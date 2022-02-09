«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» в текущем сезоне борется за попадание в еврокубки. Нынешнее девятое место в Примере с отставание на четыре очка от искомого шестого — неплохая диспозиция для этого.
Ко всему прочему, команда уже смогла «пошуметь» в Кубке Испании. Мадридцам осталось сделать всего один шаг до финала!
Коэффициенты матча Райо Вальекано — Бетис
«Райо Вальекано» в предыдущем раунде Кубка Испании выиграл дома. Битва с «Мальоркой» (1:0) получилась довольно упорной.
До этого в нынешнем розыгрыше Кубка Короля коллектив обыгрывал исключительно представителей низших дивизионов.
«Бетис»
«Бетис» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от второго места где находится «Севилья» — семь очков.
За последние 12 матчей во всех турнирах «Бетис» четыре раза проиграл своим соперникам, один раз довольствовался ничьей и шесть раз смог победить.
В последнем туре «Огурцы» потерпели поражение от «Вильярреала» в Примере, хотя в случае победы мог бы приблизиться ко второму месту на расстояние четырех очков.
Перед эти в трех матчах кряду коллектив одержал разгромные победы, включая и выигрыш в поединке с «Реал Сосьедадом» (4:0) на выезде.
Прогноз и ставки
Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,45.
Успех хозяев поля оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,25.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.