1.

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    «Генк» не зря оценивают в качестве фаворита (1.60). На «Мехелен» букмекеры дают 5.10. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.30.

    Считаем, что «Генк» должен как минимум не проиграть. Мотивацией может сыграть вероятность потерять 8 строчку. Три последних матча гостей заканчивались с тоталом больше 2.5. Ставка — «Генк» не проиграет и тотал больше 2.5 за 1.92.

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    «Генк» — «Мехелен»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 16.02.2022. Прогнозы на футбол. «Генк» не должен уступить на своем поле
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