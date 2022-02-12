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    «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, Премьер-лига Англии, 12 февраля 2022 года

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    Криштиану Роналду
    «Манчестер Юнайтед» на своём поле сыграет против «Саутгемптона» в рамках 25-го тура Премьер-лиги Англии. Матч состоится 12 февраля, начало — 15:30 (мск). «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Февраля 2022 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 15:30 Саутгемптон Саутгемптон
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    «Манчестер Юнайтед»

    «МЮ» занимает 5-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии набрав 39 очков за 23 тура чемпионата. Команда отстаёт от опережающего их «Вест Хэма» всего на 1 очко.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Манчестер Юнайтед» 5 раз радовал своих болельщиков победами, 2 раза проигрывал своим соперникам и 3 раза довольствовался ничейными результатами.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Саутгемптон

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  • 1.60
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 5.50
  • Ставка
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    В чемпионате Англии «красные дьяволы» после поражения от «Вулверхэмптона» (0:1) не проигрывают уже 4 матча подряд. «МЮ» не смогли определить сильнейшего в матчах с «Астон Виллой» (2:2) и «Бёрнли» (1:1). А победы смогла команда одержать во встречах с «Брентфордом» (1:3) и «Вест Хэмом» (1:0).

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    В этом матче команде не смогут помочь Мейсон Гринвуд, Фред и Алекс Теллес.

    «Саутгемптон»

    «Святые» распологаются на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии набрав 25 очков за 22 матча. Команда отстает всего на 1 балл от вышерасположенных «Лестера» и «Астон Виллы».

    За последние 10 игр во всех- турнирах команда 4 раза не смогла определить сильнейшего со своими соперниками, 2 раза проиграла и 4 раза порадовала болельщиков победами.

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    • В премьер-лиге Англии «Саутгемптон» показывает нестабильные результаты. Два тура назад команда разгромно обыграла «Брентфорд» на своём поле со счётом 4:1, после этого была встреча с «Вулверхэмптоном» где «святые» потерпели поражение — 3:1. А в крайнем туре чемпионата «Саутгемптон» сыграл вничью с «Ман Сити» (1:1).

    На поле не выйдут Лянко Войнович и Алекс Маккарти.

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.59, ничью букмекеры предлагают взять за 4.36, а победу «Саутгемптона» — за 5.90.

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    Прогноз — «МЮ» показывает хорошие результаты в последних турах АПЛ, но стоит заметить, что у команды есть явные проблемы в обороне, так как почти в каждом матче «красные дьяволы» пропускают минимум один гол, даже от аутсайдеров чемпионата.

    «Саутгемптон» умеет забивать и реализовывать свои моменты, поэтому обмен голами в этом матче обеспечен.

    Ставка — Обе команды забьют за 1.85.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на футбол. Команды обменяются голами
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