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    Создаст ли «Райо» гандикап для выхода в финал Кубка?

    «Райо Вальекано» — «Бетис». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, Кубок Испании, 9 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Райо Вальекано» — «Бетис»
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    «Райо Вальекано» может выйти в финал Кубка Испании
    «Райо Вальекано» на своём поле сыграет против «Бетиса» в рамках первого матча полуфинала Кубка Испании. Матч состоится 9 февраля, начало — 23:00 (мск). «Райо Вальекано» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 09 Февраля 2022 года
    Райо Вальекано
  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 23:00 Бетис Бетис
  • Севилья
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    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» в текущем сезоне борется за попадание в еврокубки. Нынешнее девятое место в Примере с отставание на четыре очка от искомого шестого — неплохая диспозиция для этого.

    Ко всему прочему, команда уже смогла «пошуметь» в Кубке Испании. Мадридцам осталось сделать всего один шаг до финала!

    Коэффициенты матча Райо Вальекано — Бетис

  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.50
  • Ставка
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    «Райо Вальекано» в предыдущем раунде Кубка Испании выиграл дома. Битва с «Мальоркой» (1:0) получилась довольно упорной.

    Все прогнозы на футбол

    До этого в нынешнем розыгрыше Кубка Короля коллектив обыгрывал исключительно представителей низших дивизионов.

    «Бетис»

    «Бетис» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от второго места где находится «Севилья» — семь очков.

    За последние 12 матчей во всех турнирах «Бетис» четыре раза проиграл своим соперникам, один раз довольствовался ничьей и шесть раз смог победить.

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    • В последнем туре «Огурцы» потерпели поражение от «Вильярреала» в Примере, хотя в случае победы мог бы приблизиться ко второму месту на расстояние четырех очков.

    Перед эти в трех матчах кряду коллектив одержал разгромные победы, включая и выигрыш в поединке с «Реал Сосьедадом» (4:0) на выезде.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,45.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.

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    «Райо Вальекано» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 09.02.2022. Прогнозы на футбол. Создаст ли «Райо» гандикап для выхода в финал Кубка?
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