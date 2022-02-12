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    «Шершни» прервут серию поражений?

    «Уотфорд» — «Брайтон». Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, чемпионат Англии, 12 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Брайтон»
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    Озан Туфан
    В субботу, 12 февраля, в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» в родных стенах сразится с «Брайтоном». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по мск. «Уотфорд» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Февраля 2022 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 18:00 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
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    «Уотфорд»

    «Уотфорд» ведет борьбу за выживание. На текущий момент он в турнирной таблице английской Премьер-лиги располагается на 19-м месте, уступая три очка 17-й безопасной строке.

    Вот уже десять туров «шмели» в рамках чемпионата идут без побед, потерпев восемь поражений и две встречи сведя вничью в данном отрезке. И вот уже три матча они не могут забить.

    Коэффициенты матча Уотфорд — Брайтон энд Хоув Альбион

  • 1
  • 3.75
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.12
  • Ставка
    •

    В своем последнем проведенном поединке команда на выезде потерпела минимальное фиаско от «Вест Хэма» 0:1, а до этого в родных стенах крупно проиграла «Норвичу» 0:3.

    Календарь и таблица АПЛ

    У «Уотфорда» пока в этом чемпионате последняя домашняя статистика. Команда выиграла только две игры из 11 при одной мировой и восьми неудачах.

    «Брайтон»

    «Брайтон» находится в середине турнирной таблицы, на девятой строке. У команды 30 очков после 22 сыгранных матчей и отставание от еврозоны в шесть баллов.

    Вот уже как шесть туров чемпионата «чайки» не знают горечи поражений. В этот удачный для себя период они смогли добиться двух викторий и четыре поединка свели вничью.

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    • К данной же игре «сине-белые» подходят после трех ничейных исходов подряд. В своей последней проведенной встрече в АПЛ они поделили очки с «Лестером» 1:1 на выезде. Однако затем они прекратили участие в Кубке страны, уступив «Тоттенхэму» 1:3.

    Вне родных стен «Брайтон» в текущем чемпионате уступил только раз за 11 встреч. Еще три раза он победил и аж семь игр свел вничью.

    За последние четыре очных поединка этих клубов дважды выигрывал «Брайтон» и дважды была мировая.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Брайтона» предлагают — 2.19.

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    На викторию «Уотфорда» дают — 3.66, ничья оценена — в 3.36.

    И хотя «чайки» на выезде неуступчивы, но крайне редко там побеждают. Прогнозируем, что гости и на этот раз не выиграют, но и не проиграют. В общем, ставим здесь с Х на «шершней», который будут очень стараться прервать свои серию фиаско.

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    «Уотфорд» — «Брайтон»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на футбол. «Шершни» прервут серию поражений?
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