«Манчестер Юнайтед» на своём поле сыграет против «Саутгемптона» в рамках 25-го тура Премьер-лиги Англии. Матч состоится 12 февраля, начало — 15:30 (мск). «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«МЮ» занимает 5-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии набрав 39 очков за 23 тура чемпионата. Команда отстаёт от опережающего их «Вест Хэма» всего на 1 очко.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Манчестер Юнайтед» 5 раз радовал своих болельщиков победами, 2 раза проигрывал своим соперникам и 3 раза довольствовался ничейными результатами.

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Саутгемптон 1 1.60 X 4.20 2 5.50 Ставка

В чемпионате Англии «красные дьяволы» после поражения от «Вулверхэмптона» (0:1) не проигрывают уже 4 матча подряд. «МЮ» не смогли определить сильнейшего в матчах с «Астон Виллой» (2:2) и «Бёрнли» (1:1). А победы смогла команда одержать во встречах с «Брентфордом» (1:3) и «Вест Хэмом» (1:0).

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В этом матче команде не смогут помочь Мейсон Гринвуд, Фред и Алекс Теллес.

«Саутгемптон»

«Святые» распологаются на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии набрав 25 очков за 22 матча. Команда отстает всего на 1 балл от вышерасположенных «Лестера» и «Астон Виллы».

За последние 10 игр во всех- турнирах команда 4 раза не смогла определить сильнейшего со своими соперниками, 2 раза проиграла и 4 раза порадовала болельщиков победами.

В премьер-лиге Англии «Саутгемптон» показывает нестабильные результаты. Два тура назад команда разгромно обыграла «Брентфорд» на своём поле со счётом 4:1, после этого была встреча с «Вулверхэмптоном» где «святые» потерпели поражение — 3:1. А в крайнем туре чемпионата «Саутгемптон» сыграл вничью с «Ман Сити» (1:1).

На поле не выйдут Лянко Войнович и Алекс Маккарти.

Прогноз и ставка

На победу «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.59, ничью букмекеры предлагают взять за 4.36, а победу «Саутгемптона» — за 5.90.

Прогноз — «МЮ» показывает хорошие результаты в последних турах АПЛ, но стоит заметить, что у команды есть явные проблемы в обороне, так как почти в каждом матче «красные дьяволы» пропускают минимум один гол, даже от аутсайдеров чемпионата.

«Саутгемптон» умеет забивать и реализовывать свои моменты, поэтому обмен голами в этом матче обеспечен.

Ставка — Обе команды забьют за 1.85.