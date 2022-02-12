В субботу, 12 февраля, в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» в родных стенах сразится с «Брайтоном». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по мск. «Уотфорд» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уотфорд»

«Уотфорд» ведет борьбу за выживание. На текущий момент он в турнирной таблице английской Премьер-лиги располагается на 19-м месте, уступая три очка 17-й безопасной строке.

Вот уже десять туров «шмели» в рамках чемпионата идут без побед, потерпев восемь поражений и две встречи сведя вничью в данном отрезке. И вот уже три матча они не могут забить.

Коэффициенты матча Уотфорд — Брайтон энд Хоув Альбион 1 3.75 X 3.25 2 2.12 Ставка

В своем последнем проведенном поединке команда на выезде потерпела минимальное фиаско от «Вест Хэма» 0:1, а до этого в родных стенах крупно проиграла «Норвичу» 0:3.

Календарь и таблица АПЛ

У «Уотфорда» пока в этом чемпионате последняя домашняя статистика. Команда выиграла только две игры из 11 при одной мировой и восьми неудачах.

«Брайтон»

«Брайтон» находится в середине турнирной таблицы, на девятой строке. У команды 30 очков после 22 сыгранных матчей и отставание от еврозоны в шесть баллов.

Вот уже как шесть туров чемпионата «чайки» не знают горечи поражений. В этот удачный для себя период они смогли добиться двух викторий и четыре поединка свели вничью.

К данной же игре «сине-белые» подходят после трех ничейных исходов подряд. В своей последней проведенной встрече в АПЛ они поделили очки с «Лестером» 1:1 на выезде. Однако затем они прекратили участие в Кубке страны, уступив «Тоттенхэму» 1:3.

Вне родных стен «Брайтон» в текущем чемпионате уступил только раз за 11 встреч. Еще три раза он победил и аж семь игр свел вничью.

За последние четыре очных поединка этих клубов дважды выигрывал «Брайтон» и дважды была мировая.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Брайтона» предлагают — 2.19.

На викторию «Уотфорда» дают — 3.66, ничья оценена — в 3.36.

И хотя «чайки» на выезде неуступчивы, но крайне редко там побеждают. Прогнозируем, что гости и на этот раз не выиграют, но и не проиграют. В общем, ставим здесь с Х на «шершней», который будут очень стараться прервать свои серию фиаско.