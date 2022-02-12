«Уотфорд»
«Уотфорд» ведет борьбу за выживание. На текущий момент он в турнирной таблице английской Премьер-лиги располагается на 19-м месте, уступая три очка 17-й безопасной строке.
Вот уже десять туров «шмели» в рамках чемпионата идут без побед, потерпев восемь поражений и две встречи сведя вничью в данном отрезке. И вот уже три матча они не могут забить.
Коэффициенты матча Уотфорд — Брайтон энд Хоув Альбион
В своем последнем проведенном поединке команда на выезде потерпела минимальное фиаско от «Вест Хэма» 0:1, а до этого в родных стенах крупно проиграла «Норвичу» 0:3.
У «Уотфорда» пока в этом чемпионате последняя домашняя статистика. Команда выиграла только две игры из 11 при одной мировой и восьми неудачах.
«Брайтон»
«Брайтон» находится в середине турнирной таблицы, на девятой строке. У команды 30 очков после 22 сыгранных матчей и отставание от еврозоны в шесть баллов.
Вот уже как шесть туров чемпионата «чайки» не знают горечи поражений. В этот удачный для себя период они смогли добиться двух викторий и четыре поединка свели вничью.
К данной же игре «сине-белые» подходят после трех ничейных исходов подряд. В своей последней проведенной встрече в АПЛ они поделили очки с «Лестером» 1:1 на выезде. Однако затем они прекратили участие в Кубке страны, уступив «Тоттенхэму» 1:3.
Вне родных стен «Брайтон» в текущем чемпионате уступил только раз за 11 встреч. Еще три раза он победил и аж семь игр свел вничью.
За последние четыре очных поединка этих клубов дважды выигрывал «Брайтон» и дважды была мировая.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Брайтона» предлагают — 2.19.
На викторию «Уотфорда» дают — 3.66, ничья оценена — в 3.36.
И хотя «чайки» на выезде неуступчивы, но крайне редко там побеждают. Прогнозируем, что гости и на этот раз не выиграют, но и не проиграют. В общем, ставим здесь с Х на «шершней», который будут очень стараться прервать свои серию фиаско.