«Райо Вальекано» на своём поле сыграет против «Бетиса» в рамках первого матча полуфинала Кубка Испании. Матч состоится 9 февраля, начало — 23:00 (мск). «Райо Вальекано» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» в текущем сезоне борется за попадание в еврокубки. Нынешнее девятое место в Примере с отставание на четыре очка от искомого шестого — неплохая диспозиция для этого.

Ко всему прочему, команда уже смогла «пошуметь» в Кубке Испании. Мадридцам осталось сделать всего один шаг до финала!

Коэффициенты матча Райо Вальекано — Бетис 1 2.90 X 3.25 2 2.50 Ставка

«Райо Вальекано» в предыдущем раунде Кубка Испании выиграл дома. Битва с «Мальоркой» (1:0) получилась довольно упорной.

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До этого в нынешнем розыгрыше Кубка Короля коллектив обыгрывал исключительно представителей низших дивизионов.

«Бетис»

«Бетис» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от второго места где находится «Севилья» — семь очков.

За последние 12 матчей во всех турнирах «Бетис» четыре раза проиграл своим соперникам, один раз довольствовался ничьей и шесть раз смог победить.

В последнем туре «Огурцы» потерпели поражение от «Вильярреала» в Примере, хотя в случае победы мог бы приблизиться ко второму месту на расстояние четырех очков.

Перед эти в трех матчах кряду коллектив одержал разгромные победы, включая и выигрыш в поединке с «Реал Сосьедадом» (4:0) на выезде.

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,45.

Успех хозяев поля оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.